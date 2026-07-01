ЛИВШИЦ БЕНЕДИКТ КОНСТАНТИНОВИЧ

ЛИВШИЦ БЕНЕДИКТ КОНСТАНТИНОВИЧ - русский поэт , переводчик, мемуарист .

Ро­дил­ся в со­стоя­тель­ной еврейской се­мье. Изу­чал пра­во в Но­во­рос­сий­ском университете в Одес­се (1905-1907 годы; ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях) и университете Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (окон­чил в 1912 году). В 1914 году ушёл доб­ро­воль­цем на фронт, был ра­нен и при­знан не­год­ным к строе­вой служ­бе. Жил в Кие­ве, с 1922 года в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де). 16.10.1937 года аре­сто­ван; осу­ж­дён по фаль­си­фи­ци­ро­ван­но­му «пи­са­тель­ско­му де­лу» и рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван 24.10.1957 года.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1909 году. В том же го­ду по­зна­ко­мил­ся с Н.С. Гу­ми­лё­вым, при­гла­сив­шим Лившица к уча­стию в журнале «Апол­лон». В 1911 году сбли­зил­ся с Д.Д. Бур­лю­ком, вско­ре во­шёл в груп­пу «Ги­лея», уча­ст­во­вал в фу­ту­ри­стических сборниках и вы­сту­п­ле­ни­ях, хо­тя кри­ти­ка от­ме­ча­ла чу­ж­дость Лившица тео­ри­ям и творческой прак­ти­ке «за­ум­ни­ков». Пер­вый по­этический сборник - «Флей­та Мар­сия» (1911) от­ме­чен влия­ни­ем французской по­эзии (груп­пы «Пар­нас» и «про­кля­тых поэ­тов» - Т. Ко­рбь­е­ра, А. Ре­м­бо, М. Рол­ли­на и др.). В сборнике «Вол­чье солн­це» (1914) на­ро­чи­тая ус­лож­нён­ность об­раз­ной сис­те­мы в ду­хе фу­ту­риз­ма со­че­та­лась с воз­дей­ст­ви­ем французского мо­дер­низ­ма. Цикл «Бо­лот­ная ме­ду­за» (1914-1918 годы; пол­но­стью опубликован в 1989 году), оз­на­ме­но­вав­ший раз­рыв Лившица с фу­ту­риз­мом, и сборник «Из то­пи блат» (1922) - по­пыт­ка соз­дать ори­ги­наль­ную вер­сию т. н. пе­тер­бург­ско­го ми­фа, ос­но­ван­но­го на об­ра­зе не по­ко­рив­шей­ся че­ло­ве­ку сти­хии. Для сборника «Пат­мос» (1926) ха­рак­тер­но со­че­та­ние биб­лей­ской и ор­фи­ко-пи­фа­го­рей­ской сим­во­ли­ки. Литературную из­вест­ность Лившицу при­нес­ли его пе­ре­во­ды из французской по­эзии: сборник «От ро­ман­ти­ков до сюр­реа­ли­стов» (1934; 2-е издание - «Фран­цуз­ские ли­ри­ки XIX и XX ве­ков», 1937). Пе­ре­во­дил так­же гру­зин­ских (Т. Та­бид­зе, П. Яшви­ли и др.) и украинских по­этов. Ав­тор книги вос­по­ми­на­ний из ис­то­рии русского фу­ту­риз­ма - «По­лу­то­ра­гла­зый стре­лец» (1933). Сре­ди других со­чи­не­ний - сборник сти­хо­тво­ре­ний и пе­ре­во­дов «Карт­вель­ские оды» (1964).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1914).

Сочинения:

Кро­тон­ский пол­день. М., 1928;

У ноч­но­го ок­на: Сти­хи за­ру­беж­ных по­этов в пе­ре­во­дах Б. Лив­ши­ца. М., 1970;

По­лу­то­ра­гла­зый стре­лец: Вос­по­ми­на­ния / Вступительная статья М.Л. Гас­па­ро­ва, по­слесловие и примечания А. Пар­ни­са. М., 1991