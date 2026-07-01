ЛИВЫ

ЛИВЫ - народ в Латвии.

Числен­ность 177 человек (2000, пе­ре­пись). Го­во­рят по-ла­тыш­ски (несколько человек со­хра­ня­ют лив­ский язык). Ве­рую­щие - лю­те­ра­не. Вы­де­ля­лись груп­пы вос­точ­ных, или вид­зем­ских, Ливов (груп­пы на пра­во­бе­ре­жье Дау­га­вы, в бас­сей­не реки Га­уя, об­лас­тях Мет­се­по­ле, час­тич­но в Иду­мее; доль­ше дру­гих - до 2-й половины XIX века - со­хра­ня­лась груп­па Ливов в бас­сей­не реки Са­ла­ца) и за­пад­ных, или кур­зем­ских, Ливов - на се­ве­ре Кур­зем­ско­го полуострова (до 2-й половины XX века).

Пред­ки Ливов - древ­ней­шее при­бал­тий­ско-фин­ское на­се­ле­ние северной Кур­зе­ме и Ви­д­зе­ме, гра­ни­чив­шее с бал­та­ми. Для древ­не­лив­ской куль­ту­ры ха­рак­тер­ны мо­гиль­ни­ки с ка­мен­ны­ми ог­рад­ка­ми (1-я половина 1-го тысячелетия н. э.). Во 2-й половине X века Ливы по­яв­ля­ют­ся в ни­зовь­ях Дау­га­вы, во 2-й половине XI века - в ни­зовь­ях Га­уи. В ни­зовь­ях Дау­га­вы они кон­так­ти­ро­ва­ли со скандинавскими пе­ре­се­лен­ца­ми из Кур­зе­ме (Гро­би­ня, Зле­кас). Таким образом, куль­ту­ра Ливов вклю­чи­ла в се­бя скандинавские и балт­ские эле­мен­ты. За­кре­пив­шись в ни­зовь­ях Дау­га­вы, Ливы по­лу­чи­ли кон­троль над про­хо­див­шим там от­ветв­ле­ни­ем пу­ти «из ва­ряг в гре­ки». Важ­ней­шим цен­тром про­то­го­род­ско­го ти­па ста­но­вит­ся го­ро­ди­ще Да­уг­ма­ле, на­се­ле­ние ко­то­ро­го при­ни­ма­ло ак­тив­ное уча­стие в ме­ж­ду­народной тор­гов­ле . В даль­ней­шем важ­ное зна­че­ние при­об­ре­ла тор­гов­ля и на северо-восточном на­прав­ле­нии, свя­зы­вав­шем Риж­ский залив по реке Га­уя с Пско­вом и Нов­го­ро­дом.

В муж­ском и жен­ском ме­тал­лических убо­рах древ­них Ливов про­сле­жи­ва­ют­ся скандинавские тра­ди­ции. Для жен­ско­го кос­тю­ма ха­рак­тер­ны: скандинавские и ме­ст­ные ва­ри­ан­ты оваль­ных (че­ре­па­хо­вид­ных) фи­бул, близ­кие к т. н. ка­рель­ским фи­бу­лам (позд­нее ис­че­за­ют у кур­зем­ских Ливов, их сме­ня­ют бу­лав­ки саа­рем­ских и зем­галь­ских ти­пов); тра­пе­цие­вид­ные ажур­ные це­пе­дер­жа­те­ли, круг­лые ме­тал­лическим с пун­сон­ным ор­на­мен­том и ян­тар­ные под­вес­ки , мо­не­ты, аму­ле­ты (зоо­морф­ные, ло­жеч­ки, клю­чи­ки, клы­ки мед­ве­дя), по­лые брас­ле­ты с ром­бическим тис­нё­ным ор­на­мен­том; для муж­ско­го - под­ко­во­об­раз­ные фи­бу­лы, по­яс­ные пряж­ки с пле­тё­ным ор­на­мен­том западно-фин­ско­го об­ли­ка. В муж­ских по­гре­бе­ни­ях на­хо­дят так­же пред­ме­ты воо­ру­же­ния - ме­чи, рав­но­сто­рон­ние и вис­лообуш­ные то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков. С X века поя­ви­лись за́м­ко­вые ок­ру­га с цен­тра­ми в ук­ре­п­лён­ных го­роди­щах. Со 2-й половины XI века Ливы пла­тили дань по­лоц­ким князь­ям. В ни­зовь­ях Дау­га­вы ос­но­вы­ва­лись фак­то­рии русских и западноевропейских куп­цов. С ру­бе­жа XII-XIII веков у Ливов скла­ды­ва­лось круп­ное зем­ле­вла­де­ние. Про­ис­хо­ди­ло объ­е­ди­не­ние зам­ко­вых ок­ру­гов в две бо­лее круп­ные административные еди­ни­цы - об­лас­ти, за­тем раз­вер­ну­лась борь­ба ме­ж­ду пра­ви­те­ля­ми этих двух об­лас­тей за гос­под­ство над все­ми Ливами к се­ве­ру от Дау­га­вы. К концу XII века Ливов на­счи­ты­ва­лось от 15 до 38 тысяч че­ло­век.

