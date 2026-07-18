ЛОБАНОВЫ-РОСТОВСКИЕ

ЛОБАНОВЫ-РОСТОВСКИЕ - русский кня­же­ский род, от­расль рос­тов­ских Рю­ри­ко­ви­чей.

Ро­до­на­чаль­ник - Иван Алек­сан­д­ро­вич Ло­бан (? - начало XVI века). От его сы­но­вей про­изош­ли три вет­ви ро­да.

Ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да - Иван Ива­но­вич Боль­шой (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны).

Из его сы­новей наи­бо­лее из­вес­тен Юрий Ива­но­вич (? - не ра­нее 1571 года), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, вое­во­да в Ту­ров­ле (1570-1571). Его сын - Иван Юрь­е­вич (? - не ра­нее 1576 года), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, вое­во­да в Ту­ров­ле (1572), в Нар­ве (1574-1576). Его сын - Иван Ива­но­вич Ко­зий Рог [? - 30.07(09.08).1639], столь­ник, в 1613 году сре­ди про­чих под­пи­сал гра­мо­ту об из­бра­нии ца­рём Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча, в 1618 году на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве, оса­ж­дён­ной поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в Кра­пив­не (1629/1630), вое­во­да у Ар­за­мас­ской за­се­ки (1635), вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Де­ди­ло­ве (1636/37), в феврале 1639 года на­зна­чен вое­во­дой в Томск, на пу­ти ту­да скон­чал­ся в На­рым­ском ост­ро­ге.

Из­вест­ны его сы­но­вья: Иван Ива­но­вич [? - 17(27).04.1664], боя­рин (1661), московским дво­ря­нин (1627-1629), столь­ник (с 1629 года), во­е­во­да у Ар­за­мас­ской за­се­ки (1635), в Кра­пив­не (1644), Ве­ли­ких Лу­ках (1646-1647), околь­ни­чий (1649), су­дья Ус­тюж­ской че­ти (1649-1653) и Ли­тов­ско­го при­ка­за (1651), в 1653 воз­глав­лял великое по­соль­ст­во к персидскому ша­ху Аб­ба­су I, по­лу­чив почетный ти­тул на­ме­ст­ни­ка ря­зан­ско­го, один из ру­ко­во­ди­те­лей русской де­ле­га­ции, за­клю­чив­шей Ви­лен­ское пе­ре­ми­рие 1656 года, уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов: вое­во­да в Виль­но (1657-1658), пол­ко­вой вое­во­да в Смо­лен­ске (1658-1660), взял в 1659 Мсти­славль и Ста­рый Бы­хов, зи­мой 1661/1662 раз­бил под Пу­тив­лем вой­ско крым­ско­го ха­на Му­хам­мед-Ги­рея IV, су­дья Московского суд­но­го при­ка­за (1662-1663), вое­во­да в Смо­лен­ске (1663-1664); Алек­сандр Ива­но­вич [? - 26.09(06.10).1676], околь­ни­чий (1676), вое­во­да в Ве­ли­ких Лу­ках (1650-1651), Там­бо­ве (1658), уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов; бу­ду­чи вое­во­дой в Брян­ске (1659), со­вер­шил ус­пеш­ный по­ход под По­чеп, столь­ник (с 1658), су­дья Московского суд­но­го при­ка­за (1663), 2-й вое­во­да в Смо­лен­ске (1663), пол­ко­вой вое­во­да в Сев­ске (1668), 30.01 (09.02).1676 года сре­ди про­чих нёс гроб ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча из двор­ца в Ар­хан­гель­ский со­бор Московского Крем­ля, на по­гре­бе­нии са­мо­го А. И. Ло­ба­но­ва-Ро­стов­ско­го 27.09(07.10).1676 года в Ро­ж­де­ст­вен­ском монастыре в Мо­ск­ве при­сут­ст­во­вал пат­ри­арх Ио­а­ким.

