ЛИЙОНГ ТАБАН ЛО

ЛИЙОНГ ТАБАН ЛО - угандийский писатель , публицист.

Пи­шет на английском языке. Дет­ст­во и юность про­вёл в Уган­де. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в США в университете Хау­ар­да (1966), университете Ай­о­вы (1968). Пре­по­да­вал в университетах Най­роби, Па­пуа - Но­вой Гви­неи, Хар­ту­ма; в университете Вен­да (ЮАР).

В ран­них про­изве­де­ни­ях Лийонга про­яви­лось стрем­ле­ние к эпа­та­жу: сти­хотворный сборник «Не­чёт­ные рёб­ра Фран­са Фа­но­на» («Frantz Fanon’s uneven ribs», 1971). Иро­нич­ное от­но­ше­ние Лийонга к обы­ва­те­лю, его ус­ред­нён­но­му мыш­ле­нию вы­ра­же­но в сти­хотворных сборниках «Ещё один ниг­гер мёртв» («Ano­ther nigger dead», 1972), «Бал­ла­ды о сла­бо­раз­ви­то­сти» («Ballads of underdeve­lopment», 1976). Ав­тор фан­та­стических рас­ска­зов [сборник «Вы­мыс­лы и дру­гие ис­то­рии» («Fixions, and Other stories», 1969)], кни­ги за­пи­сей фольк­ло­ра на­ро­да луо «Во­ж­ди за тра­пезой» («Eating chiefs», 1970), кри­тических ста­тей [сборник «По­след­нее сло­во» («The last word», 1969)], эс­се [сборники «Раз­мыш­ле­ния в Лим­бо» («Me­ditations in Limbo», 1970), «Дру­гое по­след­нее сло­во» («Another last word», 1990)] и др.

Сочинения:

По­эты Вос­точ­ной Аф­ри­ки. М., 1979. С. 60-63;

The cows of Shambat. Harare, 1992