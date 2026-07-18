ЛОБАНОВЫ-РОСТОВСКИЕ
ЛОБАНОВЫ-РОСТОВСКИЕ - русский княжеский род, отрасль ростовских Рюриковичей.
Родоначальник - Иван Александрович Лобан (? - начало XVI века). От его сыновей произошли три ветви рода.
Основатель старшей ветви рода - Иван Иванович Большой (годы рождения и смерти неизвестны).
Из его сыновей наиболее известен Юрий Иванович (? - не ранее 1571 года), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, воевода в Туровле (1570-1571). Его сын - Иван Юрьевич (? - не ранее 1576 года), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, воевода в Туровле (1572), в Нарве (1574-1576). Его сын - Иван Иванович Козий Рог [? - 30.07(09.08).1639], стольник, в 1613 году среди прочих подписал грамоту об избрании царём Михаила Фёдоровича, в 1618 году находился в Москве, осаждённой польско-литовскими войсками королевича Владислава, воевода сторожевого полка в Крапивне (1629/1630), воевода у Арзамасской засеки (1635), воевода передового полка в Дедилове (1636/37), в феврале 1639 года назначен воеводой в Томск, на пути туда скончался в Нарымском остроге.
Известны его сыновья: Иван Иванович [? - 17(27).04.1664], боярин (1661), московским дворянин (1627-1629), стольник (с 1629 года), воевода у Арзамасской засеки (1635), в Крапивне (1644), Великих Луках (1646-1647), окольничий (1649), судья Устюжской чети (1649-1653) и Литовского приказа (1651), в 1653 возглавлял великое посольство к персидскому шаху Аббасу I, получив почетный титул наместника рязанского, один из руководителей русской делегации, заключившей Виленское перемирие 1656 года, участник русско-польской войны 1654-1667 годов: воевода в Вильно (1657-1658), полковой воевода в Смоленске (1658-1660), взял в 1659 Мстиславль и Старый Быхов, зимой 1661/1662 разбил под Путивлем войско крымского хана Мухаммед-Гирея IV, судья Московского судного приказа (1662-1663), воевода в Смоленске (1663-1664); Александр Иванович [? - 26.09(06.10).1676], окольничий (1676), воевода в Великих Луках (1650-1651), Тамбове (1658), участник русско-польской войны 1654-1667 годов; будучи воеводой в Брянске (1659), совершил успешный поход под Почеп, стольник (с 1658), судья Московского судного приказа (1663), 2-й воевода в Смоленске (1663), полковой воевода в Севске (1668), 30.01 (09.02).1676 года среди прочих нёс гроб царя Алексея Михайловича из дворца в Архангельский собор Московского Кремля, на погребении самого А. И. Лобанова-Ростовского 27.09(07.10).1676 года в Рождественском монастыре в Москве присутствовал патриарх Иоаким.
Потомки И. И. Лобанова-Ростовского (? - 1664) в 4-м поколении, братья: Александр Иванович [24.5(4.6).1752-20.1(1.2).1830], генерал-майор, московский губернский предводитель дворянства (1797-1800), отстранён от должности 1(13).09.1800 указом императора Павла I за «нерадение к служебным обязанностям» (выдавал не числящимся в дворянских списках Московской губернии недорослям аттестаты для определения в службу, допустил упущения при постройке воинских казарм у Покровских ворот, за что с него было взыскано свыше 5,3 тысяч рублей), родоначальник 1-й линии старшей ветви рода; Д. И. Лобанов-Ростовский; Яков Иванович [23.03(03.04).1760-18(30).01.1831], действительный тайный советник (1811), обер-камергер (1829), в 1779 году поступил на службу в лейб-гвардейский Семёновский полк, обер-прокурор 6-го (1791-1796), 5-го (1796-1798) департаментов Сената, с 1798 года в отставке, сенатор (с 1806/1807), почетный опекун по Московскому присутствию Опекунского совета (с 1807 года), малороссийский генерал-губернатор (1808-1816), в Отечественную войну 1812 года сформировал 17 малороссийских казачьих полков (отправлены в Тулу и Калугу), а также земское ополчение, член Государственого совета (с 1816 года), председатель Комиссии по принятию прошений при Государственном совете (1816-1819), Департамента законов (1819-1825), во время церемонии погребения императора Александра I нёс Таврическую корону, родоначальник 2-й линии старшей ветви рода Лобановых-Ростовских.