По­том­ки И. И. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го (? - 1664) в 4-м по­ко­ле­нии, бра­тья: Алек­сандр Ива­но­вич [24.5(4.6).1752-20.1(1.2).1830], генерал-майор, московский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1797-1800), от­стра­нён от долж­но­сти 1(13).09.1800 ука­зом императора Пав­ла I за «не­ра­де­ние к слу­жеб­ным обя­зан­но­стям» (вы­да­вал не чис­ля­щим­ся в дво­рян­ских спи­сках Мо­с­ков­ской губернии не­до­рос­лям ат­те­ста­ты для оп­ре­де­ле­ния в служ­бу, до­пус­тил упу­ще­ния при по­строй­ке во­ин­ских ка­зарм у По­кров­ских во­рот, за что с не­го бы­ло взы­ска­но свыше 5,3 тысяч рублей), ро­до­на­чаль­ник 1-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да; Д. И. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский; Яков Ива­но­вич [23.03(03.04).1760-18(30).01.1831], действительный тайный советник (1811), обер-ка­мер­гер (1829), в 1779 году по­сту­пил на служ­бу в лейб-гвардейский Се­мё­нов­ский полк, обер-про­ку­рор 6-го (1791-1796), 5-го (1796-1798) де­пар­та­мен­тов Се­на­та, с 1798 года в от­став­ке, се­на­тор (с 1806/1807), почетный опе­кун по Московскому при­сут­ст­вию Опе­кун­ско­го со­ве­та (с 1807 года), ма­ло­рос­сий­ский генерал-гу­берна­тор (1808-1816), в Отечественную вой­ну 1812 года сфор­ми­ро­вал 17 ма­ло­рос­сий­ских ка­зачь­их пол­ков (от­прав­ле­ны в Ту­лу и Ка­лу­гу), а так­же зем­ское опол­че­ние, член Государственого со­ве­та (с 1816 года), председатель Ко­мис­сии по при­ня­тию про­ше­ний при Государственном со­ве­те (1816-1819), Департамента за­ко­нов (1819-1825), во вре­мя це­ре­мо­нии по­гре­бе­ния императора Алек­сан­д­ра I нёс Тав­ри­че­скую ко­ро­ну, ро­до­на­чаль­ник 2-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Ло­ба­но­вых-Рос­тов­ских.

Из 1-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да из­вест­ны сы­но­вья А. И. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го: Алек­сей Алек­сан­д­ро­вич [30.03(10.04).1786-26.10(07.11).1848], тайный советник (1840), ка­мер­гер (1823), в 1802 году по­сту­пил юн­ке­ром в Московский главный ар­хив Кол­ле­гии иностранных дел (КИД), в 1809 году пе­ре­шёл в МВД, оп­ре­де­лён в Экс­пе­ди­цию су­хо­пут­ных со­об­ще­ний, с 1812 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний Департамента государственных иму­ществ, обер-про­ку­рор 4-го департамента Се­на­та (1819-1820), гу­бер­на­тор Ря­зан­ской губернии (1821-1824), с 1824 года в от­став­ке, еф­ре­мов­ский уезд­ный (1832) и туль­ский гу­берн­ский (1832-1835) пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, управ­ляю­щий временной кон­троль­ной ко­мис­си­ей по час­ти артиллерийской и ин­же­нер­ной (1835-1837), генерал-кон­тро­лёр Кон­троль­но­го департамента гражданских от­чё­тов (1837-1842), се­на­тор (с 1842 года); Иван Алек­сан­д­ро­вич [1789 - 9(21).05.1869], действительный тайный советник (1853), обер-гоф­мей­стер (1863), в 1802 году по­сту­пил на служ­бу в КИД, за­тем слу­жил в ве­дом­ст­ве пу­тей со­об­ще­ния, в 1812-1819 годы - в Во­енном министерстве, с 1819 года - в Се­на­те, обер-про­ку­рор 1-го от­де­ле­ния 6-го департамента (1822-1831), 1-го департамента (1831-1837) Се­на­та, се­на­тор (с 1839 года), почетный опе­кун Московского опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии; Бо­рис Алек­сан­д­ро­вич [1795-2(14).03.1863], действительный стататский советник (1842), ка­мер­гер (1831), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, с 1817 года в от­став­ке, во­ро­неж­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1822-1825), чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при московском во­енном генерал-гу­бер­на­то­ре (1825-1828), с 1828 года со­вет­ник Московской па­ла­ты уго­лов­но­го су­да, обер-про­ку­рор 6-го департамента Се­на­та (1839-1842/1843), с 1842/1843 года в от­став­ке.

