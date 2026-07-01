ЛЛОЙД (Lloyd) Сетон Говард Фредерик
Американский актёр.
Учился в школах драматич. иск-ва Денвера и Сан-Диего. С 1913 снимался в эпизодич. ролях в фильмах М. Сеннетта и др. В фильмах реж. Х. Роуча пытался подражать Ч. Чаплину (серия «Одинокий Люк», 1915–1917), но вскоре создал собств. комедийную маску – изящного, воспитанного молодого человека в шляпе-канотье и роговых очках. В 1920-е гг. Л. вошёл в число лучших амер. комиков немого кино. В духе «эпохи процветания» его герой (обычно наивный провинциал, мелкий клерк, продавец и т. п.), пройдя через множество комич. ситуаций, завоёвывал сердце любимой девушки и богатство («Прирождённый моряк», 1921; «Бабушкин внучек», 1922; «Наконец в безопасности», 1923; «Женобоязнь», 1924; «Первокурсник», 1925; «Младший брат», 1927). Типичные «комедии положений», фильмы с участием Л. привлекали остроумными шутками, акробатич. трюками, а также комедийным изображением жизни и быта «среднего американца» в совр. большом городе. С приходом звука в кино экранный образ Л. получил новую краску – высокий мальчишеский голос. Однако в 1930-е гг. популярность актёра пошла на убыль. Лучший фильм этого периода – «Безумие кино» (1932). Последний фильм с участием Л. – комедия абсурда «Грехи Гарольда Диддльбока» (др. назв. «Безумная среда»; 1947, в прокате с 1950). Л. выступал и как продюсер. В 1952 получил спец. пр. «Оскар». В 1962 вышел монтажный ф. «Мир комедий Гарольда Ллойда».
Сочинения:
Funny side of life. [N. Y.], 1963
Дополнительная литература:
Арнольди Э. Г. Ллойд // Комики мирового экрана. М., 1966; Cahn W. H. Lloyd’s world of comedy. L., 1966; Borde R. H. Lloyd. Lyon, 1968; Lacourbe R. H. Lloyd. P., 1970; Schickel R. H. Lloyd: the shape of laughter. Boston, 1974; Dardis T. H. Lloyd: the man on the clock. N. Y., 1984; Трауберг Л. З. Мир наизнанку. М., 1984; Vance J., Lloyd S. H. Lloyd: master comedian. N. Y., 2002.
Иллюстрации:
Г. Ллойд в фильме «Наконец в безопасности». 1923. Архив БРЭ