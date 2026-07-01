ЛИВОНСКИЕ ХРОНИКИ

ЛИВОНСКИЕ ХРОНИКИ - исторические произведения начала XIII - середины XVI веков, отражающие историю феодально-духовных государств Ливонии.

Наи­бо­лее ран­няя Ливонская хроника, опи­сы­ваю­щая за­вое­ва­ние Восточной При­бал­ти­ки кре­сто­нос­ца­ми , - «Хро­ни­ка Ли­во­нии» («Chro­nicon Livoniae») Ген­ри­ха Лат­вий­ско­го, соз­дан­ная в 1-й тре­ти XIII века. Из­вест­ны ещё 3 ран­ние хро­ни­ки (середины - 2-й половины XIV века), так­же свя­зан­ные с цер­ков­ны­ми кру­га­ми Ли­во­нии: «Дю­на­мюнд­ские ан­на­лы» («Annales Dunamundensis»; ох­ва­ты­ва­ют со­бы­тия 1211-1298, 1305-1321 годы), а также посвящённые периоду 1211-1348 годов «Риж­ские ан­на­лы» («Annales Rige­n­sis») и «Рон­не­бург­ские ан­на­лы» («An­nales Ron­neburgensis»). «Дю­на­мюнд­ские ан­на­лы» со­став­ля­лись в цис­тер­ци­ан­ском мо­на­сты­ре в устье реки Западная Дви­на (Дау­га­ва); при на­пи­са­нии двух дру­гих со­ста­ви­те­ли в основном ис­поль­зо­ва­ли све­де­ния из «Дю­на­мюнд­ских ан­на­лов», до­пол­нив их современными фак­та­ми. Все 3 ан­на­ла на­пи­са­ны на латинском языке, пред­став­ля­ют со­бой до­ста­точ­но ко­рот­кие по­год­ные за­пи­си, пе­ре­да­ют ис­то­рию Ли­во­нии че­рез дея­ния епи­ско­пов и ар­хи­епи­ско­пов. Тек­сты Дю­на­мюнд­ских, Риж­ских и Рон­не­бург­ских ан­на­лов опуб­ли­ко­ва­ны в 1870-1880-е годы немецким ис­то­ри­ком и ар­хи­ви­стом К. Хёль­бау­мом.

