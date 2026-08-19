ЛИВИЯ, ДРУЗИЛЛА, после 14 г. н.э. ЛИВИЯ АВГУСТА (лат. Livia Drusilla, Livia Augusta)

Римская императрица, жена Августа, мать Тиберия.

Дочь Марка Ливия Друза Клавдиана, убежденного республиканца. В 43 г. до н.э. Ливия вышла замуж за Тиберия Клавдия Нерона, ее двоюродного брата по отцу, в 42 г. до н.э. родила Тиберия, будущего императора. Муж выступал против Октавиана сначала на стороне Секста Помпея , затем Антония. В 40 г. ее семья, опасаясь преследований Октавиана, бежит из Рима сначала на Сицилию, потом в Грецию. После амнистии 40 г. до н.э. беременная во второй раз Ливия с мужем возвращается в Италию.

Октавиан страстно влюбился в нее, развелся сам и добился развода Ливии и женился на ней. У Ливии и Августа не было детей: единственный ребенок родился мертвым. После самоубийства Антония Август стал единоличным правителем Рима. Ливия принимала большое участие в государственных делах, сопровождала его во всех поездках и выступала советницей и помощницей Августа. Еще в 35 г. до н.э. сенат предоставил освобождение от опеки, возведение статуй и личную неприкосновенность, аналогичную трибунской, в 9 г. до н.э. она получила привилегии женщин, имеющих трех детей.

Современниками она воспринималась как воплощение старых римских женских добродетелей и настоящая матрона . Ливия стремилась добиться передачи власти своим детям, и хотя Август не хотел назначать наследником Тиберия, в итоге, после смерти других претендентов, ему пришлось с этим смириться. Молва обвиняла Ливию в смерти Марцелла и детей Юлии Старшей, но доказательств этому нет. После смерти Августа в 14 г. н.э. по его завещанию Ливия получила 50 миллионов сестерциев и ряд почестей и вошла в род Юлиев.

В первые годы правления Тиберия она оказывала большое влияние на управление империей и фактически занимала положение соправительницы. Вскоре Тиберий начал тяготиться таким положением дел и ограничил ее власть. Тем не менее, Ливия пользовалась большим влиянием на императора и на сенат и активно занималась династической политикой. После отъезда на Капри отношения Тиберия с матерью прервались. Тиберий не принял участия в похоронах матери в 29 г., запретил ее обожествление и объявил завещание недействительным; только Калигула в 42 г. восстановил ее память, обожествил Ливию и поставил ее статую в храме Августа.

Исторические источники :

Тацит. Анналы;

Светоний. Август;

Дион Кассий. Римская история.

Иллюстрация :

Ливия Друзилла. Ватиканские музеи.