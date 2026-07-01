ЛЛОЙД УЭББЕР ЭНДРЮ
ЛЛОЙД УЭББЕР (Lloyd Webber) ЭНДРЮ - английский композитор.
Учился у отца - композитора и органиста Уильяма Ллойд Уэббера (1914-1982). В 1965 году окончил Вестминстерскую школу в Лондоне; высшего музыкального образования не получил. Основные творческие достижения сосредоточены в области мюзикла. Мировую известность ему принёс мюзикл «Иисус Христос суперзвезда» («Jesus Christ Superstar», либретто Т. Райса по евангельским текстам, постановка на Бродвее, Нью-Йорк, 1971), многие мелодии которого стали «стандартами» поп-музыки. Популярности мюзикла способствовало исполнение партии Иисуса солистом группы «Дип Пёрпл» Я. Гилланом (в записи на одноименной грампластинке, выпущенной в 1970 году). В 1976 году основал ежегодный фестиваль эстрадных музыкальных спектаклей для их показа представителям медиабизнеса и культурной элиты (близ города Сидмонтон, графство Хэмпшир). Среди других известных мюзиклов: «Эвита» (1978), «Кошки» (на основе книги стихов «Практическое руководство по котам и кошкам, написанное Старым Опоссумом» Т. С. Элиота, 1981), «Призрак оперы» (1986, все постановки в Лондоне).
В сочинениях Лллойда Уэббера формы, жанры и инструменты академической музыки сочетаются со стилистикой рок-музыки (например, в Вариациях для виолончели и рок-группы на тему каприса № 24 Н. Паганини, 1977); в музыкальном языке сохраняется приверженность мажорно-минорной тональности романтического типа. Среди других сочинений: Реквием (памяти отца, на традиционный латинский текст; партия сопрано написана для С. Брайтмен - второй жены Ллойда Уэббера; 1985). Оркестровку своей музыки Ллойд Уэббер, как правило, выполняет вместе с профессиональными музыкантами; его постоянный помощник - Д. Каллен. Многие мюзиклы Ллойда Уэббера экранизированы. В 2000-е годы занимался преимущественно продюсерской деятельностью.