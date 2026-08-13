ЛИВНЫ

Ливны — город в Орловской области России, административный центр Ливенского района. По состоянию на 2016 год насчитывает 11 930 жителей.

Ливны впервые упоминаются в русских летописях под 1177 годом как оплот Рязанского княжества против половцев . Во время татаро-монгольского нашествия 1237–1238 годов город был разрушен. В 1571 году у пересечения Муравского шляха и Кальмиусской сакмы был устроен сторожевой пункт Усть-Ливны, а в 1585 году на том же месте появилась деревянная крепость, один из главных форпостов на южных рубежах Российского государства. В 1611 году Ливны стали центром Ливенского уезда. В XVII веке они постоянно находились под угрозой татарских набегов, но по мере продвижения границ государства на юг постепенно утрачивали своё значение. С 1708 года Ливны с уездом входили в состав Киевской губернии , с 1719 года – в состав Елецкой провинции Азовской, а затем Воронежской губернии. В 1750 году в городе насчитывалось 9 церквей, мужской и женский монастыри. В 1778 году Ливны как уездный город вошли в состав Орловского наместничества (с 1796 года – губернии ).

В XIX веке Ливны стали крупным торгово-ремесленным центром Орловской губернии. Здесь торговали хлебом, пенькой, солью, скотом. Развивались различные ремёсла, в том числе производство русской гармони-«ливенки». В 1838 году в Ливнах было 745 домов, в том числе 49 каменных. Экономическое развитие города упрочило проведение через Ливны Орловско-Грязской железной дороги в 1871 году, а затем её продление в 1896 году. В 1891 году в городе насчитывалось уже 1434 деревянных здания и 383 каменных, работало 28 педприятий, включая чугунолитейный, три мыловаренных, два мукомольных и солодовенный заводы. В 1901 году в Ливнах появился водочный завод.

В январе-феврале 1918 года власть в Ливнах и уезде перешла в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В августе того же года Ливны стали центром крестьянского антибольшевистского восстания, жёстко подавленного по распоряжению В. И. Ленина . В октябре-ноябре 1919 года город был занят частями Добровольческой армии .

В 1928 году Ливны стали административным центром района Орловского округа Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО), в 1930 году перешли в непосредственное подчинение ЦЧО, в 1934 году – вошли в состав Курской области , а в 1937 году – стали районным центром Орловской области. В годы Великой Отечественной войны Ливны были дважды оккупированы немецкими войсками и окончательно освобождены 25 декабря 1941 года, после чего находились в прифронтовой полосе. В результате бомбардировок немцы были почти полностью разрушены.

В послевоенные десятилетия в Ливнах развивалось машиностроение, застройка осуществлялась с учётом сохранившегося исторического облика города. В 1986 году указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, а также в связи с 400-летием основания города, Ливны были награждены орденом «Знак Почёта» .