ЛИВИС ФРЭНК РЕЙМОНД

ЛИВИС ФРЭНК РЕЙМОНД - английский литературный критик.

Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны. Окон­чил Кем­бридж­ский университет , в ко­то­ром пре­по­да­вал в 1927-1962 годах (с пе­ре­ры­ва­ми). В 1964-1971 годах пре­по­да­вал в Окс­форд­ском , Йорк­ском, Уэль­ском, Бри­с­толь­ском и других университетах; в 1967 году чи­тал лек­ции в США.

Пред­ста­ви­тель со­цио­куль­тур­но­го на­прав­ле­ния в английском ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии. По­ла­гал, что литература при­зва­на со­хра­нять куль­тур­ные тра­ди­ции до­ин­ду­ст­ри­аль­ной эпо­хи и, про­ти­во­дей­ст­вуя без­ду­хов­но­сти тех­но­кра­тической ци­ви­ли­за­ции, фор­ми­ро­вать нравственный кли­мат об­ще­ст­ва, его ори­ен­ти­ры и цен­но­сти: «Мас­со­вая ци­ви­ли­за­ция и куль­ту­ра мень­шин­ст­ва» («Mass civi­liza­tion and minority culture», 1930), «Куль­ту­ра и ок­ру­же­ние» («Culture and environment», 1933; совм. с Д. Томп­со­ном), «Не ус­та­нет мой меч» («Nor shall my sword», 1972). Впер­вые вы­со­ко оце­нил и впи­сал в ис­то­рию анг­лоя­зыч­ной литературы твор­че­ст­во Т.С. Элио­та, Э. Па­ун­да, Дж.М. Хоп­кин­са: «Но­вые ве­хи в ан­г­лий­ской по­эзии» («New bearings in Eng­lish poetry», 1932), «Пе­ре­оцен­ка: тра­ди­ции и но­ва­тор­ст­во в анг­лий­ской по­эзии» («Revaluation: tradition and de­ve­lop­ment in English poetry», 1936). В ра­бо­тах об анг­лоя­зыч­ном ро­ма­не до­ка­зы­вал, что его литературные дос­то­ин­ст­ва во мно­гом оп­ре­де­ля­ют­ся мо­раль­ной по­зи­ци­ей ав­то­ров: «Ве­ликая тра­ди­ция: Д. Эли­от, Г. Джеймс, Д. Кон­рад» («The great tra­di­tion: G. Eli­ot, H. James, J. Con­rad», 1948), «Д.Г. Ло­уренс-ро­ма­нист» («D.H. Lawrence, no­ve­list», 1955).

Сре­ди других со­чи­не­ний - «" Ан­на Ка­ре­ни­на " и дру­гие очер­ки» («Anna Karenina, and other essays», 1967), «Дик­кенс-ро­ма­нист» («Di­ckens the novelist», 1970, with Q.D. Lea­vis).

Сочинения:

Тhe common pursuit. L., 1952;

Letters in criticism. L., 1974;

The living principle: English as a discipline of thought. L., 1975;

Valuation in criticism and other essays. Camb., 1986.