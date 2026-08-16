ЛОБЕНГУЛА

Лобенгу́ла (фр. Lobengula) (ок. 1830? — 01.1894?) — инкоси (верховный правитель) народа ндебеле (матабеле) с 1870 по 1894. Сын Мзиликази — военачальника Чаки и основателя вождества ндебеле на территории современного Зимбабве. Провозглашен инкоси в 1870, после смерти отца. Л. стремился наладить отношения с европейцами и поставить их под свой контроль. В 1888 под давлением подписал концессионный договор с представителями С. Родса, на следующий год отправил посольство в Лондон, чтобы добиться справедливости, но оно не увенчалось успехом. С 1890 Британская южноафриканская компания Родса начинает колонизацию территории Зимбабве. Л. пытался заручиться поддержкой Германии, но также безрезультатно. Растущая напряженность привела к войне в октябре 1893. После поражения на р. Шангане Л. с остатками своего войска вынужден был оставить столицу — Булавайо. Умер в январе 1894 после болезни (точная причина так и осталась неизвестной).

Лит.: Давидсон А. Б. Матабеле и машона в борьбе против английской колонизации, 1888—1897. М., 1958; Его же. Сесиль Родс. Строитель империи. М.–Смоленск, 1998; Ranger T. O. Revolt in Southern Rhodesia, 1896—1897. A Study in African Resistance. London, 1967; Wills W. A., Collingridge L. T. The Downfall of Lobengula. Bulawayo, 1971.