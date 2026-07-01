ЛОБАЧЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

Югославский и советский художник комиксов и иллюстратор. Один из родоначальников жанра комиксов в Югославии и СССР.

Детство и юность

Юрий Лобачев родился в Албании в семье российского консула. Из-за особенностей профессии его отца в детстве Юрий Павлович часто переезжал с места на место, некоторое время жил в Черногории, Косово, на Крите и в Салониках. В России в это время ему побывать не удалось:

Россию я знал только из рассказов отца и помню, что по воскресеньям нас, четверых детей, отец выстраивал при поднятии русского флага над консульством, и, когда он поднимался, мы вставали во фрунт. Оттуда, видимо, появилось у нас осознание того, что мы русские – из интервью Ю.П. Лобачева

После революции семья Лобачева оседает в Югославии. В 1922 году после смерти родителей он оказывается на улице и в течение примерно полугода бродяжничает. Затем он попадает в Русско-Сербскую гимназию, в которой учились многие дети русских эмигрантов. В 1929 году Лобачев поступает на факультет искусств Белградского университета и устраивается на работу во французское строительное общество «Батиньоль», где проходит путь от чернорабочего до секретаря участка.

Начало карьеры художника комиксов

В 1934 году после увольнения из «Батиньоля», Лобачев начинает рисовать рекламу для Белградских магазинов.

То была очень неприятная работа. Ночью я рисую, а днём хожу и предлагаю свои опусы. Возьмут — хорошо, не возьмут — стираю фамилию одного, скажем, обувщика и вписываю фамилию другого, а на следующий день иду предлагать снова… - из интервью Ю.П. Лобачева

В это же время в югославской газете «Политика» выходит американский комикс «Детектив Икс». Вдохновленный его успехом, Лобачев рисует комикс «Кровавое наследство», текст для которого сочиняет его сокурсник по гимназии Вадим Курганский. Во время работы над «Наследством» ему приходит в голову идея о создании комикса по книге Янко Веселиновича «Гайдук Станко», историческому роману о восстании против турок. Фактически данная работа была одним из первых комиксов, основанных на югославской тематике. Лобачев продает комикс в «Политику» и через несколько месяцев становится ее сотрудником.

1930-е годы считаются «золотым веком» югославского комикса. Жанр становится очень популярным в стране, комиксы издаются многотысячными тиражами. В это время Лобачев рисует множество комиксов на самую разную тематику: шпионские истории, сербский фольклор, комикс-адаптации классических произведений российской литературы и др. Среди прочих выделяется комикс «Принцесса Ru», который позднее был признан исследователями одним из самых сюрреалистичных в истории.

В 1939 году Лобачев становится одним из создателей журнала «Политикин Забавник», остающегося старейшим комиксовым изданием Восточной Европы. В конце 30-х «Забавник» выходит фантастическим для Югославии тиражом – 460 тыс. экземпляров.

Вторая мировая война

Карьеру художника прерывает нацистская оккупация Югославии. Лобачев вступает в «Союз Советских Патриотов» - подпольную организацию, занимавшеюся антифашистской пропагандой.

Главной нашей задачей было вытягивать из «Русского корпуса» тех, кто помоложе, и переправлять к партизанам, объясняя им, что Гитлер и не думает «вызволять» Россию, а совсем наоборот… - из интервью Ю.П. Лобачева.

После освобождения Белграда советскими войсками в октябре 1944 года Лобачев поступает на службу в одну из частей советской армии переводчиком и вместе с ней доходит до Вены. Во время службы Лобачев получил ранение и контузию, из-за чего стал частичным дальтоником.

Опала в Югославии, высылка и эмиграция в СССР

После войны Лобачев принимает советское гражданство и пытается возобновить выпуск комиксов, однако встречает сильное неприятие со стороны новых властей. В 1949 году. после обострения отношений между Югославией и СССР, его арестовывают и после нескольких месяцев тюремного заключения вместе с семьей высылают в Румынию. После 7 лет жизни в Бухаресте, Лобачев вместе с женой и сыном эмигрируют в СССР и поселяются в Ленинграде. Здесь он устраивается работать в газету «Смена», параллельно подрабатывая художником-иллюстратором.

В 1966 году рисует для ежемесячника «Костер» комикс «Ураган приходит на помощь» о советских пионерах, борющихся с западными шпионами. Полгода спустя Лобачева вызывают «на ковер» и после выговора запрещают выпуск. Художнику удается добиться разрешения выпустить еще один номер, для того чтобы завершить историю.

Вместо предполагавшихся двенадцати глав пришлось всё скомкать и нарисовать «Конец» в седьмой. Остался в столе второй комикс «Случай в горах». Он про мальчика и девочку, которые отправляются к отцу-геологу в горы — рассказ в духе конандойловского "Затерянного мира», только осовремененного – из интервью Ю.П. Лобачева

Одновременно с этим Лобачев вновь начинает сотрудничать с «Забавником», для которого рисует серию комиксов на разные темы. В это же время переиздают в цвете его довоенные комиксы.

В 1970-х годах во Франции заново открывают «Принцессу Ru». Лобачева приглашают на фестиваль комикса в Ангулеме, однако ему не удается получить разрешение на выезд за границу. В 1985 году в Югославии Лобачеву вручают золотую медаль за вклад в развитие югославского комикса. В 1996 году детской школе комиксов в Белграде присваивают его имя.

Юрий Лобачев скончался в 2002 году в Санкт-Петербурге.

Сочинения:

Хајдук Станко, 1936

Женидба цара Душана, 1938

Пропаст града Пирлитора, 1939

Барон Минхаузен, 1940

Дубровски, 1937

Плава пустоловка, 1937-1938

Принцеза Ру, 1938

Баш Челик, 1939

Тајанствена пећина, 1965

Ураган приходит на помощь, 1966

Чаробњак из Оза, 1974.

Память

В честь Лобачева названы улица и школа комиксов в Белграде.