В 1180-х годах в рай­оне рас­се­ле­ния Ливов по­я­ви­лись ка­то­лические мис­сио­не­ры и кре­сто­нос­цы. К 1206-1212 годам от­но­си­тся пер­во­на­чаль­ная за­пись (на немецком языке) пра­ва Ливов (смотри в статье Ли­вон­ские прав­ды). Вид­зем­ские Ливы бы­ли пол­но­стью по­ко­ре­ны к концу 1210-х годов. По эт­но­ни­му весь за­воё­ван­ный кре­сто­нос­ца­ми ре­ги­он в гра­ни­цах современной Лат­вии и Эс­то­нии ста­ли на­зы­вать Ли­во­ни­ей. В Северной Кур­зе­ме пе­ред уг­ро­зой за­вое­ва­ния в начала XIII века ус­ко­рил­ся про­цесс соз­да­ния ран­не­го­су­дар­ст­вен­ных об­ра­зо­ва­ний на дву­эт­нич­ной (лив­ско-курш­ской) ос­но­ве. За­вое­ва­ние кур­зем­ских Ливов за­вер­ши­лось в начале 1230-х годов. К концу XIII века поч­ти все Ливы пре­вра­ти­лись в фео­даль­но-за­ви­си­мое на­се­ле­ние во вла­де­ни­ях немецких лен­ни­ков Ли­вон­ско­го ор­де­на и ар­хи­епископа Риж­ско­го. Ис­клю­че­ние со­ста­ви­ли не­мно­гие по­том­ки лив­ских но­би­лей - часть мел­ких слу­жи­лых зем­ле­вла­дель­цев ли­вон­ских лан­дес­гер­ров, ко­то­рые со­хра­ня­лись до ли­к­ви­да­ции ли­вон­ских фео­даль­но-ду­хов­ных го­су­дарств в 1559-1566 годах.

По Альт­марк­ско­му пе­ре­ми­рию 1629 года тер­ри­то­рия вид­зем­ских Ливов во­шла в со­став шведской Лиф­лян­дии, кур­зем­ских - Ре­чи По­спо­ли­той (Пил­тен­ский ок­руг и Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во). В те­че­ние 1-й половине XVII века они ока­за­лись на по­ло­же­нии кре­по­ст­ных кре­сть­ян (в Лиф­лян­дии за­кре­п­ле­но «По­ли­цей­ски­ми пра­ви­ла­ми» 1668, ко­то­рые при­ме­ня­лись так­же и по­ме­щи­ка­ми в Кур­лян­дии). В XVIII веке зем­ли Ливов во­шли в со­став Российской им­пе­рии: вид­зем­ских - в 1710 году в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, кур­зем­ских - в 1795 году по 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той.

