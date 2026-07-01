«ЛИВИЙСКАЯ ВОЙНА»

«ЛИВИЙСКАЯ ВОЙНА» - антикарфагенское восстание в Ливии наёмников и местного населения Северной Африки.

(Ли­вий­цев, ну­ми­дий­цев и не­сколь­ких за­ви­си­мых от Кар­фа­ге­на фи­ни­кий­ских ко­ло­ний). На­ём­ни­ки вы­сту­пи­ли с тре­бо­ва­ни­ем вы­пла­ты жа­ло­ва­нья, ме­ст­ное на­се­ле­ние, стра­дав­шее от не­по­мер­но вы­со­ких на­ло­гов , под­дер­жа­ло пов­стан­цев. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью у вос­став­ших поль­зо­ва­лись ли­ви­ец Ма­тос и бег­лый раб из Кам­па­нии Спен­дий. Мя­теж­ни­ки одер­жа­ли ряд по­бед, в т. ч. им уда­лось взять Ту­нет (ны­не Ту­нис). Дви­же­ние пе­ре­ки­ну­лось в Сар­ди­нию, к вос­став­шим при­сое­ди­ни­лись го­ро­да Ути­ка и Гип­пак­рит. Толь­ко по­сле про­ве­де­ния все­об­щей мо­би­ли­за­ции кар­фа­ген­ских гра­ж­дан пол­ко­вод­цу Га­миль­ка­ру Бар­ке уда­лось по час­тям раз­бить вой­ска пов­стан­цев. В 238 году, от­тес­нив вос­став­ших в труд­но­про­хо­ди­мые мес­та, он унич­то­жил около 40 тысяч человек (все­го в вос­ста­нии уча­ст­во­ва­ли около 20 тысяч на­ём­ни­ков и около 70 тысяч человек ме­ст­но­го на­се­ле­ния).

Окон­ча­тель­но вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но в 237 году до н. э.

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