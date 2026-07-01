ЛИВОНСКИЕ ПРАВДЫ
ЛИВОНСКИЕ ПРАВДЫ - условное название кодексов древнейшего права народов современной Латвии и Эстонии.
По форме и содержанию относятся к типу раннесредневековых правд народов Европы. Три кодекса сохранились в виде отдельных документов, которые в историографии получили названия «право латгалов», «право куршей, земгалов и селов», «ливско-эстонское право», или «всеобщее крестьянское право Ливонии». Кодекс права эстонцев острова Эзель (Сааремаа) и области Вик (Ляэнемаа) дошёл в составе кодекса ленного права Эзельского епископства. «Деревенское право» (7 глав о сельской общине местных крестьян) входит в состав кодексов средневекового рыцарского права XIII-XVII веков.
На первом этапе своего существования (XIII - начало XIV веков) Ливонские правды, подобно Русской правде и варварским правдам, содержали положения обычного, а также раннефеодального права коренных народов Ливонии донемецкого времени: наказания за убийство (намеренное и непреднамеренное, в т. ч. во время поединка), ранения, увечья (намеренные и случайные), членовредительство, кражи; определение порядка наследования движимого и недвижимого имущества, в т. ч. по женской линии, и др. В формулировках ряда правовых норм (например, статей о штрафах за нанесение ран, синяков, увечий и др.) заметно влияние древнерусского права, что связано с существовавшей даннической зависимостью ливов, латгалов и эстонцев от Полоцкого княжества и Новгородской республики.
До завоевания региона крестоносцами правовые установления не имели письменной фиксации. Первоначальная запись (на немецком языке) права ливов относится к 1206-1212 годам, когда епископ Рижский начал назначать судей в их земли (первый кодекс права ливов реконструируется по кодексу «всеобщего крестьянского права Ливонии» середины XIV века). По его образцу по мере покорения других народов региона составлялись аналогичные правовые документы, включавшие также нормы, актуальные для судопроизводства каждого из этих народов в период фиксации права. Кодекс права латгалов был составлен в 1212-1213 годах; кодекс права куршей и селов - сразу после 1267 года (после подавления восстания земгалов в 1272 году распространён и на земгальские земли). Первоначально Ливонские правды применялись в судопроизводстве всех социальных слоёв коренных народов региона. В результате их превращения в единое феодально-зависимое сословие появился кодекс «всеобщего крестьянского права Ливонии». Кодекс права эстонцев острова Эзель и области Вик в дошедшей до нас редакции составлен не ранее рубежа XIII-XIV веков. В нём сохранились нормы, восходившие к праву донемецкого времени, но наряду с этим более подробно, чем в кодексе «всеобщего крестьянского права Ливонии», отражены рост феодальной зависимости эстонцев и тенденции к их закрепощению. «Деревенское право», в котором регулировались поземельные отношения в общине-марке под властью немецких ленников, по всей видимости, записано в конце XIII века.
Кодексы права латгалов, а также куршей, земгалов и селов продолжали использоваться в судопроизводстве небольшой прослойки мелких ленников на службе глав ливонских феодально-духовных государств. Положения кодекса «всеобщего крестьянского права Ливонии» действовали до середины XVII века., а отдельные нормы, не потерявшие своей актуальности (о казни за предумышленное убийство, о краже у господина, грабеже, особенно в церкви), - и позднее. По мере развития феодально-крепостнических отношений в этот кодекс вносились дополнения и изменения, исключались некоторые статьи, потерявшие юридическую силу, хотя по традиции в новых копиях повторялись также статьи, уже не употреблявшиеся в судопроизводстве или применявшиеся в ограниченном виде. Положения кодекса права эстонцев острова Эзель и области Вик употреблялись до конца XVI века и даже несколько позднее, статьи «Деревенского права» - до конца XV - начала XVI веков, когда произошло разрушение сельской общины и деревень в результате роста феодального землевладения.
Ливонские правды сохранились в поздних копиях XVI-XVIII веков Известно по 2 списка права латгалов, а также куршей, земгалов и селов. Кодекс «всеобщего крестьянского права Ливонии» дошёл в 4 редакциях и 29 списках, кодекс права эстонцев острова Эзель и области Вик - в 5 списках, «Деревенское право» - в 11 списках. С конца XVIII века эти памятники публиковались и изучались прибалтийско-немецкими, латышскими, эстонскими и русскими исследователями. Ливонские правды являются важными источниками по средневековой истории народов Латвии и Эстонии.