Из 1-й линии старшей ветви рода известны сыновья А. И. Лобанова-Ростовского: Алексей Александрович [30.03(10.04).1786-26.10(07.11).1848], тайный советник (1840), камергер (1823), в 1802 году поступил юнкером в Московский главный архив Коллегии иностранных дел (КИД), в 1809 году перешёл в МВД, определён в Экспедицию сухопутных сообщений, с 1812 года чиновник особых поручений Департамента государственных имуществ, обер-прокурор 4-го департамента Сената (1819-1820), губернатор Рязанской губернии (1821-1824), с 1824 года в отставке, ефремовский уездный (1832) и тульский губернский (1832-1835) предводитель дворянства, управляющий временной контрольной комиссией по части артиллерийской и инженерной (1835-1837), генерал-контролёр Контрольного департамента гражданских отчётов (1837-1842), сенатор (с 1842 года); Иван Александрович [1789 - 9(21).05.1869], действительный тайный советник (1853), обер-гофмейстер (1863), в 1802 году поступил на службу в КИД, затем служил в ведомстве путей сообщения, в 1812-1819 годы - в Военном министерстве, с 1819 года - в Сенате, обер-прокурор 1-го отделения 6-го департамента (1822-1831), 1-го департамента (1831-1837) Сената, сенатор (с 1839 года), почетный опекун Московского опекунского совета Ведомства учреждений императрицы Марии; Борис Александрович [1795-2(14).03.1863], действительный стататский советник (1842), камергер (1831), участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, с 1817 года в отставке, воронежский уездный предводитель дворянства (1822-1825), чиновник особых поручений при московском военном генерал-губернаторе (1825-1828), с 1828 года советник Московской палаты уголовного суда, обер-прокурор 6-го департамента Сената (1839-1842/1843), с 1842/1843 года в отставке.
Из сыновей Б. А. Лобанова-Ростовского наиболее известны: Михаил Борисович [7(19).09.1819-28.05(09.06).1858], полковник (1857), окончил философский факультет Московского университета (1838), в 1838-1840 годы служил во 2-м отделении Собственной Его Императорского Величия канцелярии, с 1840 года на военной службе, участник Кавказской войны 1817-1864 годов, отличился в боях под Низовым (1843), в ходе похода Чеченского отряда к аулу Гехам (1844), в том же году ранен, в 1845-1846 годы адъютант М. С. Воронцова, участвовал в походах в Малой Чечне, закладке крепости Ачхой, участник Венгерского похода 1849 года, а также Крымской войны 1853-1856 годов: в 1855 году начальник отряда для защиты земель между Чонгаром и Геническом на побережье Азовского моря (награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), с августа 1855 года командир пехотного Его Императорского высочества великого князя Владимира Александровича полка, участник Севастопольской обороны 1854-1855 годов; автор многих работ по вопросам экономики, философии, истории, внешней политики, записки о преобразовании университетов и др.;
А. Б. Лобанов-Ростовский. Внук А. А. Лобанова-Ростовского - Алексей Николаевич [1(13).-08.1862-1921], тайный советник (1916), шталмейстер (1917), с 1890 года на службе в МВД, исполняющий обязанности помощника церемониймейстера на коронации Николая II (1896), исполняющий дела вице-губернатора Сувалкской (1898-1900) и Варшавской (1900-1902) губерний, помощник статс-секретаря Государственной канцелярии (1902-1909), действительный член «Русского собрания»: председатель его совета (1909-1912), почетный член (с 1912 года), член совета (1915-1917); член Государственного совета по выборам от дворянства (с 1909 года), входил в нём в Правую группу (до января 1917; с 1911 года член её бюро), во время 1-й мировой войны член Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов (1914-1917), член-заместитель Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (1916-1917), член росскийской парламентской делегации в союзные страны (1916), сенатор (с 1916 года).
