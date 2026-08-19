ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский государственный дея­тель, боя­рин (1615; 1624/1625).

Из ро­да Ло­ба­но­вых-Рос­тов­ских. Впер­вые упо­мя­нут в бо­яр­ском спи­ске 1606/1607 как московский дво­ря­нин. При ца­ре Ва­си­лии Ива­но­ви­че Шуй­ском уча­ст­во­вал в обо­ро­не Мо­ск­вы от войск И. И. Бо­лот­ни­ко­ва и Лже­дмит­рия II, за­тем в по­хо­де про­тив от­рядов А. И. Ли­сов­ско­го (1610). В Пер­вом опол­че­нии 1611 со­сто­ял в пол­ку князя Д. Т. Тру­бец­ко­го, в бою с си­ла­ми Я. К. Ход­ке­ви­ча по­пал в плен, от­ку­да был вы­ку­п­лен. В со­ста­ве Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 уча­ст­во­вал в ос­во­бо­ж­де­нии Мо­ск­вы от поль­ско-ли­товских войск.

Лобанов-Ростовский во­шёл в бли­жай­шее ок­ру­же­ние ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. Со­глас­но со­об­ще­ни­ям со­вре­мен­ни­ков, яв­лял­ся од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных дея­те­лей в пер­вые го­ды его прав­ле­ния. Ру­ко­во­дил важ­ней­ши­ми во­енными при­ка­за­ми - Стре­лец­ким (упо­ми­на­ет­ся в 1613-1619 годы) и Пан­ским (упо­ми­на­ет­ся в 1613/1614-1621 годы); по другим дан­ным, ру­ко­во­дил ими до 1622 года. 25.04(05.05).1613 года, ещё до при­ез­да ца­ря в Мо­ск­ву, вме­сте с К. И. Ми­хал­ко­вым про­из­во­дил смотр столь­ни­ков, стряп­чих и жиль­цов в го­су­да­ре­вом ста­не. Чаш­ник (с 1613 года). Час­то при­сут­ст­во­вал за цар­ски­ми сто­ла­ми, со­про­во­ж­дал ца­ря на бо­го­мо­лье. Из­вест­ны зло­упот­реб­ле­ния Лобанова-Ростовского сво­им по­ло­же­ни­ем; в ча­ст­но­сти, в 1617 году при со­дей­ст­вии Лобанова-Ростовского его род­ст­вен­ник князь Б. В. Ка­сат­кин-Рос­тов­ский вы­иг­рал ме­ст­ни­че­ский спор с бо­лее знат­ным князем В. И. Ту­ре­ниным (впо­след­ст­вии зло­упот­реб­ле­ние бы­ло рас­кры­то и де­ло пе­ре­смот­ре­но). Во вре­мя по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) на Русское государство в 1618 году ор­га­ни­зо­вал строи­тель­ст­во ост­рож­ков за рекоц Яу­за и воз­глав­лял обо­ро­ну Крем­ля. В 1622 году от­прав­лен в Ниж­ний Нов­го­род для «раз­бо­ра» (учё­та) ме­ст­ных дво­рян и де­тей бо­яр­ских. В том же го­ду под­верг­ся опа­ле. Со­глас­но до­не­се­нию шведских по­слов, Лобанов-Ростовский, бу­ду­чи на­чаль­ни­ком Стре­лец­ко­го при­ка­за, про­из­но­сил пе­ред стрель­ца­ми «не­при­го­жие ре­чи» про ца­ря, что, воз­мож­но, и по­слу­жи­ло не­по­средственной при­чи­ной опа­лы. 22.03(01.04).1622 года по­сле­до­вал цар­ский указ о ссыл­ке Лобанова-Ростовского в Та­ру «за его из­мену» с ли­ше­ни­ем чи­на боя­ри­на. В январе 1624 года ре­жим ссыл­ки был смяг­чён, Лобанова-Ростовского пе­ре­ве­ли из Та­ры в Соль-Кам­скую, а за­тем в его вот­чи­ну в Го­ро­дец­кой вол. Юрь­е­вец­ко­го уез­да. От­ту­да в 1624/1625 году он был по­слан на вое­вод­ст­во в Сви­яжск (фак­ти­че­ски это бы­ло про­дол­же­ни­ем ссыл­ки), од­на­ко при этом царь вер­нул ему чин боя­ри­на. Умер, ве­ро­ят­но, на­хо­дясь на вое­вод­ст­ве в Сви­яж­ске.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец: вла­дел вот­чи­на­ми в Мо­с­ков­ском, Шац­ком и Юрь­е­вец­ком уез­дах (вот­чи­ны в по­след­них двух уез­дах по­лу­чил в ка­че­ст­ве по­жа­ло­ва­ния за московские осад­ные «си­де­ния» при ца­ре Ва­си­лии Шуй­ском и в 1618 году), а так­же по­ме­сть­я­ми в Ко­ло­мен­ском, Шац­ком, и Яро­слав­ском уез­дах.