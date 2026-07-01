ЛИВОНСКИЕ ПРАВДЫ

ЛИВОНСКИЕ ПРАВДЫ - условное название кодексов древнейшего права народов современной Латвии и Эстонии.

По фор­ме и со­дер­жа­нию от­но­сят­ся к ти­пу ран­не­сред­не­ве­ко­вых правд на­ро­дов Ев­ро­пы. Три ко­дек­са со­хра­ни­лись в ви­де отдельных до­ку­мен­тов, ко­то­рые в ис­то­рио­гра­фии по­лу­чи­ли на­зва­ния «пра­во лат­га­лов», «пра­во кур­шей, зем­га­лов и се­лов», «лив­ско-эс­тон­ское пра­во», или «все­об­щее кре­сть­ян­ское пра­во Ли­во­нии». Ко­декс пра­ва эс­тон­цев острова Эзель (Саа­ре­маа) и области Вик (Ля­эне­маа) до­шёл в со­ста­ве ко­дек­са лен­но­го пра­ва Эзель­ско­го епи­скоп­ст­ва. «Де­ре­вен­ское пра­во» (7 глав о сель­ской об­щи­не ме­ст­ных кре­сть­ян) вхо­дит в со­став ко­дек­сов средневекового ры­цар­ско­го пра­ва XIII-XVII веков.

На пер­вом эта­пе сво­его су­ще­ст­во­ва­ния (XIII - начало XIV веков) Ливонские правды, по­доб­но Рус­ской прав­де и вар­вар­ским прав­дам, со­дер­жа­ли по­ло­же­ния обыч­но­го, а так­же ран­не­фе­о­даль­но­го пра­ва ко­рен­ных на­ро­дов Ли­во­нии до­немец­ко­го вре­ме­ни: на­ка­за­ния за убий­ст­во (на­ме­рен­ное и не­пред­на­ме­рен­ное, в т. ч. во вре­мя по­един­ка), ра­не­ния, уве­чья (на­ме­рен­ные и слу­чай­ные), чле­но­вре­ди­тель­ст­во, кра­жи; оп­ре­де­ле­ние по­ряд­ка на­сле­до­ва­ния дви­жи­мо­го и не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва, в т. ч. по жен­ской ли­нии, и др. В фор­му­ли­ров­ках ря­да пра­во­вых норм (например, ста­тей о штра­фах за на­не­се­ние ран, си­ня­ков, уве­чий и др.) за­мет­но влия­ние древнерусского пра­ва, что свя­за­но с су­ще­ст­во­вав­шей дан­ни­че­ской за­ви­си­мо­стью ли­вов, лат­га­лов и эс­тон­цев от По­лоц­ко­го княжества и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки.

До за­вое­ва­ния ре­гио­на кре­сто­нос­ца­ми пра­во­вые ус­та­нов­ле­ния не име­ли письменной фик­са­ции. Пер­во­на­чаль­ная за­пись (на немецком языке) пра­ва ли­вов от­но­сит­ся к 1206-1212 годам, ко­гда епи­скоп Риж­ский на­чал на­зна­чать су­дей в их зем­ли (пер­вый ко­декс пра­ва ли­вов ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся по ко­дек­су «все­об­ще­го кре­сть­ян­ско­го пра­ва Ли­во­нии» середины XIV века). По его об­раз­цу по ме­ре по­ко­ре­ния других на­ро­дов ре­гио­на со­став­ля­лись ана­ло­гич­ные пра­во­вые до­ку­мен­ты, вклю­чав­шие так­же нор­мы, ак­ту­аль­ные для су­до­про­из­вод­ст­ва ка­ж­до­го из этих на­ро­дов в пе­ри­од фик­са­ции пра­ва. Ко­декс пра­ва лат­га­лов был со­став­лен в 1212-1213 годах; ко­декс пра­ва кур­шей и се­лов - сра­зу по­сле 1267 года (по­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния зем­га­лов в 1272 году рас­про­ст­ра­нён и на зем­галь­ские зем­ли). Пер­во­на­чаль­но Ливонские правды при­ме­ня­лись в су­до­про­из­вод­ст­ве всех со­ци­аль­ных сло­ёв ко­рен­ных на­ро­дов ре­гио­на. В ре­зуль­та­те их пре­вра­ще­ния в еди­ное фео­даль­но-за­ви­си­мое со­сло­вие поя­вил­ся ко­декс «все­об­ще­го кре­сть­ян­ско­го пра­ва Ли­во­нии». Ко­декс пра­ва эс­тон­цев острова Эзель и области Вик в до­шед­шей до нас ре­дак­ции со­став­лен не ра­нее ру­бе­жа XIII-XIV веков. В нём со­хра­ни­лись нор­мы, вос­хо­див­шие к пра­ву до­не­мец­ко­го вре­ме­ни, но на­ря­ду с этим бо­лее под­роб­но, чем в ко­дек­се «все­об­ще­го кре­сть­ян­ско­го пра­ва Ли­во­нии», от­ра­же­ны рост феодальной за­ви­си­мо­сти эс­тон­цев и тен­ден­ции к их за­кре­по­ще­нию. «Де­ре­вен­ское пра­во», в ко­то­ром ре­гу­ли­ро­ва­лись по­зе­мель­ные от­но­ше­ния в об­щи­не-мар­ке под вла­стью немецких лен­ни­ков, по всей ви­ди­мо­сти, за­пи­са­но в конце XIII века.