Его внучатый племянник - Никита Дмитриевич (родился 6.01.1935, София), геолог, финансист, коллекционер, после попытки нелегально выехать вместе с родителями из Болгарии в 1946-1947 годы находился в заключении в Центральной тюрьме города София, окончил Оксфордский университет со степенью магистра геологии (1958), Колумбийский университет в Нью-Йорке со степенью магистра экономической геологии (1960), Нью-Йоркский университет со степенью магистра банковского учёта (1962), вице-президент корпорации «Prudential» (1967-1970, Нью-Йорк), банка «Wells Fargo» (1970-1979, Сан-Франциско), Междунар. банка финансов и ресурсов (1979-1988, Лондон), советник компании «De Beers» (1987-1997), консультант аукционных домов «Christie’s» (1991-1992) и «Sotheby’s» (1992-1997) (Лондон), директор «Ассоциации театрального музея» (Лондон), пожизненный член Союза благотворителей Метрополитен-музея (Нью-Йорк). Собрал одну из лучших в мире коллекций произведений театрально-декорационного искусства русских художников конца XIX - начала XX века (в 2008 году основная её часть куплена международным благотворительным фондом «Константиновский», она будет размещена в Санкт-Петербурге), автор ряда книг по русскому искусству и вопросам финансов, а также книги «Воспоминания: записки коллекционера» (2005).
Из 2-й линии старшей ветви рода известны сыновья Я. И. Лобанова-Ростовского: Александр Яковлевич [19(30).07.1788-26.11(08.12).1866], генерал-майор (1828), в 1801 году зачислен в КИД, в 1802-1805 служил в её Московском главном архиве, с 1806 года на военной службе, участник русско-прусско-французской войны 1806-1807, русско-турецкой войны 1806-1812 годов, отличился в сражениях при Шумле и Батине (оба 1810 год, в 1811 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), при взятии крепостей Плевна, Ловча и Сельва, командир 3-го Полтавского казачьего полка (1813-1815), с 1821 года в длительном отпуске, жил главным образом в Париже, перевёл на русский язык. «Евангелие от Матфея» и «Молитвы при божественной литургии» (1821), собирал материалы об Анне Ярославне (дочери киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого, супруге французского короля Генриха I), издал в Париже книгу «Recueil de pièces historiques sur Anne ou Agnès, épouse de Henri I roi de France» («Собрание исторических источников об Анне, или Аньес, супруге короля Франции Генриха I», 1825), пользовался покровительством французского короля Карла X, участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов, с сентября 1828 года в отставке по болезни, извлёк из архивов и издал много важных документов, касающихся английской королевы Марии Стюарт: «Lettres inédites de Marie Stuart» (1839), «Lettres, instructions et mémoires de Marie Stuart» (vol. 1-7, 1844), собрал около 800 её портретов, которые завещал Эрмитажу (описание собрания портретов - «Notice sur la collection des portraits de Marie Stuart appartenant au prince A. Lobanoff», опубликовано в 1856; 2-е изд., 1860), свою библиотеку по военному искусству и коллекцию географических карт (каталог последнего собрания опубликован на французском языке в 1823 году) продал Главному штабу, собрание гравированных портретов императора Петра I пожертвовал Императорской публичной библиотеке (ныне РНБ), основатель (1846) и первый командор Российского императорского яхт-клуба в Санкт-Петербурге;
Алексей Яковлевич [8(19).01.1795-1848], генерал-лейтенант (1837), генерал-адъютант (1833), в 1802 году поступил юнкером в Московский главный архив КИД, в 1812 году служил в канцелярии Военного министерства, с 1814 года на военной службе, поручик Александровского гусарского полка, участник заграничного похода российской армии 1814 года, с 1826 года командовал 2-м сводным гвардейским лёгким кавалерийским полком, отличился в сражении под Варной (1828) в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов(награждён орденом Святого Георгия 4-й степени, получил чин генерал-майора Свиты Его Императорского Величества), в 1836 году усмирил крестьянские волнения в Симбирской губернии, с 1838 года неоднократно выполнял личные поручения императора Николая I при иностранных дворах. Из его сыновей известен Дмитрий Алексеевич [1825-30.6(13.7).1908], генерал-лейтенант (1878), с 1844 года служил в лейб-гвардейском Гусарском полку, адъютант шефа жандармов и командир Императорской Главной квартирой (1849-1851), в 1852-1856, 1857-1878 годы состоял в Свите Его Императорского Величества, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1866), член совета Главного управления государственного коннозаводства (1875-1881), с 1883 годав запасе.
