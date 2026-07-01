ЛОБКО ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ

ЛОБКО ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ - российский во­енный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1900).

Дво­ря­нин. Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1861). С 1856 года на во­енной служ­бе, с 1861 года на штаб­ных долж­но­стях. Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов, за от­ли­чие в бо­ях под Плев­ной на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость». По­мощ­ник начальника (1881-1884), начальник (1884-1898) кан­це­ля­рии Во­енного министерства, член многих ко­мис­сий ве­дом­ст­ва, в т. ч. ре­дак­тор Ко­мис­сии для со­став­ле­ния но­вого по­ло­же­ния о по­ле­вом управ­ле­нии войск в во­енное вре­мя (1879). Од­но­вре­мен­но (с 1862 года) пре­по­да­вал во­енную ад­ми­ни­ст­ра­цию (служ­бу ты­ла) в Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии (профессор с 1870 года) и великому князю Ни­ко­лаю Алек­сан­д­ро­ви­чу (бу­ду­щий император Ни­ко­лай II; 1887-1888). Ав­тор учеб­ни­ка по во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции для во­енных и юн­кер­ских учи­лищ (1866; 18-е издание, 1912). Член Государственного со­ве­та (1898-1905). Государственный кон­тро­лёр (1900-1905; исполняющий дела с декабря 1899 года). Генерал-адъю­тант (1905).

Лобко спо­соб­ст­во­вал рас­ши­ре­нию ком­пе­тен­ции Государственного кон­тро­ля: ве­дом­ст­ву пре­дос­тав­ле­но пра­во фак­тического кон­тро­ля за ра­бо­та­ми по осу­ше­нию и оро­ше­нию зе­мель (1900), его над­зо­ру под­чи­не­ны ча­ст­ное железнодорожное строи­тель­ст­во за счёт ка­пи­та­лов от га­ран­ти­ро­ван­ных пра­ви­тель­ст­вом цен­ных бу­маг ак­цио­нер­ных железнодорожных об­ществ (1901) и ра­бо­та ка­зён­ных гор­ных за­во­дов (1905). При Лобко уч­ре­ж­дён Департамент кре­дит­ной от­чёт­но­сти Государственного кон­тро­ля (1901). Член Осо­бо­го со­веща­ния о ну­ж­дах сельско-хозяйственной промышленности (1904-1905), про­тив­ник ли­нии С. Ю. Вит­те на ли­к­ви­да­цию кре­сть­ян­ской со­слов­ной обо­соб­лен­но­сти, про­ек­та Вит­те о соз­да­нии объ­еди­нён­но­го пра­ви­тель­ст­ва (Со­ве­та ми­ни­ст­ров) и под­чи­не­ния пред­се­да­те­лю Со­ве­та государственного кон­тро­лё­ра.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1896; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1903 году), а так­же боль­шим офи­цер­ским кре­стом французского ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1897) и др.

Иллюстрации:

П. Л. Лоб­ко. Фо­то начало XX века. Архив БРЭ