Осо­бую груп­пу Ливонских хроник со­став­ля­ют т. н. ор­ден­ские хро­ни­ки. Наи­бо­лее ран­няя и из­вест­ная из них - Ли­вон­ская («Стар­шая») риф­мо­ван­ная хро­ни­ка. Она ано­ним­на, ряд ис­сле­до­ва­те­лей (Т. Кал­л­мей­ер, К.Э. На­пи­ер­ский и др.) при­пи­сы­ва­ли её ав­тор­ст­во не­кое­му Дит­ле­бу фон Ал­нпе­ке (это имя со­дер­жит­ся в при­пис­ке к спи­ску хро­ни­ки XVI века) или мо­на­ху -цис­тер­ци­ан­цу Виг­боль­ду фон До­зе­лю (Э. Стрел­ке и др.). Од­на­ко даль­ней­шее изу­че­ние па­мят­ни­ка по­ка­за­ло оши­боч­ность этих пред­по­ло­же­ний. Оче­вид­но, что ав­тор про­ис­хо­дил из ор­ден­ской сре­ды, при­чём на­пи­са­ние хро­ни­ки о под­ви­гах Ли­вон­ско­го ор­де­на бы­ло его пря­мой обя­зан­но­стью, в свя­зи с чем он дол­жен был при­сут­ст­во­вать (ве­ро­ят­но, с конца 1270-х годов) в сви­те ма­ги­ст­ра Ор­дена на различных по­ли­тических встре­чах, уча­ст­во­вать в во­енных по­хо­дах и т. п. Для опи­са­ния ис­то­рии за­вое­ва­ния Ли­во­нии ав­тор хро­ни­ки ис­поль­зо­вал до­ку­мен­ты из ар­хи­вов отдельных зам­ков, воз­мож­но, ка­кие-то хро­но­гра­фические па­мят­ни­ки отдельных епи­скопств (в пер­вую оче­редь Дерпт­ско­го) и другие ма­те­риалы. В от­ли­чие от «Хро­ни­ки Ли­во­нии» (на­ча­ло по­ве­ст­во­ва­ния от­но­си­тся при­бли­зи­тель­но к 1184 году), с ко­то­рой ав­тор Ли­вон­ской («Стар­шей») риф­мо­ван­ной хро­ни­ки был зна­ком, на­ча­ло по­ве­ст­во­ва­ния здесь да­ти­ру­ет­ся 1143 годом. Со­от­вет­ст­вен­но уд­рев­ня­ет­ся вре­мя на­ча­ла кре­сто­вых по­хо­дов в Ли­во­нию, соз­да­ния пер­во­го Ли­вон­ско­го епи­скоп­ст­ва, Ме­че­нос­цев ор­де­на и ос­но­ва­ния Ри­ги. Со­бы­тия в хро­ни­ке из­ла­га­ют­ся по пе­рио­дам пред­стоя­тель­ст­ва ли­вон­ских епи­ско­пов до об­ра­зо­ва­ния Ор­де­на ме­че­нос­цев, а за­тем по пе­рио­дам прав­ле­ния ма­ги­ст­ров - сна­ча­ла Ор­де­на ме­че­нос­цев, за­тем Ли­вон­ско­го ор­де­на. Стре­мясь при­дать бо́льшую зна­чи­мость кре­сто­вым по­хо­дам в Ли­во­нию, ав­тор хро­ни­ки при­рав­нял на­ча­ло её за­вое­ва­ния к 1140-м годам, ко­гда был ос­но­ван Лю­бек (1143) и на­чал­ся 2-й кре­сто­вый по­ход в Па­ле­сти­ну (1147), про­из­воль­но уве­ли­чив для это­го пе­рио­ды пред­стоя­тель­ст­ва ка­ж­до­го епи­ско­па. Хро­ни­ка со­дер­жит все­го несколько кон­крет­ных дат. По ха­рак­те­ру из­ло­же­ния ма­те­риа­ла пред­став­ля­ет со­бой цикл рас­ска­зов ста­ро­го ры­ца­ря мо­ло­дым ры­ца­рям о под­ви­гах их пред­ше­ст­вен­ни­ков в Ли­во­нии, что по­зво­ля­ет от­не­сти дан­ное про­из­ве­де­ние к ры­цар­ским ге­ро­ическим по­эмам средневековой Ев­ро­пы. Основной упор в ней сде­лан на под­ви­гах ры­ца­рей, доб­лесть ко­то­рых про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся не­ре­ши­тель­но­сти и тру­со­сти свя­щен­ни­ков раз­но­го ран­га, вплоть до епи­ско­пов. Хро­ни­ка бы­ла на­пи­са­на на ниж­не­не­мец­ком языке. Из­вест­ны 6 её спи­сков, да­ти­руе­мых вре­ме­нем от 1-й половины XIV до середины XVI веков. Пе­ре­ве­де­на на со­вре­мен­ные немецкий, английский, ла­тышский язы­ки, час­тич­но на русский язык.

