«ЛИВИЙСКАЯ ВОЙНА»
«ЛИВИЙСКАЯ ВОЙНА» - антикарфагенское восстание в Ливии наёмников и местного населения Северной Африки.
(Ливийцев, нумидийцев и нескольких зависимых от Карфагена финикийских колоний). Наёмники выступили с требованием выплаты жалованья, местное население, страдавшее от непомерно высоких налогов, поддержало повстанцев. Особой популярностью у восставших пользовались ливиец Матос и беглый раб из Кампании Спендий. Мятежники одержали ряд побед, в т. ч. им удалось взять Тунет (ныне Тунис). Движение перекинулось в Сардинию, к восставшим присоединились города Утика и Гиппакрит. Только после проведения всеобщей мобилизации карфагенских граждан полководцу Гамилькару Барке удалось по частям разбить войска повстанцев. В 238 году, оттеснив восставших в труднопроходимые места, он уничтожил около 40 тысяч человек (всего в восстании участвовали около 20 тысяч наёмников и около 70 тысяч человек местного населения).
Окончательно восстание было подавлено в 237 году до н. э.