Из сы­но­вей Б. А. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны: Ми­ха­ил Бо­ри­со­вич [7(19).09.1819-28.05(09.06).1858], полковник (1857), окон­чил фи­лософский фа­куль­тет Московского университета (1838), в 1838-1840 годы слу­жил во 2-м от­де­ле­нии Собственной Его Императорского Величия кан­це­ля­рии, с 1840 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов, от­ли­чил­ся в бо­ях под Ни­зо­вым (1843), в хо­де по­хо­да Че­чен­ско­го от­ря­да к ау­лу Ге­хам (1844), в том же го­ду ра­нен, в 1845-1846 годы адъ­ю­тант М. С. Во­рон­цо­ва, уча­ст­во­вал в по­хо­дах в Ма­лой Чеч­не, за­клад­ке кре­по­сти Ач­хой, уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года, а так­же Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов: в 1855 году начальник от­ря­да для за­щи­ты зе­мель ме­ж­ду Чон­га­ром и Ге­ни­че­ском на по­бе­ре­жье Азов­ско­го моря (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), с августа 1855 года командир пе­хот­но­го Его Императорского вы­со­че­ст­ва великого князя Вла­ди­ми­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча пол­ка, участ­ник Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов; ав­тор многих ра­бот по во­про­сам эко­но­ми­ки, фи­ло­со­фии, ис­то­рии, внеш­ней по­ли­ти­ки, за­пис­ки о пре­об­ра­зо­ва­нии уни­вер­си­те­тов и др.;

А. Б. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский. Внук А. А. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го - Алек­сей Ни­ко­лае­вич [1(13).-08.1862-1921], тайный советник (1916), штал­мей­стер (1917), с 1890 года на служ­бе в МВД, исполняющий обязанности по­мощ­ни­ка це­ре­мо­ний­мей­сте­ра на ко­ро­на­ции Ни­ко­лая II (1896), исполняющий дела ви­це-гу­бер­на­то­ра Су­валк­ской (1898-1900) и Вар­шав­ской (1900-1902) гу­бер­ний, по­мощ­ник статс-сек­ре­та­ря Государственной кан­це­ля­рии (1902-1909), действительный член «Рус­ско­го со­б­ра­ния»: председатель его со­ве­та (1909-1912), почетный член (с 1912 года), член со­ве­та (1915-1917); член Государственного со­ве­та по вы­бо­рам от дво­рян­ства (с 1909 года), вхо­дил в нём в Пра­вую груп­пу (до января 1917; с 1911 года член её бю­ро), во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны член Вер­хов­но­го со­ве­та по при­зре­нию се­мей лиц, при­зван­ных на вой­ну, а так­же се­мей ра­не­ных и пав­ших вои­нов (1914-1917), член-за­мес­ти­тель Осо­бо­го со­ве­ща­ния для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обо­ро­не го­су­дар­ст­ва (1916-1917), член росскийской пар­ла­мент­ской де­ле­га­ции в со­юз­ные стра­ны (1916), се­на­тор (с 1916 года).

