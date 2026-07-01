ЛИВЫ
ЛИВЫ - народ в Латвии.
Численность 177 человек (2000, перепись). Говорят по-латышски (несколько человек сохраняют ливский язык). Верующие - лютеране. Выделялись группы восточных, или видземских, Ливов (группы на правобережье Даугавы, в бассейне реки Гауя, областях Метсеполе, частично в Идумее; дольше других - до 2-й половины XIX века - сохранялась группа Ливов в бассейне реки Салаца) и западных, или курземских, Ливов - на севере Курземского полуострова (до 2-й половины XX века).
Предки Ливов - древнейшее прибалтийско-финское население северной Курземе и Видземе, граничившее с балтами. Для древнеливской культуры характерны могильники с каменными оградками (1-я половина 1-го тысячелетия н. э.). Во 2-й половине X века Ливы появляются в низовьях Даугавы, во 2-й половине XI века - в низовьях Гауи. В низовьях Даугавы они контактировали со скандинавскими переселенцами из Курземе (Гробиня, Злекас). Таким образом, культура Ливов включила в себя скандинавские и балтские элементы. Закрепившись в низовьях Даугавы, Ливы получили контроль над проходившим там ответвлением пути «из варяг в греки». Важнейшим центром протогородского типа становится городище Даугмале, население которого принимало активное участие в международной торговле. В дальнейшем важное значение приобрела торговля и на северо-восточном направлении, связывавшем Рижский залив по реке Гауя с Псковом и Новгородом.
В мужском и женском металлических уборах древних Ливов прослеживаются скандинавские традиции. Для женского костюма характерны: скандинавские и местные варианты овальных (черепаховидных) фибул, близкие к т. н. карельским фибулам (позднее исчезают у курземских Ливов, их сменяют булавки сааремских и земгальских типов); трапециевидные ажурные цепедержатели, круглые металлическим с пунсонным орнаментом и янтарные подвески, монеты, амулеты (зооморфные, ложечки, ключики, клыки медведя), полые браслеты с ромбическим тиснёным орнаментом; для мужского - подковообразные фибулы, поясные пряжки с плетёным орнаментом западно-финского облика. В мужских погребениях находят также предметы вооружения - мечи, равносторонние и вислообушные топоры, наконечники копий и дротиков. С X века появились за́мковые округа с центрами в укреплённых городищах. Со 2-й половины XI века Ливы платили дань полоцким князьям. В низовьях Даугавы основывались фактории русских и западноевропейских купцов. С рубежа XII-XIII веков у Ливов складывалось крупное землевладение. Происходило объединение замковых округов в две более крупные административные единицы - области, затем развернулась борьба между правителями этих двух областей за господство над всеми Ливами к северу от Даугавы. К концу XII века Ливов насчитывалось от 15 до 38 тысяч человек.
В 1180-х годах в районе расселения Ливов появились католические миссионеры и крестоносцы. К 1206-1212 годам относится первоначальная запись (на немецком языке) права Ливов (смотри в статье Ливонские правды). Видземские Ливы были полностью покорены к концу 1210-х годов. По этнониму весь завоёванный крестоносцами регион в границах современной Латвии и Эстонии стали называть Ливонией. В Северной Курземе перед угрозой завоевания в начала XIII века ускорился процесс создания раннегосударственных образований на двуэтничной (ливско-куршской) основе. Завоевание курземских Ливов завершилось в начале 1230-х годов. К концу XIII века почти все Ливы превратились в феодально-зависимое население во владениях немецких ленников Ливонского ордена и архиепископа Рижского. Исключение составили немногие потомки ливских нобилей - часть мелких служилых землевладельцев ливонских ландесгерров, которые сохранялись до ликвидации ливонских феодально-духовных государств в 1559-1566 годах.
По Альтмаркскому перемирию 1629 года территория видземских Ливов вошла в состав шведской Лифляндии, курземских - Речи Посполитой (Пилтенский округ и Курляндское герцогство). В течение 1-й половине XVII века они оказались на положении крепостных крестьян (в Лифляндии закреплено «Полицейскими правилами» 1668, которые применялись также и помещиками в Курляндии). В XVIII веке земли Ливов вошли в состав Российской империи: видземских - в 1710 году в ходе Северной войны 1700-1721 годов, курземских - в 1795 году по 3-му разделу Речи Посполитой.
Научный интерес к Ливам и их культуре начал проявляться со 2-й половины XVIII века (А.В. Хупель и др.). К середине - концу XIX века относится период возрождения Ливов, связанный с именами Я. Принциса (1796-1868 годы) и его сына - Я. Принциса-младшего (1821-1904 годы). Они начали собирать произведения ливского фольклора, открыли школу. Начала формироваться ливская интеллигенция.
В 1920-1930-е годы в Латвийской республике записывались произведения ливского фольклора, изучался ливский язык. Наряду с этим шло активное размывание традиционной культуры Ливов.
Видземские Ливы занимались в основном земледелием, курземские - рыболовством, лесными промыслами, морской региональной торговлей. Во время 1-й мировой войны ливский рыболовецкий флот был полностью уничтожен. Традиционное поселение прибрежных ливов - посёлки, состоявшие из больших домов (e̅rbik̦is), в которых жили по несколько семей. Характерные детали женского костюма - наплечное покрывало (кыртан), чепец с продольной теменно-затылочной и 2 боковыми частями, свадебный венок с украшением из бусин на длинных проволочках и др.; ранее других стали носить покупные фабричные шали. Для мужского костюма характерна короткая приталенная куртка.
В Латвийской Республике Ливов были признаны как коренной народ (закон от 19.3.1991 года). Комплексное изучение Ливов ведётся в АН Латвии, проводится работа по исследовательской программе «Ливы Латвии» (принята Кабинетом министров Латвии в 1999 году, окончательно утверждена в 2008 году). С 1992 года на латышском языке. издаётся газета «Līvli». С 1994 года в Риге работает Центр ливской культуры, выходит информационный бюллетень «Ыва» («Õva̅» - «Поток»). Ливы имеют национальный гимн на ту же музыку, что и гимны Эстонии и Финляндии (композитор Ф. Пациус). В 1991-2003 годах на севере Курземского полуострова (между Колкой и Гипкой) существовала особо охраняемая территория «Ливский берег» (Līvõd Ra̅nda). В Стайцеле (Видземе) открыт музей, посвящённый местным Ливам. В селе Мазирбе (Курземе) устраивается ежегодный праздник ливов.