Основатель средней ветви рода - Семён Иванович (года рождения и смерти неизвестны).
Из его сыновей наиболее известны: Иван Семёнович Большой (? - после 1618 года), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, 1-й воевода в остроге Нарвы (1574), 2-й воевода в Нарве (1574-1575), наместник в Туле (1577-1578), Городце (1583-1584), в 1583 году участвовал в посольском съезде со шведами в Гдове, 3-й воевода в Новгороде (1584), в 1618 году находился в осаждённой польско-литовскими войсками Москве; Пётр Семёнович (? - 1594/1595), окольничий (1584, по другим данным, 1587), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, воевода в Режице (1577-1581), Алысте (1581), 2-й (1581-1583, 1584, 1590-1591, 1592-1593) и 3-й (1583-1584, 1584-1585, 1591, 1592) воевода в Новгороде, в 1585 году занимался укреплением Софийской стороны города, 2-й судья Разбойного приказа (1587), в октябре 1589 года послан в Новгород готовить город к приходу русских войск во главе с царём Фёдором Ивановичем для начала русско-шведской. войны 1590-1593 годов, 6-й воевода («по свейским вестям») (1591). Со смертью сыновей князя С. И. Лобанова-Ростовского средняя ветвь рода пресеклась.
Основатель младшей ветви рода - Борис Иванович (годы рождения и смерти неизвестны).
Из его внуков наиболее известны: Фёдор Михайлович (? - не ранее 1600 года), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, воевода в Полоцке (1571), в передовом полку под Пайде (1572-1573), 1-й воевода в Калуге (1577-1578), Пернове (1578-1581), в Казанском походе 1583 года, в Астрахани (1584-1588), 2-й воевода в Астрахани (1588), 1-й воевода в Тобольске (1590-1594); на его воеводство пришлось бурное строительство новых городов в Сибири, создание Тобольского разряда, он принял деятельное участие в организации похода Н. В. Траханиотова, в результате которого летом 1593 года был основан город Берёзов, и похода князя П. И. Горчакова, разгромившего тогда же Пелымское княжество и заложившего город Пелым, воевода в Терках (1597-1599/1600); Василий Михайлович Большой (? - 1606), воевода в Переяславле-Рязанском (1577), 1-й воевода в Пронске (1577-1578, 1580), с 1579 года участвовал в Ливонской войне 1558-1583 годов, воевода в Торопце (1584-1586, 1587-1588), Касимове (1586-1587), 2-й воевода сторожевого полка в Новгороде (1589), в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов один из руководителей штурма Нарвы (1590), 2-й воевода в Ивангороде (1591-1592), в Свияжске (1597), в 1598 году водил войска к Кашире для отражения набега крымских войск, в 1601 году участвовал в размене с крымскими послами в Ливнах, 1-й воевода в Ливнах (1602), 2-й воевода в Астрахани (1603-1604);
Семён Михайлович (? - после 1597 года), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, 1-й воевода в Ладоге (1581-1583), наместник в Брянске (1584-1586), воевода в Ряжске (1589), в 1590 году один из руководителей штурма Нарвы в ходе русско-шведской войны 1590-1693 годов, воевода в Переяславле-Рязанском (1590-1591), Воронеже (1595-1596), Сургуте (1596-97). Сын В. М. Большого Лобанова-Ростовского - А. В. Лобанов-Ростовский. Внук С. М. Лобанова-Ростовского - Никита Иванович (? - 1658), окольничий (1658), стольник (с 1636), воевода в Крапивне (1646), Царёве-Алексееве (1648), с его смертью младшая ветвь рода пресеклась.
Род князей Лобановых-Ростовских внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Воронежской, Новгородской, Саратовской и Смоленской губерний.
Иллюстрации:
1. Герб рода князей Лобановых-Ростовских.
2. Я. И. Лобанов-Ростовский. Портрет работы неизвестного художника. 1-я четверть XIX века. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Архив БРЭ
3. Н. Д. Лобанов-Ростовский. Архив БРЭ
4. Алексей Я. Лобанов-Ростовский. Литография. XIX века. Архив БРЭ
5. Александр Я. Лобанов-Ростовский. Литография. XIX века Архив БРЭ
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