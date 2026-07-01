ЛИЙВ ЮХАН
ЛИЙВ ЮХАН - эстонский писатель.
Из крестьянской семьи. Окончил гимназию в городе Тарту (1886), работал журналистом в ряде газет (1885-1892 годы). С 1893 года страдал психическим расстройством. Печатался с 1885 года. Проза Лийва посвящена реалистическому изображению жизни эстонской деревни: сборник «Десять рассказов» («Kümme lugu», 1893), повести «Кукушка из Кякимяэ» («Käkimäe kägu», 1893) и «Дочь колдуна» («Nõia tütar», 1895). В повести «Завеса» («Vari», 1894) ощущается влияние символизма. Большое влияние на развитие эстонской литературы оказали сборник прозаических миниатюр Лийва «Из глубин жизни» («Elu sügavusest», 1910) и сборник патриотической и пейзажной лирики «Стихотворения» («Luuletused», 1909).
Среди переводчиков поэзии Лийва на русский язык - И. Северянин.
Сочинения:
Kogutud teosed. Tallinn, 1921-1935. Köide 1-8;
Избранные стихотворения. Тал., 1933;
Teosed. Tallinn, 1956