ЛОББИЗМ
ЛОББИЗМ - Практика оказания давления на представителей власти со стороны группы лиц или отд. частного лица с использованием средств, не нарушающих действующих законов, цель которого - добиться принятия того или иного закона, решения.
(От lobby - кулуары). Первоначально термином «лобби» обозначалась прогулочная площадка в монастыре (в английских источниках впервые зафиксирован в 1553 году), с середины XVII века - коридоры, прилегающие к залу заседаний Палаты общин английского парламента, место встреч членов Палаты общин с избирателями. В современном значении термин «Лоббизм» вошёл в употребление в США в 1860-х годы; в XX веке получил распространение в Великобритании и других странах Европы. Во многих государствах Лоббизм регламентируется законами. Согласно федеральному закону о регулировании лоббистской деятельности в США (1946), все профессиональные лоббисты обязаны регистрироваться и предоставлять финансовую отчётность. В Великобритании непосредственно регулированием взаимоотношений представителей власти и лоббистов занимается Комитет по стандартам публичной сферы (создан в 1994 году). В Германии предусматривается обязательная публикация т. н. лоббистского списка - перечня организаций и их персональных представителей, желающих получить официальное разрешение на контакты с представителями законодательной власти, а также предоставление депутатами парламента данных о своём участии или сотрудничестве с лоббистскими организациями. Во Франции, Австрии и Нидерландах действуют специальные социально-экономические советы (своего рода лоббистские парламенты), состоящие из профессиональных лоббистов и направляющие правительству заключения по всем законопроектам экономического и социального характера.
Лоббизм осуществляется посредством мобилизации общественного мнения (кампании в СМИ, судебные процессы), использования формальных (консультирование представителей власти) и неформальных (проведение конференций, «круглых столов» и пр.) контактов, включения в избирательные списки «своих» кандидатов, личных визитов «заинтересованных избирателей» к депутатам, составления проектов законов и предложений для внесения их на обсуждение парламента и др. Лоббисты (как правило, бывшие чиновники и государственные деятели, юристы, специалисты в области обществ. наук) организуют собственые конторы, агентства, экспертные советы при законодательных органах. Многин крупные корпорации, предприятия, профессиональные ассоциации и другие имеют в своём составе особые лоббистские подразделения. Выполняя роль посредников между группами интересов и политическими деятелями, лоббисты могут оказывать существенное влияние на формирование правительств. курса.
Лоббизм является одной из форм самоорганизации гражданского общества и методом реализации интересов меньшинства. В то же время Лоббизм нередко становится инструментом приоритетного удовлетворения частных интересов в противовес интересам подавляющего большинства, мешает органам госудаственной власти проводить последовательную политику в различных сферах.