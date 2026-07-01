ЛИВИИ
ЛИВИИ - в Древнем Риме знатный плебейский род латинского происхождения.
Получивший римское гражданство после Латинской войны (340-338 годы до н. э.). Из Ливиев особенно прославился Марк Ливий Салинатор, дважды консул (219 и 207 годы до н. э.) и цензор (204 до н. э.). В 207 году вместе с коллегой Г. Клавдием Нероном он разгромил Гасдрубала при реке Метавр, окончательно похоронив надежды Ганнибала на победу. К этому роду принадлежали также Марк Ливий Друз Старший, народный трибун 122 года до н. э. и его дети: - сын Марк Ливий Друз Младший, народный трибун 91 года до н. э. (смотри Друз), и дочь Ливия, мать Катона Младшего и бабушка Марка Юния Брута.
Из рода Ливиев - Ливия Друзилла (58 до н. э. - 29 н. э.), вторая жена Октавиана (Августа). Её отец - сенатор Ливий Друз пал в битве при Филиппах, сражаясь на стороне Брута и Кассия. От первого брака с Тиберием Клавдием Нероном у Ливии было два сына - Тиберий Клавдий Нерон (будущий император) и Нерон Клавдий Друз.
Поэт III века до н. э. Ливий Андроник и историк Тит Ливий к роду Ливиев не относились.