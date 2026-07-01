ЛЛОЙД (Lloyd) Генри

Военный ис­то­рик и тео­ре­тик.

По происхождению вал­ли­ец. В 1740-х гг. по­сту­пил на служ­бу во франц. ар­мию. При­ни­мал уча­стие в Се­ми­лет­ней вой­не 1756–1763, слу­жил в австр., прус. и рус. ар­ми­ях. Во вре­мя рус.-тур. вой­ны 1768–1774 (см. Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны) в рус. ар­мии ко­ман­до­вал ди­ви­зи­ей, от­ли­чил­ся при оса­де Си­ли­ст­рии (1774). В по­сле­дую­щие го­ды, уво­лив­шись с во­ен. служ­бы, жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дах и Австр. Ни­дер­лан­дах. Обоб­щил и из­ло­жил в сис­те­ма­ти­зир. ви­де во­ен. стра­те­гию со­вре­мен­ной ему эпо­хи. Од­ним из пер­вых под­черк­нул тес­ную связь вой­ны с по­ли­ти­кой, зна­че­ние мо­раль­но-по­ли­тич. фак­то­ра в дос­ти­же­нии во­ен. ус­пе­ха. Тео­ре­ти­че­ски обос­но­вал гос­под­ство­вав­ший в 17–18 вв. ме­тод снаб­же­ния войск про­до­воль­ст­ви­ем и фу­ра­жом из гос. ма­га­зи­нов-скла­дов, ввёл по­ня­тия ба­зи­са во­ен. дей­ст­вий (пункт, где на­хо­дят­ся гл. ма­га­зи­ны) и опе­ра­ци­он­ной ли­нии (путь от ба­зи­са до це­ли дей­ст­вия), пред­ло­жил разл. ме­то­ды ве­де­ния на­сту­пат. и обо­ро­нит. опе­ра­ций.

Сочинения:

The history of the late war in Germany, between the King of Prussia and the empress of Germany and her allies. L., 1781–1790. Vol. 1–2; А political and military rhapsody on the in­vasion and defence of Great Britain and Ire­land. L., 1790; War, society and enlightenment. Leiden, 2005.

Автор статьи: А. Ю. Про­ко­пов.