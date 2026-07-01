ЛИВЕРПУЛ ДЖЕНКИНСОН РОБЕРТ БАНКС

ЛИВЕРПУЛ ДЖЕНКИНСОН РОБЕРТ БАНКС - британский государственный дея­тель .

По­сле окон­ча­ния Окс­форд­ско­го университета (1790) член Па­ла­ты об­щин от пар­тии то­ри, с 1803 года член Па­ла­ты лор­дов . В 1793-1796 годах член кон­троль­ной па­ла­ты по де­лам Ин­дии, в 1799-1801 годах гла­ва Ко­ро­лев­ско­го мо­нет­но­го дво­ра. В ка­би­не­тах Г. Ад­динг­то­на, У. Пит­та Млад­ше­го и С. Пер­се­ва­ла за­ни­мал ряд ми­ни­стер­ских по­стов: в 1801-1804 и 1809 годах министр иностранных дел, в 1804-1806 и 1807-1809 годах министр внутренних дел, в 1809-1812 годах во­енный министр и министр по де­лам ко­ло­ний. В 1812-1827 годах гла­ва ка­би­не­та.

На по­сту министра иностранных дел спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию Амь­ен­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1802 года, как гла­ва пра­ви­тель­ст­ва оп­ре­де­лял по­зи­цию Ве­ли­ко­бри­та­нии на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов. Ка­би­нет Ливерпула ак­тив­но бо­рол­ся с национальным дви­же­ни­ем в Ир­лан­дии и с де­мо­кра­тическими вы­сту­п­ле­ния­ми в Бри­та­нии (16.8.1819 года вла­сти ис­поль­зова­ли вой­ска для раз­го­на мно­го­ты­сяч­но­го ми­тин­га в под­держ­ку из­би­рательной ре­фор­мы, про­хо­див­ше­го на По­ле Святого Пет­ра в Ман­че­сте­ре, в хо­де т. н. по­бои­ща при Пи­тер­лоо бы­ло уби­то 11 человек). При Ливерпуле уда­лось до­бить­ся ста­би­ли­за­ции де­неж­но­го об­ра­ще­ния, на­чать аг­рар­ную ре­фор­му, ак­тив­но раз­ви­ва­лась внеш­няя тор­гов­ля, в 1815 году при­ня­ты хлеб­ные за­ко­ны. С начала 1820-х годов с при­хо­дом в ка­би­нет ми­ни­ст­ров сто­рон­ни­ков Дж. Кан­нин­га был взят курс на уме­рен­ные пре­об­ра­зова­ния. В 1824 году пра­ви­тель­ст­во Ливерпула от­ме­ни­ло за­прет на соз­да­ние ра­бо­чих сою­зов, что по­зво­ли­ло ра­бо­чим объ­е­ди­нять­ся в тред-юнио­ны. Пре­об­ра­зо­ва­ния Ливерпула спо­соб­ст­во­ва­ли вы­хо­ду из эко­но­мических кри­зи­сов 1815-1816 и 1819 годов и по­ло­жи­ли на­ча­ло пе­ре­хо­ду от про­тек­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки к фрит­ре­дер­ст­ву.