Ко­дек­сы пра­ва лат­га­лов, а так­же кур­шей, зем­га­лов и се­лов про­дол­жа­ли ис­поль­зо­вать­ся в су­до­про­из­вод­ст­ве не­боль­шой про­слой­ки мел­ких лен­ни­ков на слу­ж­бе глав ли­вон­ских фео­даль­но-ду­хов­ных го­су­дарств. По­ло­же­ния ко­дек­са «все­об­ще­го кре­сть­ян­ско­го пра­ва Ли­во­нии» дей­ст­во­ва­ли до середины XVII века., а отдельные нор­мы, не по­те­ряв­шие сво­ей ак­ту­аль­но­сти (о каз­ни за пре­ду­мыш­лен­ное убий­ст­во, о кра­же у гос­по­ди­на, гра­бе­же, осо­бен­но в церк­ви), - и позд­нее. По ме­ре раз­ви­тия фео­даль­но-кре­по­ст­нических от­но­ше­ний в этот ко­декс вно­си­лись до­пол­не­ния и из­ме­не­ния, ис­клю­ча­лись не­ко­то­рые ста­тьи, по­те­ряв­шие юри­дическую си­лу, хо­тя по тра­ди­ции в но­вых ко­пи­ях по­вто­ря­лись так­же ста­тьи, уже не упот­реб­ляв­шие­ся в су­до­про­из­вод­ст­ве или при­ме­няв­шие­ся в ог­ра­ни­чен­ном ви­де. По­ло­же­ния ко­дек­са пра­ва эс­тон­цев острова Эзель и области Вик упот­реб­ля­лись до конца XVI века и да­же не­сколь­ко позд­нее, ста­тьи «Де­ре­вен­ско­го пра­ва» - до конца XV - начала XVI веков, ко­гда про­изош­ло раз­ру­ше­ние сель­ской об­щи­ны и де­ре­вень в ре­зуль­та­те рос­та феодального зем­ле­вла­де­ния.

Ливонские правды со­хра­ни­лись в позд­них ко­пи­ях XVI-XVIII веков Из­вест­но по 2 спи­ска пра­ва лат­га­лов, а так­же кур­шей, зем­га­лов и се­лов. Ко­декс «все­об­ще­го кре­сть­ян­ско­го пра­ва Ли­во­нии» до­шёл в 4 ре­дак­ци­ях и 29 спи­сках, ко­декс пра­ва эс­тон­цев острова Эзель и области Вик - в 5 спи­сках, «Де­ре­вен­ское пра­во» - в 11 спи­сках. С конца XVIII века эти па­мят­ни­ки пуб­ли­ко­ва­лись и изу­ча­лись при­бал­тий­ско-не­мец­ки­ми, ла­тышскими, эстонскими и русскими ис­сле­до­ва­те­ля­ми. Ливонские правды яв­ля­ют­ся важ­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми по средневековой ис­то­рии на­ро­дов Лат­вии и Эс­то­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)