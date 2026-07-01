ЛИЙОНГ ТАБАН ЛО
ЛИЙОНГ ТАБАН ЛО - угандийский писатель, публицист.
Пишет на английском языке. Детство и юность провёл в Уганде. Получил образование в США в университете Хауарда (1966), университете Айовы (1968). Преподавал в университетах Найроби, Папуа - Новой Гвинеи, Хартума; в университете Венда (ЮАР).
В ранних произведениях Лийонга проявилось стремление к эпатажу: стихотворный сборник «Нечётные рёбра Франса Фанона» («Frantz Fanon’s uneven ribs», 1971). Ироничное отношение Лийонга к обывателю, его усреднённому мышлению выражено в стихотворных сборниках «Ещё один ниггер мёртв» («Another nigger dead», 1972), «Баллады о слаборазвитости» («Ballads of underdevelopment», 1976). Автор фантастических рассказов [сборник «Вымыслы и другие истории» («Fixions, and Other stories», 1969)], книги записей фольклора народа луо «Вожди за трапезой» («Eating chiefs», 1970), критических статей [сборник «Последнее слово» («The last word», 1969)], эссе [сборники «Размышления в Лимбо» («Meditations in Limbo», 1970), «Другое последнее слово» («Another last word», 1990)] и др.
Сочинения:
Поэты Восточной Африки. М., 1979. С. 60-63;
The cows of Shambat. Harare, 1992