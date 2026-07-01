ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ - князь, российский государственный дея­тель и ди­пло­мат, ис­то­рик, кол­лек­цио­нер, действительный тайный советник (1879).

Из рода Ло­ба­но­вых-Рос­тов­ских. Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей (1844). С 1844 года слу­жил в МИДе. С 1850 года сек­ре­тарь российской мис­сии в Бер­ли­не. В январе 1856 года, на за­клю­чительном эта­пе Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, про­вёл в Па­ри­же пред­ва­рительные пе­ре­го­воры о ми­ре. Со­вет­ник российской мис­сии (с 1856 года), по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр (1859-1863) в Кон­стан­ти­но­по­ле. В 1862 году уча­ст­во­вал в мир­ном уре­гу­ли­рова­нии кон­флик­та ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и Чер­но­го­ри­ей, под­дер­жи­вав­шей пов­стан­цев в Гер­це­го­ви­не, и за­клю­че­нии вы­год­но­го для Рос­сии русско-турецкого со­гла­ше­ния о тор­гов­ле и мо­ре­пла­ва­нии. С 1863 года в от­став­ке. За­тем вновь на государственной служ­бе по ве­дом­ст­ву МВД: гу­бер­на­тор Ор­лов­ской губернии (1866-1867), то­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел (1867-1878). Се­на­тор (с 1867 года). Статс-сек­ре­тарь (1870). Ак­тив­ный уча­ст­ник ра­бо­ты по про­ве­де­нию Великих ре­форм 1860-1870-х годов Председатель ко­мис­сий по де­лам рас­ко­ла (1868-1869, 1875), Осо­бой ко­мис­сии для на­чер­та­ния но­во­го по­ло­же­ния и шта­та по­ли­ции (1872). Ви­це-пре­зи­дент Санкт-Пе­тербургского тю­рем­но­го комитета (с 1869 года). Председатель Ста­ти­стического со­ве­та при МВД (1868-1875).

С апреля 1878 года чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Кон­стан­ти­но­по­ле, спо­соб­ст­во­вал уре­гу­ли­ро­ва­нию от­но­ше­ний Рос­сии и Ос­ман­ской им­пе­рии по­сле за­вер­ше­ния русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов и после Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года. Под­го­то­вил и под­пи­сал Кон­стан­ти­но­поль­ский мир 1879 года. Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Лон­до­не (1879-1882). От­вер­гал по­пыт­ки британского вме­ша­тель­ст­ва в русско-персидские от­но­ше­ния. Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Ве­не (1882-1895), сто­рон­ник под­дер­жа­ния ста­биль­но­сти в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях и со­гла­со­ван­ных дей­ст­вий Рос­сии и Ав­ст­ро-Венг­рии на Бал­ка­нах, со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию русско-австрийской кон­вен­ций о со­еди­не­нии железнодорожных се­тей обе­их стран (1893) и о тор­гов­ле (1894). В 1894 годууча­ст­во­вал в вы­ра­бот­ке русско-китайского со­гла­ше­ния по оп­ре­де­ле­нию гра­ни­цы на Па­ми­ре (так называемое Па­мир­ское раз­гра­ни­че­ние).

Ми­нистр иностранных дел (1895-1896). Главным на­прав­ле­ни­ем российской внеш­ней по­ли­ти­ки счи­тал уси­ле­ние по­зи­ций на Даль­нем Вос­то­ке. Про­во­дил по­ли­ти­ку ог­ра­ни­че­ния японского при­сут­ст­вия в кон­ти­нен­таль­ной Азии. Совместно с министром фи­нан­сов С. Ю. Вит­те вы­сту­пил ини­циа­то­ром со­гла­со­ван­но­го де­мар­ша Рос­сии, Гер­ма­нии и Фран­ции, за­ста­вив­ше­го Япо­нию пе­ре­смот­реть Си­мо­но­сек­ский до­го­вор 1895 года с Ки­та­ем и от­ка­зать­ся от ок­ку­па­ции Ляо­дун­ско­го полуострова. Совместно с Вит­те ор­га­ни­зо­вал по­лу­че­ние Ки­та­ем зай­ма у французских бан­ки­ров под га­ран­тию российского пра­ви­тель­ст­ва (июнь 1895), ук­ре­пив­ше­го российское влия­ние на Даль­нем Вос­то­ке. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и под­пи­са­нии русско-китайского со­юз­но­го Мо­с­ков­ско­го до­го­во­ра 1896 года. Под­пи­сал русско-японский про­то­кол [28.05(09.06).1896] о раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния в Ко­рее, прин­ци­пах со­вме­ст­но­го русско-японского кон­тро­ля над её бюд­же­том, воо­руженными си­ла­ми и по­ли­ци­ей, а так­же о вза­им­ных кон­суль­та­ци­ях по корейским де­лам.

