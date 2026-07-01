ЛИЙВ ЮХАН

ЛИЙВ ЮХАН - эстонский писатель .

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Окон­чил гим­на­зию в городе Тар­ту (1886), ра­бо­тал жур­на­ли­стом в ря­де га­зет (1885-1892 годы). С 1893 года стра­дал пси­хическим рас­строй­ством. Пе­ча­тал­ся с 1885 года. Про­за Лийва по­свя­ще­на реа­ли­стическому изо­бра­же­нию жиз­ни эстонской де­рев­ни: сборник «Де­сять рас­ска­зов» («Küm­me lugu», 1893), по­вес­ти «Ку­куш­ка из Кя­ки­мяэ» («Käkimäe kägu», 1893) и «Дочь кол­ду­на» («Nõia tütar», 1895). В по­вес­ти «За­ве­са» («Vari», 1894) ощу­ща­ет­ся влия­ние сим­во­лиз­ма. Боль­шое влия­ние на раз­ви­тие эстонской литературы ока­за­ли сборник про­за­ических ми­ниа­тюр Лийва «Из глу­бин жиз­ни» («Elu sügavusest», 1910) и сборник пат­рио­тической и пей­заж­ной ли­ри­ки «Сти­хо­тво­ре­ния» («Luuletused», 1909).

Сре­ди пе­ре­во­дчи­ков по­эзии Лийва на русский язык - И. Се­ве­ря­нин.

Сочинения:

Kogutud teosed. Tallinn, 1921-1935. Köi­de 1-8;

Из­бран­ные сти­хо­тво­ре­ния. Тал., 1933;

Teosed. Tallinn, 1956