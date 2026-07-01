ЛИВШИЦ БЕНЕДИКТ КОНСТАНТИНОВИЧ
ЛИВШИЦ БЕНЕДИКТ КОНСТАНТИНОВИЧ - русский поэт, переводчик, мемуарист.
Родился в состоятельной еврейской семье. Изучал право в Новороссийском университете в Одессе (1905-1907 годы; исключён за участие в студенческих волнениях) и университете Святого Владимира в Киеве (окончил в 1912 году). В 1914 году ушёл добровольцем на фронт, был ранен и признан негодным к строевой службе. Жил в Киеве, с 1922 года в Петрограде (Ленинграде). 16.10.1937 года арестован; осуждён по фальсифицированному «писательскому делу» и расстрелян. Реабилитирован 24.10.1957 года.
Дебютировал в печати в 1909 году. В том же году познакомился с Н.С. Гумилёвым, пригласившим Лившица к участию в журнале «Аполлон». В 1911 году сблизился с Д.Д. Бурлюком, вскоре вошёл в группу «Гилея», участвовал в футуристических сборниках и выступлениях, хотя критика отмечала чуждость Лившица теориям и творческой практике «заумников». Первый поэтический сборник - «Флейта Марсия» (1911) отмечен влиянием французской поэзии (группы «Парнас» и «проклятых поэтов» - Т. Корбьера, А. Рембо, М. Роллина и др.). В сборнике «Волчье солнце» (1914) нарочитая усложнённость образной системы в духе футуризма сочеталась с воздействием французского модернизма. Цикл «Болотная медуза» (1914-1918 годы; полностью опубликован в 1989 году), ознаменовавший разрыв Лившица с футуризмом, и сборник «Из топи блат» (1922) - попытка создать оригинальную версию т. н. петербургского мифа, основанного на образе не покорившейся человеку стихии. Для сборника «Патмос» (1926) характерно сочетание библейской и орфико-пифагорейской символики. Литературную известность Лившицу принесли его переводы из французской поэзии: сборник «От романтиков до сюрреалистов» (1934; 2-е издание - «Французские лирики XIX и XX веков», 1937). Переводил также грузинских (Т. Табидзе, П. Яшвили и др.) и украинских поэтов. Автор книги воспоминаний из истории русского футуризма - «Полутораглазый стрелец» (1933). Среди других сочинений - сборник стихотворений и переводов «Картвельские оды» (1964).
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1914).
Сочинения:
Кротонский полдень. М., 1928;
У ночного окна: Стихи зарубежных поэтов в переводах Б. Лившица. М., 1970;
Полутораглазый стрелец: Воспоминания / Вступительная статья М.Л. Гаспарова, послесловие и примечания А. Парниса. М., 1991