На­учный ин­те­рес к Ливам и их куль­ту­ре на­чал про­яв­лять­ся со 2-й половины XVIII века (А.В. Ху­пель и др.). К середине - концу XIX века от­но­сит­ся пе­ри­од воз­ро­ж­де­ния Ливов, свя­зан­ный с име­на­ми Я. Прин­ци­са (1796-1868 годы) и его сы­на - Я. Прин­ци­са-млад­ше­го (1821-1904 годы). Они на­ча­ли со­би­рать про­из­ве­де­ния лив­ско­го фольк­ло­ра, от­кры­ли шко­лу. На­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся лив­ская ин­тел­ли­ген­ция.

В 1920-1930-е годы в Лат­вий­ской рес­пуб­ли­ке за­пи­сы­ва­лись про­из­ве­де­ния лив­ско­го фольк­ло­ра, изу­чал­ся лив­ский язык. На­ря­ду с этим шло ак­тив­ное раз­мы­ва­ние тра­диционной куль­ту­ры Ливов.

Вид­зем­ские Ливы за­ни­ма­лись в основном зем­ле­де­ли­ем, кур­зем­ские - ры­бо­лов­ст­вом, лес­ны­ми про­мыс­ла­ми, мор­ской ре­гио­наль­ной тор­гов­лей. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны лив­ский ры­бо­ло­вец­кий флот был пол­но­стью унич­то­жен. Тра­диционное по­се­ле­ние при­бреж­ных ли­вов - по­сёл­ки, со­сто­яв­шие из боль­ших до­мов (e̅rbik̦is), в ко­то­рых жи­ли по несколько се­мей. Ха­рактер­ные де­та­ли жен­ско­го кос­тю­ма - на­плеч­ное по­кры­ва­ло (кыр­тан), че­пец с про­доль­ной те­мен­но-за­ты­лоч­ной и 2 бо­ко­вы­ми час­тя­ми, сва­деб­ный ве­нок с ук­ра­ше­ни­ем из бу­син на длин­ных про­во­лоч­ках и др.; ра­нее дру­гих ста­ли но­сить по­куп­ные фаб­рич­ные ша­ли. Для муж­ско­го кос­тю­ма ха­рак­тер­на ко­рот­кая при­та­лен­ная курт­ка.

В Лат­вий­ской Рес­пуб­ли­ке Ливов бы­ли при­зна­ны как ко­рен­ной на­род (за­кон от 19.3.1991 года). Ком­плекс­ное изу­че­ние Ливов ве­дёт­ся в АН Лат­вии, про­во­дит­ся ра­бо­та по ис­сле­до­ва­тель­ской про­грам­ме «Ли­вы Лат­вии» (при­ня­та Ка­би­не­том ми­ни­ст­ров Лат­вии в 1999 году, окон­ча­тель­но ут­вер­жде­на в 2008 году). С 1992 года на ла­тышском языке. из­да­ёт­ся газета «Līvli». С 1994 года в Ри­ге ра­бо­тает Центр лив­ской куль­ту­ры, вы­хо­дит ин­фор­мационный бюл­ле­тень «Ыва» («Õva̅» - «По­ток»). Ливы име­ют национальный гимн на ту же му­зы­ку, что и гим­ны Эс­то­нии и Фин­лян­дии (композитор Ф. Па­ци­ус). В 1991-2003 годах на се­ве­ре Кур­зем­ско­го полуострова (ме­ж­ду Кол­кой и Гип­кой) су­ще­ст­во­ва­ла осо­бо ох­ра­няе­мая тер­ри­то­рия «Лив­ский бе­рег» (Lī­võd Ra̅nda). В Стай­це­ле (Вид­зе­ме) от­крыт му­зей, по­свя­щён­ный ме­ст­ным Ливам. В селе Ма­зир­бе (Кур­зе­ме) уст­раи­ва­ет­ся еже­год­ный празд­ник ли­вов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)