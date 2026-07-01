ЛОББИЗМ

ЛОББИЗМ - Прак­ти­ка ока­за­ния дав­ле­ния на пред­ста­ви­те­лей вла­сти со сто­ро­ны груп­пы лиц или отд. ча­ст­но­го ли­ца с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств, не на­ру­шаю­щих дей­ст­вую­щих за­ко­нов, цель ко­то­ро­го - до­бить­ся при­ня­тия то­го или ино­го за­ко­на, ре­ше­ния.

(От lobby - ку­луа­ры). Пер­во­началь­но тер­ми­ном «лоб­би» обо­зна­ча­лась про­гу­лоч­ная пло­щад­ка в мо­на­сты­ре (в английских ис­точ­ни­ках впер­вые за­фик­си­ро­ван в 1553 году), с середины XVII века - ко­ри­до­ры, при­ле­гаю­щие к за­лу за­се­да­ний Па­ла­ты об­щин английского пар­ла­мен­та, ме­сто встреч чле­нов Па­ла­ты об­щин с из­би­ра­те­ля­ми. В современном зна­че­нии тер­мин «Лоббизм» во­шёл в упот­реб­ле­ние в США в 1860-х годы; в XX веке по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии и других стра­нах Ев­ро­пы. Во мно­гих го­су­дар­ст­вах Лоббизм рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся за­кона­ми. Со­глас­но фе­де­раль­но­му за­ко­ну о ре­гу­ли­ро­ва­нии лоб­би­ст­ской дея­тель­но­сти в США (1946), все профессиональные лоб­би­сты обя­за­ны ре­ги­ст­ри­ро­вать­ся и пре­дос­тав­лять фи­нан­со­вую от­чёт­ность. В Ве­ли­кобри­та­нии не­по­сред­ст­вен­но ре­гу­ли­ро­ва­ни­ем взаи­мо­от­но­ше­ний пред­ста­ви­те­лей вла­сти и лоб­би­стов за­ни­ма­ет­ся Комитет по стан­дар­там пуб­лич­ной сфе­ры (соз­дан в 1994 году). В Гер­ма­нии пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся обя­за­тель­ная пуб­ли­ка­ция т. н. лоб­би­ст­ско­го спи­ска - пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и их пер­со­наль­ных пред­ста­ви­те­лей, же­лаю­щих по­лу­чить официальное раз­ре­ше­ние на кон­так­ты с пред­ста­ви­те­ля­ми за­ко­но­дательной вла­сти, а так­же пре­дос­тав­ле­ние де­пу­та­та­ми пар­ла­мен­та дан­ных о сво­ём уча­стии или со­труд­ни­че­ст­ве с лоб­би­ст­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми. Во Фран­ции, Ав­ст­рии и Ни­дер­лан­дах дей­ст­ву­ют специальные со­ци­аль­но-эко­но­мические со­ве­ты (сво­его ро­да лоб­би­ст­ские пар­ла­мен­ты), со­стоя­щие из профессиональных лоб­би­стов и на­прав­ляю­щие пра­ви­тель­ст­ву за­клю­че­ния по всем за­ко­но­про­ек­там эко­но­ми­че­ско­го и со­ци­аль­но­го ха­рак­те­ра.

Лоббизм осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по­сред­ст­вом мо­би­ли­за­ции об­щественного мне­ния (кам­па­нии в СМИ, су­деб­ные про­цес­сы), ис­поль­зо­ва­ния фор­маль­ных (кон­суль­ти­ро­ва­ние пред­ста­ви­те­лей вла­сти) и не­фор­маль­ных (про­ве­де­ние кон­фе­рен­ций, «круг­лых сто­лов» и пр.) кон­так­тов, вклю­че­ния в из­би­рательные спи­ски «сво­их» кан­ди­да­тов, лич­ных ви­зи­тов «за­ин­те­ре­со­ван­ных из­би­ра­те­лей» к де­пу­та­там, со­став­ле­ния про­ек­тов за­конов и пред­ло­же­ний для вне­се­ния их на об­су­ж­де­ние пар­ла­мен­та и др. Лоб­би­сты (как пра­ви­ло, бывшие чи­нов­ни­ки и государственные дея­те­ли, юри­сты, спе­циа­ли­сты в об­лас­ти об­ществ. на­ук) ор­га­ни­зу­ют собственые кон­то­ры, агент­ст­ва, экс­перт­ные со­ве­ты при за­ко­но­дательных ор­га­нах. Многин круп­ные кор­по­ра­ции, пред­при­ятия, профессиональные ас­со­циа­ции и другие име­ют в сво­ём со­ста­ве осо­бые лоб­би­ст­ские под­раз­де­ле­ния. Вы­пол­няя роль по­сред­ни­ков ме­ж­ду груп­па­ми ин­те­ре­сов и по­ли­тическими дея­те­ля­ми, лоб­би­сты мо­гут ока­зы­вать су­ще­ст­вен­ное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние пра­ви­тельств. кур­са.

Лоббизм яв­ля­ет­ся од­ной из форм са­мо­ор­га­ни­за­ции гражданского об­ще­ст­ва и ме­то­дом реа­ли­за­ции ин­те­ре­сов мень­шин­ст­ва. В то же вре­мя Лоббизм не­ред­ко ста­но­вит­ся ин­ст­ру­мен­том при­ори­тет­но­го удов­ле­тво­ре­ния ча­ст­ных ин­те­ре­сов в про­ти­во­вес ин­те­ре­сам по­дав­ляю­ще­го боль­шин­ст­ва, ме­ша­ет ор­га­нам госудаственной вла­сти про­во­дить по­сле­до­вательную по­ли­ти­ку в различных сфе­рах.

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