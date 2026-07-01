ЛЛОЙД СЕТОН ГОВАРД ФРЕДЕРИК
ЛЛОЙД СЕТОН ГОВАРД ФРЕДЕРИК - английский археолог.
Получил квалификацию архитектора в Архитектурнойассоциации в Лондоне. Как археолог сформировался под влиянием английского археолога Г. Франкфорта; под его руководством работал на раскопках, проводимых Египетским исследовательским обществом в Телль-эль-Амарне (1929), а также - по инициативе Франкфорта в рамках экспедиции Восточного института унивеситета Чикаго (1930-1937) провёл работы на ряде раннединастических (III-е тысячелетие до н. э.) памятников долины реки Дияла на севере Ирака, исследовал акведук ассирийского царя Синаххериба в Джерване. Работал советником по археологии Управления древностей в Ираке (1939-1949, с перерывом в 1939-1941 годы), почетным секретарём (1962-1972), выбранным президентом (1975-1981), президентом (1979-1982) Британской школы археологии в Ираке; принял участие в создании Иракского музея, реорганизации Музея Гертруды Белл, подготовке местных кадров, в том числе в ходе раскопок поселения Телль-Укейр (слои культур Убейд, Урук, Джемдет-Наср; храм с росписями), Эриду (с Ф. Сафаром), телля Хассуна (выделил археологическую культуру Хассуна). В 1937-1939 годы один из руководителей раскопок Ливерпульского университета в Мерсине (Южная Турция; с Дж. Гарстангом), результаты которых сделали этот многослойный памятник одним из эталонов для ближневосточной археологии. С 1948 года один из основателей и первый директор (1949-1961) Британского института археологии в Анкаре; при участии Дж. Мелларта провёл раскопки Бейджесултана, на материалах которого показал связь культур континентальных и прибрежных районов Малой Азии; руководил работами на других многослойных памятниках в Турции, в том числе Полатлы (где была получена шкала смены керамических комплексов), Султан-Тепе (ассирийская провинциальная библиотека клинописных табличек и др.), городище Аланья. После раскопок в Каялидере (1965; с английским археологом Ч. Берни) занимался древностями Урарту. Многие важнейшие результаты получены Ллойдом при очень ограниченных средствах. Преподавал в Институте археологии Лондонского университета (1962-1969; профессор западно-азиатской археологии). Кроме оперативных и тщательных публикаций, работы Ллойда ценны удачными обобщениями, в том числе для широкой публики.
Сочинения:
Sennacherib's Aqueduct at Jerwan. Chi., 1935 (with T. Jacobsen);
Pre-Sargonid temples in the Diyala region. Chi., 1942 (with P. Delougaz);
Twin Rivers: a brief history of Iraq from the earliest times to the present day. [S. l.], 1943;
The art of the ancient Near East. L., 1961;
Beycesultan. L. a. o., 1962–1972. Vol. 1–3 (vol. 1–2 with J. Mellaart);
Mounds of the ancient Near East. Edinburgh, 1963;
Early highland peoples of Anatolia. L., 1967;
Private houses and graves in the Diyala region. Chi., 1967 (with P. Delougaz, H. D. Hill);
Реки-близнецы. М., 1972;
Foundations in the dust: the story of Mesopotamian exploration. 2nd ed. L., 1980;
Археология Месопотамии. М., 1984;
The interval. Faringdon, 1986;
Ancient Turkey: a traveller’s history of Anatolia. L., 1989.