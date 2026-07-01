ЛИВЕРПУЛЬ
ЛИВЕРПУЛЬ - город в Великобритании, на северо-западе Англии.
Имеет статус городского района (1974; фактически унитарное образование). Население 452,8 тысячи человек (2010, в границах городского района около 840 тысяч человек), входит в конурбацию Мерсисайд с населением около 1,35 миллиона человек. Расположен на правом берегу эстуария реки Мерси, с левобережьем связан паромной переправой и тремя подводными тоннелями. Крупный транспортный узел. Железнодорожное (с разветвлённой пригородной сетью) и автомобильное сообщение с Лондоном, Бирмингемом, Ньюкаслом, Лидсом, Ноттингемом, Шеффилдом и другими крупными городами. Морской порт. Международный аэропорт имени Джона Леннона.
Основан в 1207 году по указу английского короля Иоанна Безземельного. До XVI века развивался как рыболовный порт. С XVIII века важный порт западного побережья (в 1715 году в Ливерпуле сооружён первый в Англии открытый портовый док), центр работорговли (в 1699 году из Ливерпуля отправилось первое судно с рабами для хлопковых плантаций в британских владениях в Америке; к концу XVIII века Ливерпуль контролировал 80% британской и более 40% европейской торговли рабами), позднее - торговли хлопком (через порт Ливерпуль проходила большая часть импорта американского хлопка). С бурным развитием текстильной промышленности в соседних городах Ланкашира (прежде всего в Манчестере) и Йоркшира Ливерпуль стал одним из важнейших экспортёров хлопчатобумажных и шерстяных тканей (по объёму торговли уступал только Лондону). Был соединён судоходными каналами с Лидсом (1770-1816 годы) и с Манчестером (1894). В 1830 году железная дорога связала Ливерпуль с Манчестером. В середине XIX века на привозном сырье активно развивались «портовые» отрасли промышленности: мукомольная, сахарная, табачная, лесопильная; получили развитие текстильное машиностроение, стекольно-керамическое производство. Население города быстро росло, в т. ч. за счёт массового притока иммигрантов из Ирландии (к 1851 году ирландцы составляли около четверти населения). Статус города с 1880 года. В 1-й половине XX века в Ливерпуле возник ряд новых отраслей промышленности, в т. ч. автосборочная, производство комплектующих для авиастроения, электротехнической продукции. В 1931 году население города превысило 846 тысяч человек. В ходе Битвы за Атлантику 1939-1945 годов Ливерпуль, где базировались предприятия, производившие продукцию военного назначения, пострадал от массированных бомбардировок германской авиации. Во 2-й половине XX века значение Ливерпуля как порта и промышленного центра постепенно уменьшается. Из-за спада промышленного производства население города сокращается (за 1971-1981 годы уменьшилось приблизительно на 100 тысяч человек); уровень безработицы в Ливерпуле в 1980-е годы - один из самых высоких в стране. В 1990-е годы, в т. ч. за счёт ускоренного развития сферы услуг, начинается новый экономический подъём, темпы его выше, чем в других крупных британских городах (в среднем 6,3% в 1995-2001 годах; в Лондоне - 5,8%; Бристоле - 5,7%).
Среди архитектурных памятников - Школа Блу-кот (1716-1725 годы, реконструкция 2008 года, архитектурное бюро «biq»; ныне Центр искусств) и Ратуша (1749-1754 годы, архитектор Дж. Вуд Старший; восстановлена после пожара 1795 года архитекторами Дж. Уайетом и Дж. Фостером Старшим, конец XVIII - начало XIX веков) в стиле классицизма; жилые дома-террасы Родни-стрит (1790-1810-е годы), Морнингтон-террас (1839-1840 годы) и Гамбир-террас (1830-е годы) в русле георгианского стиля; городской зал Сент-Джорджс-холл (1841-1856 годы, архитекторы Х. Элмс, Ч. Коккерелл), Английский банк (1844-1847 годы, Коккерелл), Библиотека и Музей У. Брауна (1859, архитекторы Т. Аллом, Дж.Г. Уэйтман; ныне Всемирный музей Ливерпуля и Центральная библиотека Ливерпуля), Художественная галерея Уокера (1874-1877 годы, архитекторы К. Шерлок, Г.Х. Вейл) в стиле позднего классицизма; «Корпус Виктории» Университетского колледжа (1892, архитектор А. Уотерхаус) и огромный англиканский собор (1904-1978 годы, длина около 189 м, архитектор Дж.Г. Скотт Младший) в духе неоготики. Центрический в плане католический собор в формах модернизма (1960-1967 годы, архитектор Ф. Гибберд; крипта, 1933-1940 годы, архитектор Э. Лаченс; комплекс входа в крипту, 2009, архитектурное бюро «Nightingale Associates»).
