ЛИВИС ФРЭНК РЕЙМОНД
ЛИВИС ФРЭНК РЕЙМОНД - английский литературный критик.
Участник 1-й мировой войны. Окончил Кембриджский университет, в котором преподавал в 1927-1962 годах (с перерывами). В 1964-1971 годах преподавал в Оксфордском, Йоркском, Уэльском, Бристольском и других университетах; в 1967 году читал лекции в США.
Представитель социокультурного направления в английском литературоведении. Полагал, что литература призвана сохранять культурные традиции доиндустриальной эпохи и, противодействуя бездуховности технократической цивилизации, формировать нравственный климат общества, его ориентиры и ценности: «Массовая цивилизация и культура меньшинства» («Mass civilization and minority culture», 1930), «Культура и окружение» («Culture and environment», 1933; совм. с Д. Томпсоном), «Не устанет мой меч» («Nor shall my sword», 1972). Впервые высоко оценил и вписал в историю англоязычной литературы творчество Т.С. Элиота, Э. Паунда, Дж.М. Хопкинса: «Новые вехи в английской поэзии» («New bearings in English poetry», 1932), «Переоценка: традиции и новаторство в английской поэзии» («Revaluation: tradition and development in English poetry», 1936). В работах об англоязычном романе доказывал, что его литературные достоинства во многом определяются моральной позицией авторов: «Великая традиция: Д. Элиот, Г. Джеймс, Д. Конрад» («The great tradition: G. Eliot, H. James, J. Conrad», 1948), «Д.Г. Лоуренс-романист» («D.H. Lawrence, novelist», 1955).
Среди других сочинений - «"Анна Каренина" и другие очерки» («Anna Karenina, and other essays», 1967), «Диккенс-романист» («Dickens the novelist», 1970, with Q.D. Leavis).
Сочинения:
Тhe common pursuit. L., 1952;
Letters in criticism. L., 1974;
The living principle: English as a discipline of thought. L., 1975;
Valuation in criticism and other essays. Camb., 1986.