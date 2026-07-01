ЛИВОРНО
ЛИВОРНО - город в Центральной Италии, область Тоскана.
Административный центр провинции Ливорно. Население 152,4 тысяч человек (2010). Расположен на побережье Лигурийского моря. Порт.
Впервые упоминается в 1017 году как крепость. С XII века в составе Пизанской республики. В 1407 году продан генуэзцам, в 1421 году отошёл к Флоренции. В 1591-1593 годах в Ливорно были приняты законы «Leggi Livornine», предоставившие права, привилегии и свободы ремесленникам. Порт Ливорно в 1618 году получил статус открытого, что способствовало экономическому и культурному расцвету города. Сильно пострадал от американских бомбардировок в годы 2-й мировой войны.
Во времена господства Флоренции построены башня Торре-дель-Мардзокко (XV век) и Старая крепость (Фортецца-Веккья; 1519-1534 годы, архитектор А. да Сангалло Старший; внутри - остатки укреплений XI века). В 1570-е годы герцогами из рода Медичи было задумано строительство идеального ренессансного города, который, по проекту Б. Буонталенти (1576), представлял в плане пятиугольник с сетью перпендикулярных улиц, окружённый стенами (срыты в XVIII веке) и рвом (Фоссо-Реале). Из укреплений города сохранилась также Новая крепость (Фортецца-Нуова; 1590-1604 годы, архитектор Дж. де Медичи). Среди других архитектурных памятников XVI-XVII веков: Палаццо Медичи (около 1543 года) и собор Сан-Франческо (1594 - начало XVII века, проект Буонталенти, строительство - А. Пьерони, А. Кантагаллина), «Памятник Четырёх мавров» со статуей герцога Фердинанда I Медичи (1595-1601, 1623-1626 годы, скульпторы Дж. Бандини, П. Такка).
В XVIII веке в стиле позднего барокко возведены: церкви Святого Фердинанда (1707-1716 годы, архитектор Дж.Б. Фоджини), Святой Екатерины (1720-1755 годы, архитектор Джованни дель Фантазия), Санта-Мария-делле-Грацие («Святилище ди Монтенеро», конец XVIII века); «Палаццо с мраморными колоннами» (начало XVIII века, архитектор Дж.Б. Фоджини). Классицизм 2-й половины XVIII - 1-й половины XIX веков существенно изменил облик Ливорно: новые городские стены (1840, архитектор А. Манетти), театры «Сан-Марко» (1806, сохранился частично) и «Карло Гольдони» (1843-1847 годы, архитектор Дж. Каппеллини); водохранилище «Чистерноне» (1829-1842 годы, архитектор П. Поччианти), купальни «Баньетти делла Пуццоленте» (1843-1844 годы, архитектор Поччианти, сохранился частично) и др. Стиль либерти представлен постройками А. Бадалони (купальни Акве-делла-Салуте, 1903-1905 годы, и др.). В стиле эклектизма застроена улица Виа-Каироли (1920-е годы, архитектор Дж. Чиприани, инженер Дж. Макин). Большая часть исторической застройки утрачена во время 2-й мировой войны. Во 2-й половине XX века построены Палаццо Гранде (1950-1952 годы, архитектор Л. Ваньетти), синагога (1962, А. Ди Кастро), небоскрёб на площади Маттеотти (1966, архитектор Дж. Микелуччи).
Среди научно-исследовательских учреждений: Межуниверситетский центр биологии моря и прикладной экологии (1967), Институт истории Сопротивления (2008). Вузы: Военно-морская академия (1881), Школа офицеров ВМС Италии, Музыкальный институт имени П. Масканьи (1953), Государственный институт промышленности и ремесленничества «Луиджи Орландо», Индустриально-технический институт имени Г. Галилея, Торгово-технический институт имени А. Веспуччи, Католический институт и др. Государственный архив провинции Ливорно. Муниципальная библиотека (более 300 тысяч томов, коллекция инкунабул). Музеи: истории мореходства (1863), естественной истории (основан в 1929 году, с 1980 года размещается в Вилле Гендерсон), виртуальный музей современного искусства (1974), Епархиальный музей Л. Барсотти (2008), а также музеи уроженцев Ливорно - художников Дж. Фаттори (1877; находится в Вилле Мимбелли, 1994) и А. Модильяни, композитора П. Масканьи. Морской аквариум (1937, восстановлен в 1950 году; расширен и модернизирован в 2008 году). Театры: «Карло Гольдони» (1843; также ставятся оперы), «Масканьи», комедии и др. Ежегодный международный конкурс художников имени А. Модильяни. Хор «Вокальная академия Ливорно» (2006). Футбольный клуб «Ливорно Кальчио» (1915) выступает на стадионе имени Армандо Пикки (свыше 19 тысяч мест).
В экономике города традиционно важное значение имеет обслуживание портовой деятельности. Ливорно - многофункциональный порт (свыше 30 терминалов; всего 97 причалов общей протяжённостью около 12 км). Грузооборот свыше 34 миллионов тонн (в т. ч. более половины - внешнеторговые грузы; ввоз в т. ч. нефти, вывоз нефтепродуктов, стройматериалов); принимает около 8 тысяч судов и 3,2 миллионов пассажиров (около 0,5 миллиона человек - с круизных судов; 2008). Территория порта (2,5 миллиона м2) постоянно расширяется за счёт искусственных насыпных площадок. В промышленности сохраняет значение строительство яхт (компания «Azimut Benetti») и судов-рефрижераторов. Важную роль играет выпуск морских контейнеров («Frigobox») и оборудования для их опломбирования. Производство разнообразной продукции машиностроения (электромоторы, бытовая электротехника и др.), а также стройматериалов, изделий из стекла (в т. ч. светильников). Предприятия нефтеперерабатывающей (завод AGIP мощностью свыше 4 миллионов тонн сырой нефти в год), химической (пластмассы, неорганические пигменты - литопон, ультрамарин), деревообрабатывающей (в т. ч. деревянные дачные домики, прицепы), пищевой (оливковое масло и фруктовые консервы) промышленности; виноделие («Azienda Agricola Jacopo Banti»).
В окрестностях города - центры отдыха и туризма Арденца, Антиньяно, Куэрчьянелла и др. В провинции Ливорно, в городе Пьомбино, - один из крупнейших в Италии металлургический завод полного цикла (принадлежит компании «Lucchini»).