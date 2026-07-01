ЛЛОЙД (Lloyd) Генри
Военный историк и теоретик.
По происхождению валлиец. В 1740-х гг. поступил на службу во франц. армию. Принимал участие в Семилетней войне 1756–1763, служил в австр., прус. и рус. армиях. Во время рус.-тур. войны 1768–1774 (см. Русско-турецкие войны) в рус. армии командовал дивизией, отличился при осаде Силистрии (1774). В последующие годы, уволившись с воен. службы, жил в Великобритании, Нидерландах и Австр. Нидерландах. Обобщил и изложил в систематизир. виде воен. стратегию современной ему эпохи. Одним из первых подчеркнул тесную связь войны с политикой, значение морально-политич. фактора в достижении воен. успеха. Теоретически обосновал господствовавший в 17–18 вв. метод снабжения войск продовольствием и фуражом из гос. магазинов-складов, ввёл понятия базиса воен. действий (пункт, где находятся гл. магазины) и операционной линии (путь от базиса до цели действия), предложил разл. методы ведения наступат. и оборонит. операций.
Сочинения:
The history of the late war in Germany, between the King of Prussia and the empress of Germany and her allies. L., 1781–1790. Vol. 1–2; А political and military rhapsody on the invasion and defence of Great Britain and Ireland. L., 1790; War, society and enlightenment. Leiden, 2005.
Автор статьи: А. Ю. Прокопов.