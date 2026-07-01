ЛЛОЙД УЭББЕР ЭНДРЮ

ЛЛОЙД УЭББЕР (Lloyd Webber) ЭНДРЮ - английский ком­по­зи­тор.

Учил­ся у от­ца - ком­по­зи­то­ра и ор­га­ни­ста Уиль­я­ма Ллойд Уэб­бе­ра (1914-1982). В 1965 году окон­чил Вест­мин­стер­скую шко­лу в Лон­до­не; выс­ше­го музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Основные творческие дос­ти­же­ния со­сре­до­то­че­ны в об­лас­ти мю­зик­ла. Ми­ро­вую из­вест­ность ему при­нёс мю­зикл «Ии­сус Хри­стос су­пер­звез­да» («Jesus Christ Superstar», либ­рет­то Т. Рай­са по еван­гель­ским тек­стам, постановка на Брод­вее, Нью-Йорк, 1971), многие ме­ло­дии ко­то­ро­го ста­ли «стан­дар­та­ми» поп-му­зы­ки. По­пу­ляр­но­сти мю­зик­ла спо­соб­ст­во­ва­ло ис­пол­не­ние пар­тии Ии­су­са со­лис­том груп­пы «Дип Пёрпл» Я. Гил­ла­ном (в за­пи­си на од­но­именной грам­пла­стин­ке, вы­пу­щен­ной в 1970 году). В 1976 году ос­но­вал еже­год­ный фес­ти­валь эс­т­рад­ных музыкальных спек­так­лей для их по­ка­за пред­ста­ви­те­лям ме­диа­биз­не­са и куль­тур­ной эли­ты (близ города Сид­мон­тон, граф­ст­во Хэмп­шир). Сре­ди других из­вест­ных мю­зик­лов: «Эви­та» (1978), «Кош­ки» (на ос­но­ве кни­ги сти­хов «Прак­ти­че­ское ру­ко­во­дство по ко­там и кош­кам, на­пи­сан­ное Ста­рым Опос­су­мом» Т. С. Элио­та, 1981), «При­зрак опе­ры» (1986, все постановки в Лон­до­не).

В со­чи­не­ни­ях Лллойда Уэббера фор­мы, жан­ры и ин­ст­ру­мен­ты ака­де­мической му­зы­ки со­че­та­ют­ся со сти­ли­сти­кой рок-му­зы­ки (например, в Ва­риа­ци­ях для вио­лон­че­ли и рок-груп­пы на те­му ка­при­са № 24 Н. Па­га­ни­ни, 1977); в музыкальном язы­ке со­хра­ня­ет­ся при­вер­жен­ность ма­жор­но-ми­нор­ной то­наль­но­сти ро­ман­ти­чес­ко­го ти­па. Сре­ди других со­чи­не­ний: Ре­к­ви­ем (па­мя­ти от­ца, на тра­диционный латинский текст; пар­тия со­пра­но на­пи­са­на для С. Брайт­мен - вто­рой же­ны Ллойда Уэббера; 1985). Ор­кест­ров­ку сво­ей му­зы­ки Ллойд Уэббер, как пра­ви­ло, вы­пол­ня­ет вме­сте с профессиональ­ны­ми му­зы­кан­та­ми; его по­сто­ян­ный по­мощ­ник - Д. Кал­лен. Многие мю­зик­лы Ллойда Уэббера эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны. В 2000-е годы за­ни­мал­ся пре­имущественно про­дю­сер­ской дея­тель­но­стью.