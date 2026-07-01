ЛИВЕРПУЛ ДЖЕНКИНСОН РОБЕРТ БАНКС
ЛИВЕРПУЛ ДЖЕНКИНСОН РОБЕРТ БАНКС - британский государственный деятель.
После окончания Оксфордского университета (1790) член Палаты общин от партии тори, с 1803 года член Палаты лордов. В 1793-1796 годах член контрольной палаты по делам Индии, в 1799-1801 годах глава Королевского монетного двора. В кабинетах Г. Аддингтона, У. Питта Младшего и С. Персевала занимал ряд министерских постов: в 1801-1804 и 1809 годах министр иностранных дел, в 1804-1806 и 1807-1809 годах министр внутренних дел, в 1809-1812 годах военный министр и министр по делам колоний. В 1812-1827 годах глава кабинета.
На посту министра иностранных дел способствовал заключению Амьенского мирного договора 1802 года, как глава правительства определял позицию Великобритании на Венском конгрессе 1814-1815 годов. Кабинет Ливерпула активно боролся с национальным движением в Ирландии и с демократическими выступлениями в Британии (16.8.1819 года власти использовали войска для разгона многотысячного митинга в поддержку избирательной реформы, проходившего на Поле Святого Петра в Манчестере, в ходе т. н. побоища при Питерлоо было убито 11 человек). При Ливерпуле удалось добиться стабилизации денежного обращения, начать аграрную реформу, активно развивалась внешняя торговля, в 1815 году приняты хлебные законы. С начала 1820-х годов с приходом в кабинет министров сторонников Дж. Каннинга был взят курс на умеренные преобразования. В 1824 году правительство Ливерпула отменило запрет на создание рабочих союзов, что позволило рабочим объединяться в тред-юнионы. Преобразования Ливерпула способствовали выходу из экономических кризисов 1815-1816 и 1819 годов и положили начало переходу от протекционистской политики к фритредерству.