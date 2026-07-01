ЛЛОЙД СЕТОН ГОВАРД ФРЕДЕРИК

ЛЛОЙД СЕТОН ГОВАРД ФРЕДЕРИК - английский ар­хео­лог.

По­лу­чил ква­ли­фи­ка­цию ар­хи­тек­то­ра в Ар­хитектурнойас­со­циа­ции в Лон­до­не. Как ар­хео­лог сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем английского ар­хео­ло­га Г. Франк­фор­та; под его ру­ко­во­дством ра­бо­тал на рас­коп­ках, про­во­ди­мых Египетским ис­сле­до­ва­тель­ским обществом в Телль-эль-Амар­не (1929), а так­же - по ини­циа­ти­ве Франк­фор­та в рам­ках экс­пе­ди­ции Вос­точ­но­го института унивеситета Чи­ка­го (1930-1937) про­вёл ра­бо­ты на ря­де ран­не­ди­на­сти­че­ских (III-е тысячелетие до н. э.) па­мят­ни­ков до­ли­ны реки Дия­ла на се­ве­ре Ира­ка, ис­сле­до­вал ак­ве­дук ас­сирийского ца­ря Си­наххе­ри­ба в Джер­ва­не. Ра­бо­тал со­вет­ни­ком по ар­хео­ло­гии Управ­ле­ния древ­но­стей в Ира­ке (1939-1949, с пе­ре­ры­вом в 1939-1941 годы), почетным сек­ре­та­рём (1962-1972), вы­бран­ным пре­зи­ден­том (1975-1981), пре­зи­ден­том (1979-1982) Британской шко­лы ар­хео­ло­гии в Ира­ке; при­нял уча­стие в соз­да­нии Ирак­ско­го му­зея, ре­ор­га­ни­за­ции Му­зея Гер­тру­ды Белл, под­го­тов­ке ме­ст­ных кад­ров, в том числе в хо­де рас­ко­пок по­се­ле­ния Телль-Укейр (слои куль­тур Убейд, Урук, Джем­дет-Наср; храм с рос­пи­ся­ми), Эри­ду (с Ф. Са­фаром), тел­ля Хас­су­на (вы­де­лил ар­хео­ло­гическую куль­ту­ру Хас­су­на). В 1937-1939 годы один из ру­ко­во­ди­те­лей рас­ко­пок Ли­вер­пуль­ско­го университета в Мер­си­не (Южная Тур­ция; с Дж. Гар­стан­гом), ре­зуль­та­ты ко­то­рых сде­ла­ли этот мно­го­слой­ный па­мят­ник од­ним из эта­ло­нов для ближ­не­во­сточ­ной ар­хео­ло­гии. С 1948 года один из ос­но­ва­те­лей и пер­вый ди­рек­тор (1949-1961) Британского института ар­хео­ло­гии в Ан­ка­ре; при уча­стии Дж. Мел­лар­та про­вёл рас­коп­ки Бей­дже­сул­та­на, на ма­те­риа­лах ко­то­ро­го по­ка­зал связь куль­тур кон­ти­нен­таль­ных и при­бреж­ных рай­онов Ма­лой Азии; ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми на других мно­го­слой­ных па­мят­ни­ках в Тур­ции, в том числе По­лат­лы (где бы­ла по­лу­че­на шка­ла сме­ны ке­ра­мических ком­плек­сов), Сул­тан-Те­пе (ас­сирийская про­винциальная биб­лио­те­ка кли­но­пис­ных таб­ли­чек и др.), го­ро­ди­ще Ала­нья. По­сле рас­ко­пок в Кая­ли­де­ре (1965; с английским ар­хео­ло­гом Ч. Бер­ни) за­ни­мал­ся древ­но­стя­ми Урар­ту. Мно­гие важ­ней­шие ре­зуль­та­ты по­лу­че­ны Ллойдом при очень ог­ра­ни­чен­ных сред­ст­вах. Пре­по­да­вал в Институте ар­хео­ло­гии Лон­дон­ско­го университета (1962-1969; профессор западно-ази­атской ар­хео­ло­гии). Кро­ме опе­ра­тив­ных и тща­тель­ных пуб­ли­ка­ций, ра­бо­ты Ллойда цен­ны удач­ны­ми обоб­ще­ния­ми, в том числе для ши­ро­кой пуб­ли­ки.

Сочинения:

Sennacherib's Aqueduct at Jerwan. Chi., 1935 (with T. Jacobsen);

Pre-Sargonid temples in the Diyala region. Chi., 1942 (with P. De­lou­gaz);

Twin Rivers: a brief history of Iraq from the earliest times to the present day. [S. l.], 1943;

The art of the ancient Near East. L., 1961;

Beycesultan. L. a. o., 1962–1972. Vol. 1–3 (vol. 1–2 with J. Mellaart);

Mounds of the ancient Near East. Edinburgh, 1963;

Early high­land peoples of Anatolia. L., 1967;

Private houses and graves in the Diyala region. Chi., 1967 (with P. Delougaz, H. D. Hill);

Ре­ки-близ­не­цы. М., 1972;

Foundations in the dust: the story of Mesopotamian exploration. 2nd ed. L., 1980;

Ар­хео­ло­гия Ме­со­по­та­мии. М., 1984;

The interval. Faringdon, 1986;

Ancient Tur­key: a tra­veller’s history of Anatolia. L., 1989.