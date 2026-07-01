ЛИВИИ

ЛИВИИ - в Древнем Риме знатный плебейский род латинского происхождения.

По­лу­чив­ший римское граж­дан­ст­во пос­ле Ла­тин­ской вой­ны (340-338 годы до н. э.). Из Ливиев осо­бен­но про­славил­ся Марк Ли­вий Са­ли­на­тор, два­ж­ды кон­сул (219 и 207 годы до н. э.) и цен­зор (204 до н. э.). В 207 году вме­сте с кол­ле­гой Г. Клав­ди­ем Не­ро­ном он раз­гро­мил Гас­д­ру­ба­ла при ре­ке Ме­тавр, окон­ча­тель­но по­хо­ро­нив на­де­ж­ды Ган­ни­ба­ла на по­бе­ду. К это­му ро­ду при­над­ле­жа­ли так­же Марк Ли­вий Друз Стар­ший, народный три­бун 122 года до н. э. и его де­ти: - сын Марк Ли­вий Друз Млад­ший, народный три­бун 91 года до н. э. (смотри Друз), и дочь Ли­вия, мать Ка­то­на Млад­ше­го и ба­буш­ка Мар­ка Юния Бру­та.

Из ро­да Ливиев - Ли­вия Дру­зил­ла (58 до н. э. - 29 н. э.), вто­рая же­на Ок­та­виа­на (Ав­гу­ста). Её отец - се­на­тор Ли­вий Друз пал в бит­ве при Фи­лип­пах, сра­жа­ясь на сто­ро­не Бру­та и Кас­сия. От пер­во­го бра­ка с Ти­бе­ри­ем Клав­ди­ем Не­ро­ном у Ли­вии бы­ло два сы­на - Ти­бе­рий Клав­дий Не­рон (бу­ду­щий им­пе­ра­тор) и Не­рон Клав­дий Друз.

По­эт III века до н. э. Ли­вий Ан­д­ро­ник и ис­то­рик Тит Ли­вий к ро­ду Ливиев не от­но­си­лись.

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