Его вну­ча­тый пле­мян­ник - Ни­ки­та Дмит­рие­вич (родился 6.01.1935, Со­фия), гео­лог, фи­нан­сист, кол­лек­цио­нер, по­сле по­пыт­ки не­ле­галь­но вы­ехать вме­сте с ро­ди­те­ля­ми из Бол­га­рии в 1946-1947 годы на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в Центральной тюрь­ме города Со­фия, окон­чил Окс­форд­ский университет со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра гео­ло­гии (1958), Ко­лум­бий­ский университет в Нью-Йор­ке со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра эко­но­мической гео­ло­гии (1960), Нью-Йорк­ский университет со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра бан­ков­ско­го учё­та (1962), ви­це-пре­зи­дент кор­по­ра­ции «Prudential» (1967-1970, Нью-Йорк), бан­ка «Wells Far­go» (1970-1979, Сан-Фран­ци­ско), Ме­ж­ду­нар. бан­ка фи­нан­сов и ре­сур­сов (1979-1988, Лон­дон), со­вет­ник ком­па­нии «De Beers» (1987-1997), кон­суль­тант аук­ци­он­ных до­мов «Christie’s» (1991-1992) и «So­the­by’s» (1992-1997) (Лон­дон), ди­рек­тор «Ас­со­циа­ции те­ат­раль­но­го му­зея» (Лон­дон), по­жиз­нен­ный член Сою­за бла­го­тво­ри­те­лей Мет­ро­по­ли­тен-му­зея (Нью-Йорк). Со­брал од­ну из луч­ших в ми­ре кол­лек­ций про­из­ве­де­ний те­ат­раль­но-де­ко­рационного ис­кус­ст­ва русских ху­дож­ни­ков конца XIX - начала XX века (в 2008 году основная её часть ку­п­ле­на меж­ду­народным бла­готво­рительным фон­дом «Кон­стан­ти­нов­ский», она бу­дет раз­ме­ще­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге), ав­тор ря­да книг по русскому искусству и во­про­сам фи­нан­сов, а так­же книги «Вос­по­ми­на­ния: за­пис­ки кол­лек­цио­не­ра» (2005).

Из 2-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да из­вест­ны сы­но­вья Я. И. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го: Алек­сандр Яков­ле­вич [19(30).07.1788-26.11(08.12).1866], генерал-майор (1828), в 1801 году за­чис­лен в КИД, в 1802-1805 слу­жил в её Московском главном ар­хи­ве, с 1806 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807, русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Шум­ле и Ба­ти­не (оба 1810 год, в 1811 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), при взя­тии кре­по­стей Плев­на, Лов­ча и Сель­ва, командир 3-го Пол­тав­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка (1813-1815), с 1821 года в дли­тель­ном от­пус­ке, жил главным образом в Па­ри­же, пе­ре­вёл на русский язык. «Еван­ге­лие от Мат­фея» и «Мо­лит­вы при бо­же­ст­вен­ной ли­тур­гии» (1821), со­би­рал ма­те­риа­лы об Ан­не Яро­слав­не (до­че­ри ки­ев­ско­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го, суп­ру­ге французского ко­ро­ля Ген­ри­ха I), из­дал в Па­ри­же книгу «Recueil de pièces his­to­ri­ques sur Anne ou Agnès, épouse de Hen­ri I roi de France» («Со­б­ра­ние ис­то­ри­че­ских ис­точ­ни­ков об Ан­не, или Ань­ес, суп­ру­ге ко­ро­ля Фран­ции Ген­ри­ха I», 1825), поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом французского ко­ро­ля Кар­ла X, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, с сентября 1828 года в от­став­ке по бо­лез­ни, из­влёк из ар­хи­вов и из­дал мно­го важ­ных до­ку­мен­тов, ка­саю­щих­ся английской ко­ро­ле­вы Ма­рии Стю­арт: «Lettres inédites de Marie Stuart» (1839), «Lettres, instructions et mémoires de Marie Stuart» (vol. 1-7, 1844), со­брал около 800 её порт­ре­тов, ко­то­рые за­ве­щал Эр­ми­та­жу (опи­са­ние со­б­ра­ния порт­ре­тов - «No­tice sur la collection des portraits de Marie Stuart appartenant au prince A. Loba­noff», опубликовано в 1856; 2-е изд., 1860), свою биб­лио­те­ку по во­енному искусству и кол­лек­цию гео­гра­фических карт (ка­та­лог по­след­не­го со­б­ра­ния опубликован на французском языке в 1823 году) про­дал Главному шта­бу, со­б­ра­ние грави­рованных порт­ре­тов императора Пет­ра I по­жерт­во­вал Императорской пуб­лич­ной библиотеке (ны­не РНБ), ос­но­ва­тель (1846) и пер­вый ко­ман­дор Российского императорского яхт-клу­ба в Санкт-Пе­тер­бур­ге;