В порту Ливерпуля - ансамбль доков и других промышленных сооружений на чугунном каркасе (например, Альберт-док, 1839-1845 годы, архитектор Дж. Хартли), а также крупные конторские здания [«Три грации»: здания управления гавани (1907, архитектор А. Торнли), Ройал-Лайвер-билдинг (1908-1911 годы, архитектор У.О. Томас), Кьюнард-билдинг (1914-1916 годы, архитекторы У.Э. Уиллинк, Ф.К. Тикнесс)]. В конце XX - начале XXI веков в районе доков сооружены галерея Тейт-Ливерпуль (в реконструированной части Альберт-дока; 1988, архитектор Дж. Стерлинг и др.) и «Арена и центр конгрессов» (в стиле хай-тек; 2008, архитектурное бюро «Wilkinson Eyre»). Ансамбль доков и исторический центр Ливерпуля включены в список Всемирного наследия. Близ Ливерпуля - Порт-Санлайт, одна из первых попыток создания рабочего посёлка в духе «города-сада» (1888); там расположена художественная галерея леди Левер (1914-1922 годы, архитекторы У. и С. Оуэны).
Университет имени Джона Мурса (1823, современный статус с 1992 года), Ливерпульский университет (1881, современный статус с 1903 года), Ливерпульский университет «Надежда» (создан в 1980 году как Ливерпульский институт высшего образования, объединивший 3 колледжа Ливерпуля, современное название с 2005 года). Всемирный музей Ливерпуля (1851, современное название с 2005 года), Морской музей Мерсисайда (открыт в 1980 году), Музей ливерпульского быта (открыт в 1993 году), международный музей рабства (2007) и др. Художественные галереи: Уокера (1877), Тейт-Ливерпуль (1988) и др. Театры: «Ройал корт», «Эвримен». Ежегодно проводится фестиваль театральной комедии. Филармонический оркестр (1840). Главная концертная площадка - Филармонический зал (1849; сгорел в 1933 году; в современном здании с 1939 года). Осенний фестиваль искусств «Ливерпульский биеннале». В 1960-1970-х годах Ливерпуль - мировой центр поп- и рок-музыки (участники ансамбля «Битлз» - выходцы из Л.).
Футбольные клубы «Ливерпуль» и «Эвертон» - одни из ведущих в английской Премьер-лиге; выступают соответственно на стадионах «Анфилд» (свыше 45 тысяч мест) и «Гудисон Парк» (свыше 40,5 тысяч мест). Баскетбольный клуб «Эвертон Тайгерс», несколько регбийных команд. Ежегодно в марте на ипподроме «Эйнтри» проводится традиционный «Ливерпульский стипл-чейз», который является одним из самых престижных среди мировых международных состязаний по конному спорту; здесь же в 1950-е годы проходил этап автогонок Гран-при Великобритании. Известные боксёрский и гимнастические центры. Королевский ливерпульский гольф-клуб проводит ряд крупнейших состязаний, в т. ч. Открытый чемпионат Великобритании (2006). Состоялись матчи чемпионатов мира (1966) и Европы (1996) по футболу.
В экономике города доминирует сфера услуг: на предприятиях разл. профиля (свыше 13,9 тысяч в 2008 году, из них около 60% мелкие, до 5 работников) создаётся около 85% ВРП и занято около 82% имеющих работу (в т. ч. в секторе финансовых и бизнес-услуг, торговле 36%, в образовании и здравоохранении 26%, на транспорте 8%). Ливерпуль -центр деловой активности и торговли Северо-Запада Англии. В городе размещаются офисы ряда крупных банков, действуют многочисленные фирмы «креативного» сектора, в т. ч. медийные компании (BBC, местные теле- и радиовещательные корпорации, издательская группа «Trinity Mirror»), компании - разработчики компьютерных игр («Sony», «Psygnosis»). Значительную роль играет обслуживание портовой деятельности. Через порт Ливерпуля (частично выполняет функции аванпорта Манчестера) ежегодно осуществляются перевозки свыше 32 миллионов тонн грузов (включая перевозки по Манчестерскому каналу - свыше 40 миллионов тонн) и более 0,7 миллиона пассажиров. Ежегодно Ливерпуль посещает до 3 миллионов туристов (в т. ч. иностранных - 438 тысяч человек в 2005 году, 4-е место в стране после Лондона, Манчестера и Бирмингема). Важное значение сохраняет промышленность (около 15% ВРП и около 18% занятых, включая строительство; 770 предприятий, 2008). Наиболее развиты пищевая (мукомольная и сахарная) и лёгкая промышленность, ориентированные на обслуживание местного населения.
К юго-востоку от Ливерпуля, в Хейлвуде, - автозавод «Jaguar Land Rover» (принадлежит индийской компании «Tata Motors»).