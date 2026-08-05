ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА

Ливонская война1558 – 1583 гг. – крупнейший военный конфликт XVI в. в Восточной Европе, проходивший на территории нынешних Эстонии, Латвии, Белоруссии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Смоленской и Ярославской областей РФ и Черниговской области Украины. Участники – Россия, Ливонская конфедерация (Ливонский орден, Рижское архиепископство, Дерптское епископство, Эзельское епископство и Курляндское епископство), Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское, Польша (в 1569 г. два последних государства объединились в федеративное государство Речь Посполитая), Швеция, Дания.

Начало войны

Была начата Россией в январе 1558 г. как война с Ливонской конфедерацией: по одной версии – с целью приобретения торговых портов на Балтике, по другой – с целью принудить Дерптское епископство к уплате «юрьевской дани» (которая должна была выплачиваться России по договору 1503 года за владение бывшим древнерусским городом Юрьев (Дерпт, ныне Тарту) и приобретения новых земель для раздачи в поместье дворянам.

После поражения Ливонской конфедерации и перехода в 1559 – 1561 г. ее членов под сюзеренитет Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского, Швеции и Дании Ливонская война превратилась в войну России с указанными государствами, а также с Польшей – находившейся в личной унии с Великим княжеством Литовским, Русским и Жемойтским. Противники России стремились удержать ливонские территории под своей властью, а также не допустить усиления России в случае перехода к ней торговых портов на Балтике. Швеция в конце войны поставила также целью овладеть русскими землями на Карельском перешейке и в Ижорской земле (Ингрии) – и тем отрезать Россию от Балтики.

С Данией уже в августе 1562 г. Россия заключила мирный договор; с Великим княжеством Литовским, Русским и Жемайтским и с Польшей она с переменным успехом воевала до января 1582 г. (когда было заключено Ям-Запольское перемирие), а со Швецией, тоже с переменным успехом – до мая 1583 г. (до заключения Плюсского перемирия).

Ход войны

В первом периоде войны (1558 – 1561 гг.) военные действия шли на территории Ливонии (нынешних Латвии и Эстонии). Военные действия чередовались с перемириями. В ходе кампаний 1558, 1559 и 1560 годов русские войска овладели многими городами, разбили войска Ливонской конфедерации при Тирзене в январе 1559 г. и при Эрмесе в августе 1560 г. и вынудили государства Ливонской конфедерации войти в состав крупных государств Северной и Восточной Европы или признать вассальную зависимость от них.

Во втором периоде (1561 – 1572 гг.) военные действия шли в Белоруссии и на Смоленщине, между войсками России и Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского. 15 февраля 1563 г. армия Ивана IV овладела крупнейшим из городов княжества – Полоцком. Попытка продвинуться дальше в глубь Белоруссии привела к поражению русских в январе 1564 г. при Чашниках (на реке Улле). Затем в военных действиях наступил перерыв.

В третьем периоде (1572 – 1578 гг.) военные действия вновь переместились в Ливонию, которую русские попытались отобрать у Речи Посполитой и Швеции. В ходе кампаний 1573, 1575, 1576 и 1577 годов русские войска овладели почти всей Ливонией к северу от Западной Двины. Однако попытка взять у шведов Ревель в 1577 г. не удалась, а в октябре 1578 г. польско-литовско-шведское войско разбило русских под Венденом.

В четвертом периоде (1579 – 1582 гг.) король Речи Посполитой Стефан Баторий предпринял три крупных похода против России. В августе 1579 г. он вернул Полоцк, в сентябре 1580 г. захватил Великие Луки, а 18 августа 1581 – 4 февраля 1582 г. безуспешно осаждал Псков. Одновременно, в 1580 – 1581 гг., шведы отобрали у русских захваченную ими в 1558 г. Нарву и овладели русскими землями на Карельском перешейке и в Ингрии. Осада шведами крепости Орешек в сентябре – октябре 1582 г. закончилась неудачей. Тем не менее Россия, которой приходилось противостоять еще и Крымскому ханству, а также подавлять восстания в бывшем Казанском ханстве, больше воевать не могла.

Итоги войны

В результате Ливонской войны прекратила свое существование бóльшая часть немецких государств, возникших на территории Ливонии (нынешних Латвии и Эстонии) в XIII в. (за исключением Курляндского герцогства).

Россия не только не смогла приобрести какие бы то ни было территории в Ливонии, но и потеряла имевшийся у нее до войны выход к Балтийскому морю (возвращенный, впрочем, ею уже в результате русско-шведской войны 1590 – 1593 гг.). Война привела к хозяйственному разорению, которое способствовало возникновению в России социально-экономического кризиса, переросшего затем в Смуту начала XVII в.

Речь Посполитая стала контролировать бóльшую часть ливонских земель (Лифляндия и южная часть Эстляндии вошли в ее состав, а Курляндия стала вассальным по отношению к ней государством – герцогством Курляндским и Семигальским). Швеция получила северную часть Эстляндии, а Дания – острова Эзель (ныне Сааремаа) и Моон (Муху).