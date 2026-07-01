ЛЛОЙД (Lloyd) Сетон Говард Фредерик

Американский ак­тёр.

Учил­ся в шко­лах дра­ма­тич. иск-ва Ден­ве­ра и Сан-Дие­го. С 1913 сни­мал­ся в эпи­зо­дич. ро­лях в филь­мах М. Сен­нет­та и др. В филь­мах реж. Х. Ро­уча пы­тал­ся под­ра­жать Ч. Ча­п­ли­ну (се­рия «Оди­но­кий Люк», 1915–1917), но вско­ре соз­дал собств. ко­ме­дий­ную мас­ку – изящ­но­го, вос­пи­тан­но­го мо­ло­до­го че­ло­ве­ка в шля­пе-ка­но­тье и ро­го­вых оч­ках. В 1920-е гг. Л. во­шёл в чис­ло луч­ших амер. ко­ми­ков не­мо­го ки­но. В ду­хе «эпо­хи про­цве­та­ния» его ге­рой (обыч­но на­ив­ный про­вин­ци­ал, мел­кий клерк, про­да­вец и т. п.), прой­дя че­рез мно­же­ст­во ко­мич. си­туа­ций, за­воё­вы­вал серд­це лю­би­мой де­вуш­ки и бо­гат­ст­во («При­ро­ж­дён­ный мо­ряк», 1921; «Ба­буш­кин вну­чек», 1922; «На­ко­нец в без­опас­но­сти», 1923; «Же­но­бо­язнь», 1924; «Пер­во­курс­ник», 1925; «Млад­ший брат», 1927). Ти­пич­ные «ко­ме­дии по­ло­же­ний», филь­мы с уча­сти­ем Л. при­вле­ка­ли ост­ро­ум­ны­ми шут­ка­ми, ак­ро­ба­тич. трю­ка­ми, а так­же ко­ме­дий­ным изо­бра­же­ни­ем жиз­ни и бы­та «сред­не­го аме­ри­кан­ца» в совр. боль­шом го­ро­де. С при­хо­дом зву­ка в ки­но эк­ран­ный об­раз Л. по­лу­чил но­вую крас­ку – вы­со­кий маль­чи­ше­ский го­лос. Од­на­ко в 1930-е гг. по­пу­ляр­ность ак­тё­ра по­шла на убыль. Луч­ший фильм это­го пе­рио­да – «Бе­зу­мие ки­но» (1932). По­след­ний фильм с уча­сти­ем Л. – ко­ме­дия аб­сур­да «Гре­хи Га­роль­да Дидд­ль­бо­ка» (др. назв. «Бе­зум­ная сре­да»; 1947, в про­ка­те с 1950). Л. вы­сту­пал и как про­дю­сер. В 1952 по­лу­чил спец. пр. «Ос­кар». В 1962 вы­шел мон­таж­ный ф. «Мир ко­ме­дий Га­роль­да Ллой­да».

Сочинения:

Funny side of life. [N. Y.], 1963

Дополнительная литература:

Ар­ноль­ди Э. Г. Ллойд // Ко­ми­ки ми­ро­во­го эк­ра­на. М., 1966; Cahn W. H. Lloyd’s world of comedy. L., 1966; Borde R. H. Lloyd. Lyon, 1968; Lacourbe R. H. Lloyd. P., 1970; Schickel R. H. Lloyd: the shape of laughter. Bos­ton, 1974; Dardis T. H. Lloyd: the man on the clock. N. Y., 1984; Трау­берг Л. З. Мир на­из­нан­ку. М., 1984; Vance J., Lloyd S. H. Llo­yd: master comedian. N. Y., 2002.

Иллюстрации:

Г. Ллойд в филь­ме «На­ко­нец в безо­пас­но­сти». 1923. Архив БРЭ