Алек­сей Яков­ле­вич [8(19).01.1795-1848], генерал-лейтенант (1837), генерал-адъю­тант (1833), в 1802 году по­сту­пил юн­ке­ром в Московский главный ар­хив КИД, в 1812 году слу­жил в кан­це­ля­рии Во­енного министерства, с 1814 года на во­енной служ­бе, по­ру­чик Алек­сан­д­ров­ско­го гу­сар­ско­го пол­ка, уча­ст­ник за­гра­нич­но­го по­хо­да российской ар­мии 1814 года, с 1826 года ко­ман­до­вал 2-м свод­ным гвардейским лёг­ким кавалерийским пол­ком, от­ли­чил­ся в сра­же­нии под Вар­ной (1828) в хо­де русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов(на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни, по­лу­чил чин генерал-майора Сви­ты Его Императорского Величества), в 1836 году ус­ми­рил кре­сть­ян­ские вол­не­ния в Сим­бир­ской губернии, с 1838 года не­од­но­крат­но вы­пол­нял лич­ные по­ру­че­ния императора Ни­ко­лая I при иностранных дво­рах. Из его сы­но­вей из­вес­тен Дмит­рий Алек­сее­вич [1825-30.6(13.7).1908], генерал-лейтенант (1878), с 1844 года слу­жил в лейб-гвардейском Гу­сар­ском пол­ку, адъ­ю­тант ше­фа жан­дар­мов и ко­мандир Императорской Глав­ной квар­ти­рой (1849-1851), в 1852-1856, 1857-1878 годы со­сто­ял в Сви­те Его Императорского Величества, генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1866), член со­ве­та Главного управ­ле­ния государственного кон­но­за­вод­ст­ва (1875-1881), с 1883 годав за­па­се.

Ос­но­ва­тель сред­ней вет­ви ро­да - Се­мён Ива­но­вич (года ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны).

Из его сы­но­вей наи­бо­лее извест­ны: Иван Се­мё­но­вич Боль­шой (? - по­сле 1618 года), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 1-й вое­во­да в ост­ро­ге Нар­вы (1574), 2-й вое­во­да в Нар­ве (1574-1575), на­ме­ст­ник в Ту­ле (1577-1578), Го­род­це (1583-1584), в 1583 году уча­ство­вал в по­соль­ском съез­де со шве­да­ми в Гдо­ве, 3-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (1584), в 1618 году на­хо­дил­ся в оса­ж­дён­ной поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми Мо­ск­ве; Пётр Се­мё­но­вич (? - 1594/1595), околь­ни­чий (1584, по другим дан­ным, 1587), уча­стник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, вое­во­да в Ре­жи­це (1577-1581), Алы­сте (1581), 2-й (1581-1583, 1584, 1590-1591, 1592-1593) и 3-й (1583-1584, 1584-1585, 1591, 1592) вое­во­да в Нов­го­ро­де, в 1585 году за­ни­мал­ся ук­ре­п­ле­ни­ем Со­фий­ской сто­ро­ны го­ро­да, 2-й су­дья Раз­бой­но­го при­ка­за (1587), в октябре 1589 года по­слан в Нов­го­род го­то­вить го­род к при­хо­ду русских войск во гла­ве с ца­рём Фё­до­ром Ива­но­ви­чем для на­ча­ла русско-шведской. вой­ны 1590-1593 годов, 6-й вое­во­да («по свей­ским вес­тям») (1591). Со смер­тью сы­но­вей князя С. И. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го сред­няя ветвь ро­да пре­сек­лась.

Ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да - Бо­рис Ива­но­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны).

Из его вну­ков наи­бо­лее из­вест­ны: Фё­дор Ми­хай­ло­вич (? - не ра­нее 1600 года), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, вое­во­да в По­лоц­ке (1571), в пе­ре­до­вом пол­ку под Пай­де (1572-1573), 1-й вое­во­да в Ка­лу­ге (1577-1578), Пер­но­ве (1578-1581), в Ка­зан­ском по­хо­де 1583 года, в Ас­т­ра­ха­ни (1584-1588), 2-й вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1588), 1-й вое­во­да в То­боль­ске (1590-1594); на его вое­вод­ст­во при­шлось бур­ное строи­тель­ст­во но­вых го­родов в Си­би­ри, соз­да­ние То­боль­ско­го раз­ря­да, он при­нял дея­тель­ное уча­стие в ор­га­ни­за­ции по­хо­да Н. В. Тра­ха­нио­то­ва, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го ле­том 1593 года был ос­но­ван город Бе­рё­зов, и по­хо­да князя П. И. Гор­ча­ко­ва, раз­гро­мив­ше­го то­гда же Пе­лым­ское княжество и за­ло­жив­ше­го город Пе­лым, вое­во­да в Тер­ках (1597-1599/1600); Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич Боль­шой (? - 1606), вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском (1577), 1-й вое­во­да в Прон­ске (1577-1578, 1580), с 1579 года уча­ст­во­вал в Ли­вон­ской вой­не 1558-1583 годов, вое­во­да в То­роп­це (1584-1586, 1587-1588), Ка­си­мо­ве (1586-1587), 2-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в Нов­го­ро­де (1589), в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов один из ру­ко­во­ди­те­лей штур­ма Нар­вы (1590), 2-й вое­во­да в Иван­горо­де (1591-1592), в Сви­яж­ске (1597), в 1598 году во­дил вой­ска к Ка­ши­ре для от­ра­же­ния на­бе­га крым­ских войск, в 1601 году уча­ст­во­вал в раз­ме­не с крым­ски­ми по­сла­ми в Лив­нах, 1-й вое­во­да в Лив­нах (1602), 2-й вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1603-1604);

Се­мён Ми­хай­ло­вич (? - по­сле 1597 года), уча­ст­ник Ливон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 1-й вое­во­да в Ла­до­ге (1581-1583), на­ме­ст­ник в Брян­ске (1584-1586), вое­во­да в Ряж­ске (1589), в 1590 году один из ру­ко­води­те­лей штур­ма Нар­вы в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1693 годов, вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском (1590-1591), Во­ро­не­же (1595-1596), Сур­гу­те (1596-97). Сын В. М. Боль­шо­го Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го - А. В. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский. Внук С. М. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го - Ни­ки­та Ива­но­вич (? - 1658), околь­ни­чий (1658), столь­ник (с 1636), во­е­во­да в Кра­пив­не (1646), Ца­рё­ве-Алек­сее­ве (1648), с его смер­тью млад­шая ветвь ро­да пре­сек­лась.

Род кня­зей Лобановых-Ростовских вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Во­ро­неж­ской, Нов­го­род­ской, Са­ра­тов­ской и Смо­лен­ской гу­бер­ний.

Иллюстрации:

1. Герб ро­да кня­зей Ло­ба­но­вых-Рос­тов­ских.

2. Я. И. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский. Портрет работы неизвестного художника. 1-я четверть XIX века. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Архив БРЭ

3. Н. Д. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский. Архив БРЭ

4. Алек­сей Я. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский. Ли­то­гра­фия. XIX века. Архив БРЭ

5. Алек­сандр Я. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский. Ли­то­гра­фия. XIX века Архив БРЭ

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