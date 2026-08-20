ЛЛОЙД ДЖОРДЖ ДЭВИД

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ ДЭ́ВИД (англ. David Lloyd George), 1-й граф Ллойд Джордж Двай­фор­ский (Дуи­вор­ский), ви­конт Гви­нетт Двай­фор­ский - британский государственный и по­ли­тический дея­тель.

По на­цио­наль­но­сти вал­ли­ец. Из се­мьи школь­но­го учи­те­ля. По­сле смер­ти от­ца (1864) вме­сте с семь­ёй пе­ре­ехал в деревню Лла­ни­стим­дуи (Северный Уэльс), где про­жи­вал брат ма­те­ри, ко­то­рый в по­сле­дую­щие го­ды при­нял ак­тив­ное уча­стие в вос­пи­та­нии Ллойда Джоржа. По окон­ча­нии при­ход­ской шко­лы за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем.

В 1879 году по­сту­пил на служ­бу клер­ком в юри­дическую фир­му в городе Порт­ма­док. По­сле сда­чи эк­за­менов в 1884 году по­лу­чил пра­во за­ни­мать­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, в этом же го­ду ос­но­вал юри­дическую кон­то­ру в городе Крик­ки­ет (Уэльс), в 1897 году - в Лон­до­не. В 1888 году из­бран ол­дер­ме­ном (ста­рей­ши­ной) му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та граф­ст­ва Кар­нар­вон­шир в Уэль­се. В 1890-1945 годах депутат Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии. Про­явил се­бя бле­стя­щим ора­то­ром и ис­кус­ным по­сред­ни­ком при уре­гу­ли­ро­ва­нии со­ци­аль­ных кон­флик­тов. В пе­ри­од анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов рез­ко кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку брианского пра­ви­тель­ст­ва на юге Аф­ри­ки.

В 1905-1908 годах министр тор­гов­ли в ли­бе­раль­ном ка­би­не­те Г. Кэм­пбелл-Бан­нер­ма­на, в 1908-1915 годы министр фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­ве Г.Г. Ас­к­ви­та. Ини­ции­ро­вал при­ня­тие за­ко­нов о пен­си­ях по ста­рос­ти (1908), о стра­хо­ва­нии ра­бо­чих в слу­чае бо­лез­ни и по­те­ри ра­боты (1911), раз­ра­бо­тал так называемый народный бюд­жет (1909), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым бы­ли вве­де­ны на­ло­ги на зем­ли ленд­лор­дов, на вы­со­кие до­хо­ды и уве­ли­чен на­лог на на­след­ст­во. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал при­ня­тию за­ко­на, ог­ра­ни­чив­ше­го пол­но­мо­чия Па­ла­ты лор­дов (1911).

По­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны су­мел ста­би­ли­зи­ро­вать фи­нан­со­вую сис­те­му стра­ны, в мар­те 1915 года за­клю­чил со­гла­ше­ние с тред-юнио­на­ми об их от­ка­зе от за­бас­то­вок и «проф­со­юз­ных пра­вил», за­труд­няв­ших бес­пере­бой­ный вы­пуск во­енной про­дук­ции.

В ию­не 1915 - ию­ле 1916 годов министр воо­ру­жений, в ию­ле-декабре 1916 года во­енный ми­нистр в коа­лиционном пра­ви­тель­ст­ве Г.Г. Ас­к­ви­та. Вме­сте с вхо­див­ши­ми в со­став ка­би­не­та пред­ста­ви­те­ля­ми Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии вы­сту­пал за бо­лее ре­ши­тель­ное ве­де­ние вой­ны. В на­ча­ле декабря 1916 года при под­держ­ке кон­сер­ва­то­ров сме­нил Г.Г. Ас­к­ви­та на по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра, что вы­зва­ло рас­кол в Ли­бе­раль­ной пар­тии.