Ли­вон­ская («Стар­шая») риф­мо­ван­ная хро­ни­ка ста­ла об­раз­цом для на­пи­са­ния бо­лее позд­них Ливонских хроник. В середине XIV века по за­казу ма­ги­ст­ра Ли­вон­ско­го ор­де­на Гос­ви­на фон Ге­ри­ке (1345-1359 годы) его ка­пел­ла­ном Бар­то­ло­ме­ем Хё­не­ке со­став­ле­на «Млад­шая» риф­мо­ван­ная хро­ни­ка. В ней опи­сы­ва­лись со­бы­тия с 1315 по 1359 годы, её главной за­да­чей бы­ло обос­но­вать за­ко­но­мер­ность пе­ре­хо­да к Ли­вон­ско­му ор­де­ну бывших датских вла­де­ний в Северной Эс­то­нии. Центральное ме­сто в по­ве­ст­во­ва­нии за­ни­ма­ет опи­са­ние Кре­сть­ян­ской вой­ны 1343-1345 годов (вос­ста­ние «Юрь­е­вой но­чи») и роль ма­ги­ст­ра в этой кри­ти­че­ской для су­ще­ст­во­ва­ния ли­вон­ских го­су­дарств си­туа­ции. Хро­ни­ка со­хра­ни­лась в со­ста­ве тек­ста «Ли­вон­ской ис­то­рии» И. Рен­не­ра (начало XVI века) и бы­ла вы­де­ле­на из не­го К. Хёль­бау­мом во 2-й половине XIX века. Точ­ных дан­ных о том, на­сколь­ко пол­но хро­ни­ка вос­про­из­ве­де­на И. Рен­не­ром, нет, текст был пе­ре­дан про­зой, хо­тя по фор­ме не­ко­то­рых фраз мож­но пред­по­ла­гать, что пер­во­на­чаль­но про­из­ве­де­ние бы­ло сти­хо­твор­ным.

На ру­бе­же 1370-х и 1380-х годов на­чаль­ни­ком ор­ден­ской кан­це­ля­рии и ди­пло­ма­том Гер­ма­ном фон Варт­бер­ге соз­да­на т. н. Хро­ни­ка Варт­бер­ге. В ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ков ав­тор ис­поль­зо­вал Ли­вон­скую («Стар­шую») риф­мо­ван­ную хро­ни­ку, «Млад­шую» риф­мо­ван­ную хро­ни­ку, «Дю­на­мюнд­ские ан­на­лы», прусскую Сам­бий­скую хро­ни­ку, а так­же до­ку­мен­ты из ар­хи­вов Ли­вон­ско­го ор­де­на и ор­ден­ских зам­ков, со­об­ще­ния со­вре­мен­ни­ков и собственные на­блю­де­ния. Ис­то­рия Ли­во­нии из­ло­же­на в хро­ни­ке с на­ча­ла за­вое­ва­ния до конца 1370-х годов. Хро­но­ло­гическая шка­ла для ран­не­го пе­рио­да за­им­ст­во­ва­на из Ли­вон­ской («Стар­шей») риф­мо­ван­ной хро­ни­ки, при­бы­тие пер­во­го ли­вон­ско­го епи­ско­па на Дау­га­ву да­ти­ро­ва­но 1143 годом. Основная цель со­чи­не­ния - оп­рав­дать дея­тель­ность Ли­вон­ско­го ор­де­на в борь­бе с ар­хи­епи­ско­пом Риж­ским за ге­ге­мо­нию в ре­гио­не, а так­же под­черк­нуть роль Ор­де­на в за­щи­те тер­ри­то­рии Ли­во­нии от по­ку­ше­ния со­сед­них го­су­дарств. При этом не­ко­то­рые фак­ты, ри­сую­щие Ор­ден в не­вы­год­ном све­те, не на­шли от­ра­же­ния в тек­сте или бы­ли от­не­се­ны к бо­лее ран­не­му пе­рио­ду - ко вре­ме­ни су­ще­ст­во­вания Ор­де­на ме­че­нос­цев. Хро­ни­ка на­пи­са­на на латинском языке. Точ­но из­вес­тен один спи­сок хро­ни­ки 1-й половины XVI века, по ко­то­ро­му дан­ный па­мят­ник был опуб­ли­ко­ван с пе­ре­во­дом на немецком языке Э. Стрел­ке в 1863 году. Пе­ре­ве­де­на на русские и ли­товские язы­ки.

