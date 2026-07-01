ЛОБКО ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ
ЛОБКО ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1900).
Дворянин. Окончил Николаевскую академию Генштаба в Санкт-Петербурге (1861). С 1856 года на военной службе, с 1861 года на штабных должностях. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, за отличие в боях под Плевной награждён золотым оружием с надписью «За храбрость». Помощник начальника (1881-1884), начальник (1884-1898) канцелярии Военного министерства, член многих комиссий ведомства, в т. ч. редактор Комиссии для составления нового положения о полевом управлении войск в военное время (1879). Одновременно (с 1862 года) преподавал военную администрацию (службу тыла) в Николаевской академии (профессор с 1870 года) и великому князю Николаю Александровичу (будущий император Николай II; 1887-1888). Автор учебника по военной администрации для военных и юнкерских училищ (1866; 18-е издание, 1912). Член Государственного совета (1898-1905). Государственный контролёр (1900-1905; исполняющий дела с декабря 1899 года). Генерал-адъютант (1905).
Лобко способствовал расширению компетенции Государственного контроля: ведомству предоставлено право фактического контроля за работами по осушению и орошению земель (1900), его надзору подчинены частное железнодорожное строительство за счёт капиталов от гарантированных правительством ценных бумаг акционерных железнодорожных обществ (1901) и работа казённых горных заводов (1905). При Лобко учреждён Департамент кредитной отчётности Государственного контроля (1901). Член Особого совещания о нуждах сельско-хозяйственной промышленности (1904-1905), противник линии С. Ю. Витте на ликвидацию крестьянской сословной обособленности, проекта Витте о создании объединённого правительства (Совета министров) и подчинения председателю Совета государственного контролёра.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1896; алмазными знаками к нему в 1903 году), а также большим офицерским крестом французского ордена Почётного легиона (1897) и др.
Иллюстрации:
П. Л. Лобко. Фото начало XX века. Архив БРЭ