Вы­сту­пал за со­хра­не­ние дру­же­ст­вен­ных от­но­ше­ний с Гер­ма­ни­ей и Ав­ст­ро-Венг­ри­ей, од­на­ко был про­тив­ни­ком идеи рес­тав­ра­ции «Сою­за трёх им­пе­ра­то­ров». Стре­мил­ся к даль­ней­ше­му ук­ре­п­ле­нию русско-французского сою­за (осо­бое зна­че­ние при­да­вал ви­зи­ту императора Ни­ко­лая II во Фран­цию). Вы­сту­пал за «за­мо­ра­жи­ва­ние» Вос­точ­но­го во­про­са, т. к. не счи­тал Рос­сию го­то­вой к уча­стию в раз­де­ле Ос­ман­ской им­пе­рии. В начале 1896 года ор­га­ни­зо­вал при­ня­тие императором Ни­ко­ла­ем II на се­бя ро­ли крё­ст­но­го от­ца при кре­ще­нии по пра­во­слав­но­му об­ря­ду болгарского кня­зя Бо­ри­са (бу­ду­ще­го ца­ря Бол­га­рии Бо­ри­са III, сы­на болгарского кня­зя Фер­ди­нан­да I Ко­бург­ско­го), спо­соб­ст­во­вал вос­ста­нов­ле­нию российско-болгарских от­но­ше­ний, ра­зо­рван­ных в ре­зуль­та­те Болгарского кри­зи­са 1885-1887 годов.

Пла­ни­ро­вал кад­ро­вое об­нов­ле­ние МИДа, сто­рон­ник на­зна­че­ния пред­ста­ви­те­лей ари­сто­кра­тических бо­га­тых фа­ми­лий на долж­но­сти по­слов для по­вы­ше­ния их ста­ту­са.

Ав­тор тру­дов и со­ста­ви­тель до­ку­мен­таль­ных пуб­ли­ка­ций по ис­то­рии Рос­сии XVIII - начала XIX века и ге­неа­ло­гии русского дво­рян­ст­ва. По ини­циа­ти­ве М. И. Се­мев­ско­го Лобанов-Ростовский под­го­то­вил и ано­ним­но из­дал «Рус­скую ро­до­слов­ную кни­гу» (т. 1-3, 1873-1778; 2-е изд., т. 1-2, 1895), в ко­то­рой пред­став­ле­ны ро­до­слов­ные рос­пи­си поч­ти 250 русских дво­рян­ских ро­дов (ос­та­ёт­ся круп­ней­шей ра­бо­той по ге­неа­ло­гии русского дво­рян­ст­ва). На ос­но­ве ка­мер-фурьер­ских жур­на­лов и других ис­точ­ни­ков под­го­то­вил по­дён­ную хро­ни­ку «Днев­ник цар­ст­во­ва­ния Пав­ла I» (не опубликовано). Со­ста­вил со­б­ра­ние пи­сем А. А. Без­бо­род­ко к Н. И. Па­ни­ну.

Кол­лек­цио­ни­ро­вал мо­не­ты, ан­тик­ва­ри­ат, ру­ко­пи­си, кар­ти­ны, гра­вю­ры, порт­ре­ты российских государственных дея­те­лей. В 1884 году пе­ре­дал в дар Московскому главному ар­хи­ву МИД под­лин­ное воз­зва­ние ар­хи­ман­д­ри­та Трои­це-Сер­гие­ва монастыря Дио­ни­сия и ке­ла­ря А. Па­ли­цы­на к жи­те­лям Пер­ми и других го­ро­дов с при­зы­вом к борь­бе про­тив польских ин­тер­вен­тов (1611). Ну­миз­ма­тические кол­лек­ция Лобанова-Ростовского, вклю­чав­шая мо­не­ты, от­че­ка­нен­ные в 1758-1761 годы в Кё­нигс­бер­ге во вре­мя его ок­ку­па­ции российскими вой­ска­ми в хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, при­об­ре­те­на по­сле смер­ти Лобонова-Ростовского Эр­ми­та­жем. Со­брал об­шир­ную биб­лио­те­ку (свыше 8 тысяч то­мов, наи­бо­лее цен­ная часть - из­да­ния XVIII века, тру­ды по ис­то­рии и ге­неа­ло­гии российского дво­рян­ст­ва), ко­то­рая по­сле его смер­ти вме­сте с ру­ко­пи­ся­ми вош­ла в со­став библиотекики Зим­не­го двор­ца.

Член Русского ис­то­рического общества (с 1870 года), один из ини­циа­то­ров из­да­ния «Рус­ско­го био­гра­фи­че­ско­го сло­ва­ря» (т. 1-25, 1896-1918). Член (с 1873 года), по­мощ­ник пред­се­да­те­ля (1876-1878) Русского ар­хео­ло­гического общества.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1874; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1878), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1883), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1889; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1895), французским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1895) и др.

Сочинения:

Ро­до­сло­вие фа­ми­лии Би­ро­на // Рус­ская ста­ри­на. 1873. № 1;

Свет­лей­ший князь П.П. Ло­пу­хин // Там же. 1873. № 5; Е.И. Не­ли­до­ва // Рус­ский ар­хив. 1873. Кн. 2;

Ман­штей­ны // Рус­ская ста­ри­на. 1876. № 5; Зу­бо­вы // Там же. 1876. № 9;

Еще о за­пис­ках кня­ги­ни Даш­ко­вой // Рус­ский ар­хив. 1881. Кн. 1.