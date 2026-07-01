ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ - князь, российский государственный деятель и дипломат, историк, коллекционер, действительный тайный советник (1879).
Из рода Лобановых-Ростовских. Окончил Александровский лицей (1844). С 1844 года служил в МИДе. С 1850 года секретарь российской миссии в Берлине. В январе 1856 года, на заключительном этапе Крымской войны 1853-1856 годов, провёл в Париже предварительные переговоры о мире. Советник российской миссии (с 1856 года), посланник и полномочный министр (1859-1863) в Константинополе. В 1862 году участвовал в мирном урегулировании конфликта между Османской империей и Черногорией, поддерживавшей повстанцев в Герцеговине, и заключении выгодного для России русско-турецкого соглашения о торговле и мореплавании. С 1863 года в отставке. Затем вновь на государственной службе по ведомству МВД: губернатор Орловской губернии (1866-1867), товарищ министра внутренних дел (1867-1878). Сенатор (с 1867 года). Статс-секретарь (1870). Активный участник работы по проведению Великих реформ 1860-1870-х годов Председатель комиссий по делам раскола (1868-1869, 1875), Особой комиссии для начертания нового положения и штата полиции (1872). Вице-президент Санкт-Петербургского тюремного комитета (с 1869 года). Председатель Статистического совета при МВД (1868-1875).
С апреля 1878 года чрезвычайный и полномочный посол в Константинополе, способствовал урегулированию отношений России и Османской империи после завершения русско-турецкой войны 1877-1878 годов и после Берлинского конгресса 1878 года. Подготовил и подписал Константинопольский мир 1879 года. Чрезвычайный и полномочный посол в Лондоне (1879-1882). Отвергал попытки британского вмешательства в русско-персидские отношения. Чрезвычайный и полномочный посол в Вене (1882-1895), сторонник поддержания стабильности в международных отношениях и согласованных действий России и Австро-Венгрии на Балканах, содействовал заключению русско-австрийской конвенций о соединении железнодорожных сетей обеих стран (1893) и о торговле (1894). В 1894 годуучаствовал в выработке русско-китайского соглашения по определению границы на Памире (так называемое Памирское разграничение).
Министр иностранных дел (1895-1896). Главным направлением российской внешней политики считал усиление позиций на Дальнем Востоке. Проводил политику ограничения японского присутствия в континентальной Азии. Совместно с министром финансов С. Ю. Витте выступил инициатором согласованного демарша России, Германии и Франции, заставившего Японию пересмотреть Симоносекский договор 1895 года с Китаем и отказаться от оккупации Ляодунского полуострова. Совместно с Витте организовал получение Китаем займа у французских банкиров под гарантию российского правительства (июнь 1895), укрепившего российское влияние на Дальнем Востоке. Участвовал в подготовке и подписании русско-китайского союзного Московского договора 1896 года. Подписал русско-японский протокол [28.05(09.06).1896] о разграничении сфер влияния в Корее, принципах совместного русско-японского контроля над её бюджетом, вооруженными силами и полицией, а также о взаимных консультациях по корейским делам.
Выступал за сохранение дружественных отношений с Германией и Австро-Венгрией, однако был противником идеи реставрации «Союза трёх императоров». Стремился к дальнейшему укреплению русско-французского союза (особое значение придавал визиту императора Николая II во Францию). Выступал за «замораживание» Восточного вопроса, т. к. не считал Россию готовой к участию в разделе Османской империи. В начале 1896 года организовал принятие императором Николаем II на себя роли крёстного отца при крещении по православному обряду болгарского князя Бориса (будущего царя Болгарии Бориса III, сына болгарского князя Фердинанда I Кобургского), способствовал восстановлению российско-болгарских отношений, разорванных в результате Болгарского кризиса 1885-1887 годов.
Планировал кадровое обновление МИДа, сторонник назначения представителей аристократических богатых фамилий на должности послов для повышения их статуса.
Автор трудов и составитель документальных публикаций по истории России XVIII - начала XIX века и генеалогии русского дворянства. По инициативе М. И. Семевского Лобанов-Ростовский подготовил и анонимно издал «Русскую родословную книгу» (т. 1-3, 1873-1778; 2-е изд., т. 1-2, 1895), в которой представлены родословные росписи почти 250 русских дворянских родов (остаётся крупнейшей работой по генеалогии русского дворянства). На основе камер-фурьерских журналов и других источников подготовил подённую хронику «Дневник царствования Павла I» (не опубликовано). Составил собрание писем А. А. Безбородко к Н. И. Панину.
Коллекционировал монеты, антиквариат, рукописи, картины, гравюры, портреты российских государственных деятелей. В 1884 году передал в дар Московскому главному архиву МИД подлинное воззвание архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия и келаря А. Палицына к жителям Перми и других городов с призывом к борьбе против польских интервентов (1611). Нумизматические коллекция Лобанова-Ростовского, включавшая монеты, отчеканенные в 1758-1761 годы в Кёнигсберге во время его оккупации российскими войсками в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов, приобретена после смерти Лобонова-Ростовского Эрмитажем. Собрал обширную библиотеку (свыше 8 тысяч томов, наиболее ценная часть - издания XVIII века, труды по истории и генеалогии российского дворянства), которая после его смерти вместе с рукописями вошла в состав библиотекики Зимнего дворца.
Член Русского исторического общества (с 1870 года), один из инициаторов издания «Русского биографического словаря» (т. 1-25, 1896-1918). Член (с 1873 года), помощник председателя (1876-1878) Русского археологического общества.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1874; алмазными знаками к нему - 1878), Святого Владимира 1-й степени (1883), Святого Андрея Первозванного (1889; алмазными знаками к нему - 1895), французским орденом Почётного легиона (1895) и др.
Сочинения:
Родословие фамилии Бирона // Русская старина. 1873. № 1;
Светлейший князь П.П. Лопухин // Там же. 1873. № 5; Е.И. Нелидова // Русский архив. 1873. Кн. 2;
Манштейны // Русская старина. 1876. № 5; Зубовы // Там же. 1876. № 9;
Еще о записках княгини Дашковой // Русский архив. 1881. Кн. 1.