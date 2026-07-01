ЛИВОНСКИЕ ХРОНИКИ
ЛИВОНСКИЕ ХРОНИКИ - исторические произведения начала XIII - середины XVI веков, отражающие историю феодально-духовных государств Ливонии.
Наиболее ранняя Ливонская хроника, описывающая завоевание Восточной Прибалтики крестоносцами, - «Хроника Ливонии» («Chronicon Livoniae») Генриха Латвийского, созданная в 1-й трети XIII века. Известны ещё 3 ранние хроники (середины - 2-й половины XIV века), также связанные с церковными кругами Ливонии: «Дюнамюндские анналы» («Annales Dunamundensis»; охватывают события 1211-1298, 1305-1321 годы), а также посвящённые периоду 1211-1348 годов «Рижские анналы» («Annales Rigensis») и «Роннебургские анналы» («Annales Ronneburgensis»). «Дюнамюндские анналы» составлялись в цистерцианском монастыре в устье реки Западная Двина (Даугава); при написании двух других составители в основном использовали сведения из «Дюнамюндских анналов», дополнив их современными фактами. Все 3 аннала написаны на латинском языке, представляют собой достаточно короткие погодные записи, передают историю Ливонии через деяния епископов и архиепископов. Тексты Дюнамюндских, Рижских и Роннебургских анналов опубликованы в 1870-1880-е годы немецким историком и архивистом К. Хёльбаумом.
Особую группу Ливонских хроник составляют т. н. орденские хроники. Наиболее ранняя и известная из них - Ливонская («Старшая») рифмованная хроника. Она анонимна, ряд исследователей (Т. Каллмейер, К.Э. Напиерский и др.) приписывали её авторство некоему Дитлебу фон Алнпеке (это имя содержится в приписке к списку хроники XVI века) или монаху-цистерцианцу Вигбольду фон Дозелю (Э. Стрелке и др.). Однако дальнейшее изучение памятника показало ошибочность этих предположений. Очевидно, что автор происходил из орденской среды, причём написание хроники о подвигах Ливонского ордена было его прямой обязанностью, в связи с чем он должен был присутствовать (вероятно, с конца 1270-х годов) в свите магистра Ордена на различных политических встречах, участвовать в военных походах и т. п. Для описания истории завоевания Ливонии автор хроники использовал документы из архивов отдельных замков, возможно, какие-то хронографические памятники отдельных епископств (в первую очередь Дерптского) и другие материалы. В отличие от «Хроники Ливонии» (начало повествования относится приблизительно к 1184 году), с которой автор Ливонской («Старшей») рифмованной хроники был знаком, начало повествования здесь датируется 1143 годом. Соответственно удревняется время начала крестовых походов в Ливонию, создания первого Ливонского епископства, Меченосцев ордена и основания Риги. События в хронике излагаются по периодам предстоятельства ливонских епископов до образования Ордена меченосцев, а затем по периодам правления магистров - сначала Ордена меченосцев, затем Ливонского ордена. Стремясь придать бо́льшую значимость крестовым походам в Ливонию, автор хроники приравнял начало её завоевания к 1140-м годам, когда был основан Любек (1143) и начался 2-й крестовый поход в Палестину (1147), произвольно увеличив для этого периоды предстоятельства каждого епископа. Хроника содержит всего несколько конкретных дат. По характеру изложения материала представляет собой цикл рассказов старого рыцаря молодым рыцарям о подвигах их предшественников в Ливонии, что позволяет отнести данное произведение к рыцарским героическим поэмам средневековой Европы. Основной упор в ней сделан на подвигах рыцарей, доблесть которых противопоставляется нерешительности и трусости священников разного ранга, вплоть до епископов. Хроника была написана на нижненемецком языке. Известны 6 её списков, датируемых временем от 1-й половины XIV до середины XVI веков. Переведена на современные немецкий, английский, латышский языки, частично на русский язык.
