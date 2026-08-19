ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - князь, российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1807).
Из рода Лобановых-Ростовских. Получил домашнее образование. Служил в лейб-гвардейском Семёновском полку (1779-1783). Во время похода российских войск в Крым в 1783 году командовал Бугским егерским батальоном. В ходе русско-турецкие войны 1787-1791 годов отличился при штурме Очакова 1788 года и при Измаила штурме 1790 года(награждён орденом СвятогоГеоргия 4-й степени). Шеф Апшеронского пехотного полка (1789-1796). В Мачинском сражении 1791 года командовал резервом, действовал «с отменным искусством и храбростью» (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени). При подавлении Польского восстания 1794 года участвовал в сражениях при Мурахве, Любаре, Городище, за отличие при взятии Праги (пригорода Варшавы), во время которого командовал 2-й штурмовой колонной, награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» (1795); затем послан генерал-аншефом А. В. Суворовым к польскому королю С. А. Понятовскому с уведомлением о предстоящем вступлении российских войск в Варшаву. Шеф Псковского мушкетёрского полка (1796-1798), его командир (1798). Военный губернатор Архангельской губернии и шеф Архангелогородского гарнизонного полка (сентябрь 1798 - декабрь 1798 года / январь 1799 года). Уволен в отставку по прошению. В 1806 году призван императором Александром I на военную службу, командовал 17-й пехотной дивизией, вошедшей в состав действующей армии в конце русско-прусско-французской войны 1806-1807 года. После Фридландского сражения 1807 года вёл в Тильзите переговоры о перемирии с маршалом Л. А. Бертье и императором Наполеоном I Бонапартом, 10(22) июня подписал акт о перемирии на выгодных для России условиях. Участвовал в переговорах между российским и французским императорами, завершившихся подписанием Тильзитского мира 1807 года. Санкт-Петербургский военный губернатор (1808-1809), Лифляндский и курляндский генерал-губернатор и военный губернатор Риги (1810-1812). Ввиду угрозы войны с Францией усилил гарнизон города, укрепил крепость Динамюнде (ныне в черте Риги). Накануне Отечественной войны 1812 года занимался формированием резервных войск. С начала 1813 года в герцогстве Варшавском руководил формированием Резервной армии в составе 4 пехотных и 3 кавалерийских корпусов (к июню направил в действующую армию 36 батальонов численностью около 36 тысяч человек), в марте - мае её главнокомандующий, участвовал в осаде крепостей Модлин (ныне в черте города Новы-Двур-Мазовецки, Польша) и Замостье (город Замостць, Польша), занятых французско-польскими гарнизонами. 25.05(06.06). 1813 подал прошение об отставке (не принято императором Александром I, Лобанов-Ростовцев оставлен при штабе в Варшаве). Добился прощения нескольких поляков, приговорённых военным судом к смертной казни за передачу продовольствия осаждённым в Модлине родственникам. Член Государственного совета (с 1813 года, присутствовал с 1815), председатель Департамента законов (1819-1825). Председатель Комиссии для исследования действий Провиантского департамента, расследовавшей злоупотребления по интендантскому ведомству, допущенные с 1813 года(1817-1820). Министр юстиции [25.08(06.09).1817-18(30).10.1827]. По инициативе Лобанова-Ростовского указом императора Николая I от 11(23).05.1826 создан Комитет для соображения существующих законов к искоренению лихоимства и лиходательства, а также указом императора Николая I от 11(23).04.1827 года для ускорения прохождения дел учреждены два Общих собрания Санкт-Петербургских департаментов Сената. Член Комитета охранения общей безопасности (1817-1828). Председатель Особого комитета для пересмотра всех расходов по Военному министерству и изыскания средств к их уменьшению (1818). В 1822 году отказался от предложения императора Александра I возглавить Военное министрествово, ссылаясь на возраст и болезни, просил увольнения от должности министра юстиции. Почетный член Российской академии (с 1823 года). В дни междуцарствия 1825 года по предложению Лобанова-Ростовского и М. А. Милорадовича члены Государственного совета, Сената, центральных государственных учреждений и Санкт-Петербургский гарнизон присягнули великому князю Константину Павловичу. Генерал-прокурор Верховного уголовного суда над декабристами.
Иллюстрации:
Д.И. Лобанов-Ростовский. Литография. XIX век. Архив БРЭ