Воз­гла­вив пра­ви­тель­ст­во, пе­ре­стро­ил сис­те­му управ­ле­ния, рас­ши­рил пол­но­мо­чия го­су­дар­ст­ва в сфе­ре эко­но­ми­ки, до­бил­ся соз­да­ния объ­е­ди­нён­но­го ко­ман­до­ва­ния воо­руженными си­ла­ми со­юз­ни­ков (апрель 1918) и вве­де­ния сис­те­мы кон­вои­ро­ва­ния тор­го­вых су­дов, дос­тав­ляв­ших про­до­воль­ст­вие и другие то­ва­ры на Бри­тан­ские острова; в це­лях не­до­пу­ще­ния го­ло­да ввёл в стра­не ра­цио­ни­ро­ва­ние ря­да про­дук­тов пи­та­ния. В феврале 1918 года со­дей­ст­во­вал про­ве­де­нию пар­ла­мент­ской ре­фор­мы, в ре­зуль­та­те ко­то­рой зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось чис­ло из­би­ра­те­лей.

По окон­ча­нии вой­ны один из главных ор­га­ни­за­то­ров Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов, при­нял ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года. Воз­глав­ляе­мое Ллойд Джоджем пра­ви­тель­ст­во раз­вя­за­ло в 1919 году вой­ну в Ир­лан­дии (см. Ир­ланд­ская на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ре­во­лю­ция и гра­ж­дан­ская вой­на 1919-1923 годов), уча­ст­во­ва­ло в ор­га­ни­за­ции иностранной во­енной ин­тер­вен­ции в Советскую Рос­сию и эко­но­мической бло­ка­ды Советского государства (по­сле не­уда­чи этих на­чи­на­ний Ллойд Джордж ото­звал на ро­ди­ну британские вой­ска и в 1921 году за­клю­чил советско-британское тор­го­вое со­гла­ше­ние).

Про­вал британской по­ли­ти­ки на Ближ­нем Вос­то­ке в свя­зи с по­ра­же­ни­ем Гре­ции в гре­ко-ту­рец­кой вой­не 1919-1922 годов при­вёл к от­став­ке ка­би­не­та Ллойд Джорджа в октябре 1922 года. Впо­след­ст­вии он бо­лее не за­ни­мал пра­ви­тель­ст­вен­ных по­стов.

В ро­ли ли­де­ра Ли­бе­раль­ной пар­тии (1926-1931) Ллойд Джордж до­бил­ся её объ­е­ди­не­ния (1928), од­на­ко не смог пре­дот­вра­тить про­ис­хо­див­ше­го с начала 1920-х годов бы­стро­го ос­лаб­ле­ния по­зи­ций ли­бе­ра­лов. В ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов раз­ра­ба­ты­вал пла­ны борь­бы с без­ра­бо­ти­цей. По­сле оче­ред­но­го рас­ко­ла Ли­бе­раль­ной пар­тии в 1931 году воз­гла­вил не­боль­шую груп­пу сво­их сто­рон­ни­ков. В ав­гу­сте то­го же го­да не под­дер­жал идею соз­да­ния так называемого национального пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с Дж.Р. Мак­до­наль­дом.

По­сле встре­чи с А. Гит­ле­ром в 1936 году Ллойд Джордж не­ко­то­рое вре­мя ак­тив­но под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку «уми­ро­тво­ре­ния» Гер­ма­нии и Ита­лии, про­во­див­шую­ся ка­би­не­та­ми С. Бол­дуи­на, а за­тем Н. Чем­бер­ле­на. Од­на­ко в конце 1930-х годов вы­сту­пил за сбли­же­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии с Фран­ци­ей и СССР в це­лях про­ти­во­дей­ст­вия аг­рес­сив­ным пла­нам гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии. В 1940 году от­ка­зал­ся вой­ти в коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во У.Л.С. Чер­чил­ля.

В 1945 году по­жа­ло­ван дво­рян­ски­ми ти­ту­ла­ми.

Сочинения:

The people’s budget. L., 1909;

The peo­ple’s insurance. L., 1911;

Through terror to tri­umph: speeches and pronouncements. L., 1915;

British war aims. [N. Y.], 1918;

We can conquer unemployment. [S. l.], 1929;

How to tackle un­employment: the liberal plans as laid before the government and the nation. L., 1930;

Во­ен­ные ме­муа­ры. М., 1934-1937. Т. 1-6;

Прав­да о мир­ных до­го­во­рах. М., 1957. Т. 1-2;

Lloyd George family letters. 1885-1936. Cardiff, 1973.