Ливонская («Старшая») рифмованная хроника стала образцом для написания более поздних Ливонских хроник. В середине XIV века по заказу магистра Ливонского ордена Госвина фон Герике (1345-1359 годы) его капелланом Бартоломеем Хёнеке составлена «Младшая» рифмованная хроника. В ней описывались события с 1315 по 1359 годы, её главной задачей было обосновать закономерность перехода к Ливонскому ордену бывших датских владений в Северной Эстонии. Центральное место в повествовании занимает описание Крестьянской войны 1343-1345 годов (восстание «Юрьевой ночи») и роль магистра в этой критической для существования ливонских государств ситуации. Хроника сохранилась в составе текста «Ливонской истории» И. Реннера (начало XVI века) и была выделена из него К. Хёльбаумом во 2-й половине XIX века. Точных данных о том, насколько полно хроника воспроизведена И. Реннером, нет, текст был передан прозой, хотя по форме некоторых фраз можно предполагать, что первоначально произведение было стихотворным.
На рубеже 1370-х и 1380-х годов начальником орденской канцелярии и дипломатом Германом фон Вартберге создана т. н. Хроника Вартберге. В качестве источников автор использовал Ливонскую («Старшую») рифмованную хронику, «Младшую» рифмованную хронику, «Дюнамюндские анналы», прусскую Самбийскую хронику, а также документы из архивов Ливонского ордена и орденских замков, сообщения современников и собственные наблюдения. История Ливонии изложена в хронике с начала завоевания до конца 1370-х годов. Хронологическая шкала для раннего периода заимствована из Ливонской («Старшей») рифмованной хроники, прибытие первого ливонского епископа на Даугаву датировано 1143 годом. Основная цель сочинения - оправдать деятельность Ливонского ордена в борьбе с архиепископом Рижским за гегемонию в регионе, а также подчеркнуть роль Ордена в защите территории Ливонии от покушения соседних государств. При этом некоторые факты, рисующие Орден в невыгодном свете, не нашли отражения в тексте или были отнесены к более раннему периоду - ко времени существования Ордена меченосцев. Хроника написана на латинском языке. Точно известен один список хроники 1-й половины XVI века, по которому данный памятник был опубликован с переводом на немецком языке Э. Стрелке в 1863 году. Переведена на русские и литовские языки.
На рубеже 1-й и 2-й четверти XVI века во время правления магистра Ливонского ордена Вольтера фон Плеттенберга (1494-1535 годы) была составлена «Магистерская хроника», источниками которой послужили Ливонская («Старшая») рифмованная хроника, Хроника Вартберге, неизвестные источники XV века. Произведение анонимное, в оригинале было написано на нижненемецком языке. Сохранилась в нескольких редакциях и списках. По списку 1-й половины XVI века дважды публиковалась в XIX веке. Одна из поздних редакций «Магистерской хроники» - хроника Томаса Горнера (около середины XVI века). Изложение событий в ней продолжено до середины XVI века, включает годы правления магистра Иоганна фон дер Рекке (1545-1551 годы). Ещё одной редакцией «Магистерской хроники» является хроника Бартоломея Грефенталя (1592); доводит изложение событий до времени правления Готхарда Кеттлера - последнего магистра Ливонского ордена (1559-1561 годы) и первого курляндского герцога (1561-1587 годы). Она посвящена в основном военной истории Ливонского ордена, начинается с образования Ордена меченосцев (относит его к 1235 году). В тексте подчёркивается значимость немецких рыцарей-землевладельцев в истории Лифляндии и Курляндии. Изложение событий в хронике Бартоломея Грефенталя ведётся по периодам правления магистров. Факты изложены очень сжато и тенденциозно, обойдены молчанием важные для региона, но дающие неблагоприятное представление об Ордене события. Кроме того, победы в войнах и сражениях обычно приписываются Ордену, если и упоминаются поражения, то по значимости они уступают победам Ордена, что часто расходится с сообщениями других источников. В поздних редакциях хроники на основании длительности сроков правления магистров была введена хронологическая шкала, что привело к ошибкам и разнобою в списках.
Ливонские хроники являются ценными источниками по истории Восточной Прибалтики, русских земель и княжеств, Русского государства и Великого княжества Литовского.
Традиции Ливонских хроник продолжили в XVI-XVII веках труды Б. Рюссова, Т. Хиере (Хьярна), И. Реннера, Д. Фабрициуса, Ф. Ниенштедта, представляющие собой т. н. хроники-истории.