ЛИВИЙ, ТИТ (лат. Titus Livius)

Римский историк.

В молодости Тит Ливий переехал из Патавии в Рим, где получил хорошее образование. Он не принимал участия в политической жизни, занимаясь историей, риторикой и философией; приобрел дружбу Августа и будущего императора Клавдия , которого заинтересовал занятиями историей. В конце жизни Ливий вернулся на родину.

Тит Ливий написал несколько философских диалогов и риторическое послание к сыну, в котором он призывает его формировать свой стиль, ориентируясь на Демосфена и Цицерона (ничего из них не сохранилось). После 27 г. до н.э. он начал работу над своим главным сочинением – «От основания Города» (Ab urbe condita), истории Рима от Ромула до времени самого Ливия. Не ясно, чем должна была завершиться его работа – смертью Друза (9 г. до н.э.) или поражением Вара в Тевтобургском лесу (9 г. н.э.); не исключено, что смерть помешала Ливию довести свой труд до конца.

Сочинение состояло из 142 книг, из которых сохранились полностью 35: I-X, описывающие события от начала Рима до III Самнитской войны (239 г.), XXI-XLV, где повествуется о времени от начала II Пунической войны до конца III Македонской. Сохранились фрагменты XCI книги (война с Серторием) и CXX (описание смерти Цицерона). Огромное сочинение публиковалась по частям; так как размеры делали его неудобным для переписывания и чтения, то скоро стали появляться краткие содержания каждой книги (периохи). Благодаря им, мы можем создать представление о содержании утраченных книг и обо всем сочинении в целом.

Ливий пользовался трудами предшественников (младших анналистов Луция Элия Туберона, Гая Лициния Макра , Валерия из Анция , а также Фабия Пиктора , Полибия и др.). Достоверность фактов в его сочинении зависит от источников, к которым он не всегда критичен. Ливий – моралист, он описывает величие Рима в прошлом для того, чтобы показать упадок нравов в настоящем. Его больше привлекали образцы доблести, чем анализ политических и социальных процессов. В центре повествования стоит римский народ; истории других государств внимание почти не уделяется. Стремление Ливия исправить настоящее при помощи обращения к прошлому было созвучно культурной политике Августа. Ливий близок к стоической вере в судьбу и предзнаменования.

Ливий часто приводит развернутые речи своих героев (в сохранившихся книгах их ок. 400); они хорошо риторически отделаны, но их достоверность часто сомнительна. Ливий великолепный стилист, он оказывается связующим звеном между классической латынью и литературой серебряного века.

Сочинения :

Titus Livius. Ab urbe condita libri / ed. W. Weissenborns, Н. J. Müller. Vol. 1-10. Вerlin, 1880-1911;

Тит Ливий. История Рима от основания города. В 3 т. / Переводы под ред. М. Л. Гаспарова, Г. С. Кнабе, В. М. Смирина. Отв. ред. Е. С. Голубцова. М., 1989-1993.

Библиография :

Kissel W. Livius 1933-1978: Eine Gesamtbibliographie // ANRW. Bd. II.30.2. Berlin; New York, 1982. S. 899-997;

Phillips J. E. Current Research in Livy’s First Decade: 1959-1979 // ANRW. Bd. II.30.2. Berlin; New York, 1982. S. 998-1057.

Иллюстрация :

Статуя Тита Ливия. Й. Лакс. 1900 г. Здание Парламента, Вена.