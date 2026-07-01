ЛИВЕРПУЛЬ

ЛИВЕРПУЛЬ - город в Великобритании, на северо-западе Англии.

Име­ет ста­тус городского рай­она (1974; фак­ти­че­ски уни­тар­ное об­ра­зо­ва­ние). Население 452,8 тысячи человек (2010, в гра­ни­цах городского рай­она около 840 тысяч человек), вхо­дит в ко­нур­ба­цию Мер­си­сайд с населением около 1,35 миллиона человек. Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу эс­туа­рия реки Мер­си, с ле­во­бе­режь­ем свя­зан па­ром­ной пе­ре­пра­вой и тре­мя под­вод­ны­ми тон­не­ля­ми. Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожное (с раз­ветв­лён­ной при­го­род­ной се­тью) и ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с Лон­до­ном, Бир­мин­ге­мом, Нью­кас­лом, Лид­сом, Нот­тин­ге­мом, Шеф­фил­дом и другими круп­ны­ми го­ро­да­ми. Мор­ской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Джона Лен­но­на .

Ос­но­ван в 1207 году по ука­зу английского ко­ро­ля Ио­ан­на Без­зе­мель­но­го. До XVI века раз­ви­вал­ся как ры­бо­лов­ный порт. С XVIII века важ­ный порт западного по­бе­ре­жья (в 1715 году в Ливерпуле со­ору­жён пер­вый в Анг­лии от­кры­тый пор­то­вый док), центр ра­бо­тор­гов­ли (в 1699 году из Ливерпуля от­пра­ви­лось пер­вое суд­но с ра­ба­ми для хлоп­ко­вых план­та­ций в британских вла­де­ни­ях в Аме­ри­ке; к концу XVIII века Ливерпуль кон­тро­ли­ро­вал 80% британ­ской и бо­лее 40% ев­ропейской тор­гов­ли ра­ба­ми), позд­нее - тор­гов­ли хлоп­ком (че­рез порт Ливерпуль про­хо­ди­ла большая часть им­пор­та американского хлоп­ка). С бур­ным раз­ви­ти­ем тек­стиль­ной промышленности в со­сед­них го­ро­дах Лан­ка­ши­ра (пре­ж­де все­го в Ман­че­сте­ре) и Йорк­шира Ливерпуль стал од­ним из важ­ней­ших экс­пор­тё­ров хлоп­ча­то­бу­маж­ных и шер­стя­ных тка­ней (по объ­ё­му тор­гов­ли ус­ту­пал толь­ко Лон­до­ну). Был со­еди­нён су­до­ход­ны­ми ка­на­ла­ми с Лид­сом (1770-1816 годы) и с Ман­че­сте­ром (1894). В 1830 году же­лез­ная до­ро­га свя­за­ла Ливерпуль с Ман­че­сте­ром. В середине XIX века на при­воз­ном сы­рье ак­тив­но раз­ви­ва­лись «пор­то­вые» от­рас­ли промышленности: му­ко­моль­ная, са­хар­ная, та­бач­ная, ле­со­пиль­ная; по­лу­чи­ли раз­ви­тие тек­стиль­ное ма­ши­но­строе­ние, сте­коль­но-ке­ра­мическое про­изводство. На­се­ле­ние го­ро­да бы­ст­ро рос­ло, в т. ч. за счёт мас­со­во­го при­то­ка им­ми­гран­тов из Ир­лан­дии (к 1851 году ир­ланд­цы со­став­ля­ли око­ло чет­вер­ти на­се­ле­ния). Ста­тус го­ро­да с 1880 года. В 1-й половине XX века в Ливерпуле воз­ник ряд но­вых от­рас­лей промышленности, в т. ч. ав­то­сбо­роч­ная, про­изводство ком­плек­тую­щих для авиа­строе­ния, элек­тро­тех­нической про­дук­ции. В 1931 году на­се­ле­ние го­ро­да пре­вы­си­ло 846 тысяч человек. В хо­де Бит­вы за Ат­лан­ти­ку 1939-1945 годов Ливерпуль, где ба­зи­ро­ва­лись пред­при­ятия, про­из­во­див­шие про­дук­цию во­енного на­зна­че­ния, по­стра­дал от мас­си­ро­ван­ных бом­бар­ди­ро­вок германской авиа­ции. Во 2-й половине XX века зна­че­ние Ливерпуля как пор­та и промышленного цен­тра по­сте­пен­но умень­ша­ет­ся. Из-за спа­да промышленного про­изводства на­се­ле­ние го­ро­да со­кра­ща­ет­ся (за 1971-1981 годы умень­ши­лось при­бли­зи­тель­но на 100 тысяч человек); уро­вень без­ра­бо­ти­цы в Ливерпуле в 1980-е годы - один из са­мых вы­со­ких в стра­не. В 1990-е годы, в т. ч. за счёт ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия сфе­ры ус­луг, на­чи­на­ет­ся но­вый эко­но­мический подъ­ём, тем­пы его вы­ше, чем в других круп­ных британских го­ро­дах (в среднем 6,3% в 1995-2001 годах; в Лон­до­не - 5,8%; Бри­столе - 5,7%).

