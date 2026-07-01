ЛИВОРНО

ЛИВОРНО - город в Центральной Ита­лии, область Тос­ка­на.

Административный центр провинции Ли­вор­но. Население 152,4 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ли­гу­рий­ско­го мо­ря. Порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1017 году как кре­пость. С XII века в со­ста­ве Пи­зан­ской рес­пуб­ли­ки. В 1407 году про­дан ге­ну­эз­цам, в 1421 году ото­шёл к Фло­рен­ции. В 1591-1593 годах в Ливорно бы­ли при­ня­ты за­ко­ны «Leggi Livor­nine», пре­дос­та­вив­шие пра­ва, при­ви­ле­гии и сво­бо­ды ре­мес­лен­ни­кам. Порт Ливорно в 1618 году по­лу­чил ста­тус от­кры­то­го, что спо­соб­ст­во­ва­ло эко­но­мическому и куль­тур­но­му рас­цве­ту го­ро­да. Силь­но по­стра­дал от американских бом­бар­ди­ро­вок в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны .

Во вре­ме­на гос­под­ства Фло­рен­ции по­строе­ны баш­ня Тор­ре-дель-Мард­зок­ко (XV век) и Ста­рая кре­пость (Фор­тец­ца-Век­кья; 1519-1534 годы, архитектор А. да Сан­гал­ло Стар­ший; внут­ри - ос­тат­ки ук­ре­п­лений XI века). В 1570-е годы гер­цо­га­ми из рода Ме­ди­чи бы­ло за­ду­ма­но строи­тель­ст­во иде­аль­но­го ре­нес­санс­но­го го­ро­да, ко­то­рый, по про­ек­ту Б. Бу­он­та­лен­ти (1576), пред­став­лял в пла­не пя­ти­уголь­ник с се­тью пер­пен­ди­ку­ляр­ных улиц, ок­ру­жён­ный сте­на­ми (сры­ты в XVIII веке) и рвом (Фос­со-Реа­ле). Из ук­ре­п­ле­ний го­ро­да со­хра­ни­лась так­же Но­вая кре­пость (Фор­тец­ца-Нуо­ва; 1590-1604 годы, архитектор Дж. де Ме­ди­чи). Сре­ди других ар­хитектурных памят­ни­ков XVI-XVII веков: Па­лац­цо Ме­ди­чи (около 1543 года) и со­бор Сан-Фран­че­ско (1594 - начало XVII века, про­ект Бу­он­та­лен­ти, строи­тель­ст­во - А. Пье­ро­ни, А. Кан­та­гал­ли­на), «Па­мят­ник Че­ты­рёх мав­ров» со ста­ту­ей гер­цо­га Фер­ди­нан­да I Ме­дичи (1595-1601, 1623-1626 годы, скульп­то­ры Дж. Бан­ди­ни, П. Так­ка).

В XVIII веке в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко воз­ве­де­ны: церк­ви Святого Фер­ди­нан­да (1707-1716 годы, архитектор Дж.Б. Фод­жи­ни), Святой Ека­те­ри­ны (1720-1755 годы, архитектор Джо­ван­ни дель Фан­та­зия), Сан­та-Ма­рия-дел­ле-Гра­цие («Свя­ти­ли­ще ди Мон­те­не­ро», конец XVIII века); «Па­лац­цо с мра­мор­ны­ми ко­лон­на­ми» (начало XVIII века, архитектор Дж.Б. Фод­жи­ни). Клас­си­цизм 2-й половины XVIII - 1-й половины XIX веков сущест­вен­но из­ме­нил об­лик Ливорно: но­вые городские сте­ны (1840, архитектор А. Ма­нет­ти), те­ат­ры «Сан-Мар­ко» (1806, сохранился час­тич­но) и «Кар­ло Голь­до­ни» (1843-1847 годы, архитектор Дж. Кап­пел­ли­ни); во­до­хра­ни­ли­ще «Чис­тер­но­не» (1829-1842 годы, архитектор П. Поч­чи­ан­ти), ку­паль­ни «Бань­ет­ти дел­ла Пуц­цо­лен­те» (1843-1844 годы, архитектор Поч­чи­ан­ти, сохранился час­тич­но) и др. Стиль ли­бер­ти пред­став­лен по­строй­ка­ми А. Ба­да­ло­ни (ку­паль­ни Ак­ве-дел­ла-Са­лу­те, 1903-1905 годы, и др.). В сти­ле эк­лек­тиз­ма за­строе­на улица Виа-Каи­ро­ли (1920-е годы, архитектор Дж. Чи­приа­ни, инженер Дж. Ма­кин). Большая часть ис­то­рической за­строй­ки ут­ра­че­на во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны. Во 2-й половине XX века по­строе­ны Па­лац­цо Гран­де (1950-1952 годы, архитектор Л. Вань­ет­ти), си­на­го­га (1962, А. Ди Ка­ст­ро), не­бо­скрёб на площади Мат­те­от­ти (1966, архитектор Дж. Ми­ке­луч­чи).

Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний: Ме­жу­ни­вер­си­тет­ский центр био­ло­гии мо­ря и при­клад­ной эко­ло­гии (1967), Институт ис­то­рии Со­про­тив­ле­ния (2008). Вузы: Во­енно-морская ака­де­мия (1881), Шко­ла офи­це­ров ВМС Ита­лии, Музыкальный институт имени П. Мас­каньи (1953), Государственный институт промышленности и ре­мес­лен­ни­че­ст­ва «Лу­ид­жи Ор­лан­до», Ин­ду­ст­ри­аль­но-тех­нический институт имени Г. Га­ли­лея, Тор­го­во-тех­ни­че­ский институт имени А. Вес­пуч­чи, Ка­то­лический институт и др. Государственный ар­хив провинции Ли­вор­но. Му­ни­ци­паль­ная библиотека (бо­лее 300 тысяч то­мов, кол­лек­ция ин­ку­на­бул). Му­зеи: ис­то­рии мо­ре­ход­ст­ва (1863), ес­тественной ис­то­рии (ос­но­ван в 1929 году, с 1980 года раз­ме­ща­ет­ся в Вил­ле Ген­дер­сон), вир­ту­аль­ный му­зей современного искусства (1974), Епар­хи­аль­ный му­зей Л. Бар­сот­ти (2008), а так­же му­зеи уро­жен­цев Ливорно - ху­дож­ни­ков Дж. Фат­то­ри (1877; на­хо­дит­ся в Вил­ле Мим­бел­ли, 1994) и А. Мо­диль­я­ни, ком­по­зи­то­ра П. Мас­ка­ньи. Морской ак­ва­ри­ум (1937, вос­ста­нов­лен в 1950 году; рас­ши­рен и мо­дерни­зи­ро­ван в 2008 году). Те­атры: «Кар­ло Голь­до­ни» (1843; так­же ста­вят­ся опе­ры), «Мас­ка­ньи», ко­ме­дии и др. Еже­год­ный ме­ж­ду­народный кон­курс ху­дож­ни­ков имени А. Мо­диль­я­ни. Хор «Во­каль­ная ака­де­мия Ли­вор­но» (2006). Фут­боль­ный клуб «Ли­вор­но Каль­чио» (1915) вы­сту­па­ет на ста­дио­не имени Ар­ман­до Пик­ки (свыше 19 тысяч мест).

В эко­но­ми­ке го­ро­да тра­ди­ци­он­но важ­ное зна­че­ние име­ет об­слу­жи­ва­ние пор­то­вой дея­тель­но­сти. Ливорно - мно­го­функ­цио­наль­ный порт (свыше 30 тер­ми­на­лов; все­го 97 при­ча­лов об­щей про­тя­жён­но­стью около 12 км). Гру­зо­обо­рот свыше 34 миллионов тонн (в т. ч. бо­лее по­ло­ви­ны - внеш­не­тор­го­вые гру­зы; ввоз в т. ч. неф­ти, вы­воз неф­те­про­дук­тов, строй­ма­те­риа­лов); при­ни­ма­ет около 8 тысяч су­дов и 3,2 миллионов пас­са­жи­ров (около 0,5 миллиона человек - с кру­из­ных су­дов; 2008). Тер­ри­то­рия пор­та (2,5 миллиона м2) по­сто­ян­но рас­ши­ря­ет­ся за счёт ис­кусственных на­сып­ных пло­ща­док. В промышленности со­хра­ня­ет зна­че­ние строи­тель­ст­во яхт (ком­па­ния «Azimut Benetti») и су­дов-реф­ри­же­ра­то­ров. Важ­ную роль иг­ра­ет вы­пуск морских кон­тей­не­ров («Frigobox») и обо­ру­до­ва­ния для их оп­лом­би­ро­ва­ния. Про­изводство раз­но­об­раз­ной про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния (элек­тро­мо­то­ры, бы­то­вая элек­тро­тех­ни­ка и др.), а так­же строй­ма­те­риа­лов, из­де­лий из стек­ла (в т. ч. све­тиль­ни­ков). Пред­при­ятия неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей (за­вод AGIP мощ­но­стью свыше 4 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год), хи­ми­че­ской (пла­ст­мас­сы, не­ор­га­нические пиг­мен­ты - ли­то­пон, ульт­ра­ма­рин), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (в т. ч. де­ревянные дач­ные до­ми­ки, при­це­пы), пи­ще­вой (олив­ко­вое мас­ло и фрук­то­вые кон­сер­вы) промышленности; ви­но­де­лие («Azien­da Agricola Jacopo Banti»).

В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - цен­тры от­ды­ха и ту­риз­ма Ар­ден­ца, Ан­тинь­я­но, Ку­эр­чьянел­ла и др. В провинции Ливорно, в городе Пьом­би­но, - один из круп­ней­ших в Ита­лии ме­тал­лур­ги­че­ский за­вод пол­но­го цик­ла (при­над­ле­жит ком­па­нии «Lucchini»).

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