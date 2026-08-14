ЛО ГУАНЬЧЖУН

ЛО ГУАНЬЧЖУН [псевдоним Ху­хай Сань-жэнь (Ски­та­лец Озёр и Мо­рей)] - китайский писатель.

Све­де­ния о жиз­ни скуд­ны и про­ти­во­ре­чи­вы. Из­вест­но, что Ло Гуаньчжун уча­ст­во­вал в ан­ти­мон­голь­ском дви­же­нии; о его литературной дея­тель­но­сти го­ворит­ся в не­ко­то­рых ис­точ­ни­ках эпо­хи Мин. Ав­тор «По­ве­ст­во­ва­ния о ди­на­сти­ях Суй и Тан» («Суй Тан чжи чжу­ань»), вол­шеб­но­го ро­ма­на «По­ве­ст­во­ва­ние о том, как три Суя ус­ми­ри­ли не­чисть» («Сань Суй пинъ­яо чжу­ань»; в русском переводе 1983 - «Раз­ве­ян­ные ча­ры»), пьес в жан­ре цза­цзюй и др. Основные про­изве­де­ние Ло Гуаньчжуна - ис­то­ри­ко-ге­ро­ический ро­ман-эпо­пея «Трое­цар­ст­вие» («Сань­го­чжи тун­су яньи», из­да­но в 1522 году; русский перевод 1954) о со­бы­ти­ях II-III веков, опи­раю­щий­ся на народные ска­за­ния и ис­то­рические со­чи­не­ния о кон­це ди­на­стии Хань и по­ре меж­до­усо­биц.

Сочинения:

Трое­цар­ст­вие. М., 1984.