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - Шко­ла Блу-кот (1716-1725 годы, ре­кон­ст­рук­ция 2008 года, ар­хитектурное бю­ро «biq»; ны­не Центр ис­кусств) и Ра­ту­ша (1749-1754 годы, архитектор Дж. Вуд Стар­ший; вос­ста­нов­ле­на пос­ле по­жа­ра 1795 года ар­хи­тек­то­ра­ми Дж. Уай­етом и Дж. Фос­те­ром Стар­шим, конец XVIII - начало XIX веков) в сти­ле клас­си­циз­ма; жи­лые дома-тер­ра­сы Род­ни-стрит (1790-1810-е годы), Мор­нинг­тон-тер­рас (1839-1840 годы) и Гам­бир-тер­рас (1830-е годы) в рус­ле геор­ги­ан­ско­го сти­ля; городской зал Сент-Джорджс-холл (1841-1856 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. Элмс, Ч. Кок­ке­релл), Английский банк (1844-1847 годы, Кокке­релл), Библиотека и Му­зей У. Брау­на (1859, ар­хи­тек­то­ры Т. Ал­лом, Дж.Г. Уэйт­ман; ны­не Все­мир­ный му­зей Ливерпуля и Центральная библиотека Ливерпуля), Ху­дожественная га­ле­рея Уо­ке­ра (1874-1877 годы, ар­хи­тек­то­ры К. Шер­лок, Г.Х. Вейл) в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма; «Кор­пус Вик­то­рии» Уни­вер­си­тет­ско­го кол­лед­жа (1892, архитектор А. Уо­тер­ха­ус) и ог­ром­ный анг­ли­кан­ский со­бор (1904-1978 годы, дли­на около 189 м, архитектор Дж.Г. Скотт Млад­ший) в ду­хе нео­го­ти­ки. Цен­три­че­ский в пла­не ка­то­лический со­бор в фор­мах мо­дер­низ­ма (1960-1967 годы, архитектор Ф. Гиб­берд; крип­та, 1933-1940 годы, архитектор Э. Ла­ченс; ком­плекс вхо­да в крип­ту, 2009, ар­хитектурное бю­ро «Nightinga­le Associates»).

В пор­ту Ливерпуля - ан­самбль до­ков и других промышленных со­ору­же­ний на чу­гун­ном кар­ка­се (например, Аль­берт-док, 1839-1845 годы, архитектор Дж. Харт­ли), а так­же круп­ные кон­тор­ские зда­ния [«Три гра­ции»: зда­ния уп­рав­ле­ния га­ва­ни (1907, архитектор А. Торн­ли), Рой­ал-Лай­вер-бил­динг (1908-1911 годы, архитектор У.О. То­мас), Кью­нард-бил­динг (1914-1916 годы, ар­хи­тек­то­ры У.Э. Уил­линк, Ф.К. Тик­несс)]. В конце XX - начале XXI веков в рай­оне до­ков со­ору­же­ны га­ле­рея Тейт-Ли­вер­пуль (в ре­кон­ст­руи­ро­ван­ной час­ти Аль­берт-до­ка; 1988, архитектор Дж. Стер­линг и др.) и «Аре­на и центр кон­грес­сов» (в сти­ле хай-тек; 2008, ар­хитектурное бю­ро «Wilkinson Eyre»). Ан­самбль до­ков и ис­то­рический центр Ливерпуля вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Близ Ливерпуля - Порт-Сан­лайт, од­на из пер­вых по­пы­ток соз­да­ния ра­бо­че­го по­сёл­ка в ду­хе «го­ро­да-са­да» (1888); там рас­по­ло­же­на ху­дожественная га­ле­рея ле­ди Ле­вер (1914-1922 годы, ар­хи­тек­то­ры У. и С. Оу­эны).

Университет имени Джо­на Мур­са (1823, современный ста­тус с 1992 года), Ли­вер­пуль­ский университет (1881, современный ста­тус с 1903 года), Ли­вер­пуль­ский университет «На­деж­да» (соз­дан в 1980 году как Ли­вер­пуль­ский институт выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, объ­е­ди­нив­ший 3 кол­лед­жа Ливерпуля, современное название с 2005 года). Все­мир­ный му­зей Ливерпуля (1851, современное название с 2005 года), Мор­ской му­зей Мер­си­сай­да (от­крыт в 1980 году), Му­зей ли­вер­пуль­ско­го бы­та (от­крыт в 1993 году), ме­ж­ду­народный му­зей раб­ст­ва (2007) и др. Ху­дожественные га­ле­реи: Уо­ке­ра (1877), Тейт-Ли­вер­пуль (1988) и др. Те­ат­ры: «Рой­ал корт», «Эв­ри­мен». Еже­год­но про­во­дит­ся фес­ти­валь те­ат­раль­ной ко­ме­дии. Фи­лар­мо­нический ор­кестр (1840). Главная кон­церт­ная пло­щад­ка - Фи­лар­мо­нический зал (1849; сго­рел в 1933 году; в современном зда­нии с 1939 года). Осен­ний фес­ти­валь ис­кусств «Ли­вер­пуль­ский би­ен­на­ле». В 1960-1970-х годах Ливерпуль - ми­ро­вой центр поп- и рок-му­зы­ки (уча­ст­ни­ки ан­самб­ля «Битлз» - вы­ход­цы из Л.).