На ру­бе­же 1-й и 2-й четверти XVI века во вре­мя прав­ле­ния ма­ги­ст­ра Ли­вон­ско­го ор­де­на Воль­те­ра фон Плет­тен­бер­га (1494-1535 годы) бы­ла со­став­ле­на «Ма­ги­стер­ская хро­ни­ка», ис­точ­ни­ка­ми ко­то­рой по­слу­жи­ли Ли­вон­ская («Стар­шая») риф­мо­ван­ная хро­ни­ка, Хро­ни­ка Варт­бер­ге, не­известные ис­точ­ни­ки XV века. Про­из­ве­де­ние ано­ним­ное, в ори­ги­на­ле бы­ло на­пи­са­но на ниж­не­не­мец­ком языке. Со­хра­ни­лась в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях и спи­сках. По спи­ску 1-й половины XVI века два­ж­ды пуб­ли­ко­ва­лась в XIX веке. Од­на из позд­них ре­дак­ций «Ма­ги­стер­ской хро­ни­ки» - хро­ни­ка То­ма­са Гор­не­ра (около середины XVI века). Из­ло­же­ние со­бы­тий в ней про­дол­же­но до середины XVI века, вклю­ча­ет го­ды прав­ле­ния ма­ги­ст­ра Ио­ган­на фон дер Рек­ке (1545-1551 годы). Ещё од­ной ре­дак­ци­ей «Ма­ги­стер­ской хро­ни­ки» яв­ля­ет­ся хро­ни­ка Бар­то­ло­мея Гре­фен­та­ля (1592); до­во­дит из­ло­же­ние со­бы­тий до вре­ме­ни прав­ле­ния Гот­хар­да Кетт­ле­ра - по­след­не­го ма­ги­ст­ра Ли­вон­ско­го ор­де­на (1559-1561 годы) и пер­во­го кур­лянд­ско­го гер­цо­га (1561-1587 годы). Она по­свя­ще­на в основном во­енной ис­то­рии Ли­вон­ско­го ор­де­на, на­чи­на­ет­ся с об­ра­зо­ва­ния Ор­де­на ме­че­нос­цев (от­но­сит его к 1235 году). В тек­сте под­чёр­ки­ва­ет­ся зна­чимость немецких ры­ца­рей-зем­ле­вла­дель­цев в ис­то­рии Лиф­лян­дии и Кур­лян­дии. Из­ло­же­ние со­бы­тий в хро­ни­ке Бар­то­ло­мея Гре­фен­та­ля ве­дёт­ся по пе­рио­дам прав­ле­ния ма­ги­ст­ров. Фак­ты из­ло­же­ны очень сжа­то и тен­ден­ци­оз­но, обой­де­ны мол­ча­ни­ем важ­ные для ре­гио­на, но даю­щие не­бла­го­при­ят­ное пред­став­ле­ние об Ор­де­не со­бы­тия. Кро­ме то­го, по­бе­ды в вой­нах и сра­же­ни­ях обыч­но при­пи­сы­ва­ют­ся Ор­де­ну, ес­ли и упо­ми­на­ют­ся по­ра­же­ния, то по зна­чи­мо­сти они ус­ту­па­ют по­бе­дам Ор­де­на, что час­то рас­хо­дит­ся с со­об­ще­ния­ми других ис­точ­ни­ков. В позд­них ре­дак­ци­ях хро­ни­ки на ос­но­ва­нии дли­тель­но­сти сро­ков прав­ле­ния ма­ги­ст­ров бы­ла вве­де­на хро­но­ло­гическая шка­ла, что при­ве­ло к ошиб­кам и раз­но­бою в спи­сках.

Ливонские хроники яв­ля­ют­ся цен­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми по ис­то­рии Восточной При­бал­ти­ки, русских зе­мель и кня­жеств, Русского государства и Великого княжества Ли­тов­ско­го.

Тра­ди­ции Ливонских хроник про­дол­жи­ли в XVI-XVII веках тру­ды Б. Рюс­со­ва, Т. Хие­ре (Хьяр­на), И. Рен­не­ра, Д. Фаб­ри­циу­са, Ф. Ни­ен­штед­та, пред­став­ляю­щие со­бой т. н. хро­ни­ки-ис­то­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)