Фут­боль­ные клу­бы «Ли­вер­пуль» и «Эвер­тон» - од­ни из ве­ду­щих в английской Пре­мьер-ли­ге; вы­сту­па­ют со­от­вет­ст­вен­но на ста­дио­нах «Ан­филд» (свыше 45 тысяч мест) и «Гу­ди­сон Парк» (свыше 40,5 тысяч мест). Бас­кет­боль­ный клуб «Эвер­тон Тай­герс», несколько рег­бий­ных ко­манд. Еже­год­но в мар­те на ип­по­дро­ме «Эйн­три» про­во­дит­ся тра­диционный «Ли­вер­пуль­ский стипл-чейз», ко­то­рый яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых пре­стиж­ных сре­ди ми­ро­вых ме­ж­ду­народных со­стя­за­ний по кон­но­му спор­ту; здесь же в 1950-е годы про­хо­дил этап ав­то­го­нок Гран-при Ве­ли­ко­бри­та­нии. Из­вест­ные бок­сёр­ский и гим­на­стические цен­тры. Ко­ро­лев­ский ли­вер­пуль­ский гольф-клуб про­во­дит ряд круп­ней­ших со­стя­за­ний, в т. ч. От­кры­тый чем­пио­нат Ве­ли­ко­бри­та­нии (2006). Со­стоя­лись мат­чи чем­пио­на­тов ми­ра (1966) и Ев­ро­пы (1996) по фут­бо­лу.

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг: на пред­при­яти­ях разл. про­фи­ля (свыше 13,9 тысяч в 2008 году, из них около 60% мел­кие, до 5 ра­бот­ни­ков) соз­да­ёт­ся около 85% ВРП и за­ня­то около 82% имею­щих ра­бо­ту (в т. ч. в сек­то­ре фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­луг, тор­гов­ле 36%, в об­ра­зо­ва­нии и здра­во­охра­не­нии 26%, на транс­пор­те 8%). Ливерпуль -центр де­ло­вой ак­тив­но­сти и тор­гов­ли Се­ве­ро-За­па­да Анг­лии. В го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся офи­сы ря­да круп­ных бан­ков, дей­ст­ву­ют мно­го­численные фир­мы «креа­тив­но­го» сек­то­ра, в т. ч. ме­дий­ные ком­па­нии (BBC, ме­ст­ные те­ле- и ра­дио­ве­ща­тель­ные кор­по­ра­ции, из­да­тель­ская груп­па «Trinity Mirror»), ком­па­нии - раз­ра­бот­чи­ки ком­пь­ю­тер­ных игр («Sony», «Psygnosis»). Зна­чительную роль иг­ра­ет об­слу­жи­ва­ние пор­то­вой дея­тель­но­сти. Че­рез порт Ливерпуля (час­тич­но вы­пол­ня­ет функ­ции аван­пор­та Ман­че­сте­ра) еже­год­но осу­ще­ст­в­ля­ют­ся пе­ре­воз­ки свыше 32 миллионов тонн гру­зов (вклю­чая пе­ре­воз­ки по Ман­че­стер­ско­му ка­на­лу - свыше 40 миллионов тонн) и бо­лее 0,7 миллиона пас­са­жи­ров. Еже­год­но Ливерпуль по­се­ща­ет до 3 миллионов ту­ри­стов (в т. ч. ино­стран­ных - 438 тысяч человек в 2005 году, 4-е ме­сто в стра­не по­сле Лон­до­на, Ман­че­сте­ра и Бир­мин­ге­ма). Важ­ное зна­че­ние со­хра­ня­ет промышленность (около 15% ВРП и около 18% за­ня­тых, вклю­чая строи­тель­ст­во; 770 пред­при­ятий, 2008). Наи­бо­лее раз­ви­ты пи­ще­вая (му­ко­моль­ная и са­хар­ная) и лёг­кая промышленность, ори­ен­ти­ро­ван­ные на об­слу­жи­ва­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния.

К юго-вос­то­ку от Ливерпуля, в Хейл­ву­де, - ав­то­за­вод «Jaguar Land Rover» (при­над­ле­жит индийской ком­па­нии «Tata Motors»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)