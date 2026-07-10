ЛИВЕРOВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в семье агронома-лесничего. Детство провёл в Олонецкой губернии . В 1878–1885 годах обучался в Кронштадтской гимназии, которую окончил с золотой медалью, затем в Петербургском университете на математическом отделении физико-математического факультета. В 1889 году окончил университет с дипломом первой степени, получил учёную степень кандидата математических наук. Отбыв воинскую повинность, поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения, где обучался в 1890–1894 годах. В 1894 году участвовал в строительстве железной дороги Екатеринбург – Челябинск, а в последующие годы – в постройке Средне-Сибирской и Западно-Сибирской дорог. В 1900-х годах жил и работал в Хабаровске, принимал участие в строительстве Кругобайкальской железной дороги. Встречался с Ф. Э. Дзержинским , совершившим побег из ссылки. В 1905 году принимал участие в революционном движении, помогал с оформлением документов большевикам-нелегалам и ссыльным. В 1912 году был назначен начальником стройки Сибирской дороги, а затем Восточно-Амурской железной дороги. В 1914 году был принят в члены Российского географического общества. В 1915 году переехал в Петроград. В 1917 году, после Февральской революции , стал товарищем министра путей сообщения, а в сентябре-октябре занимал пост министра путей сообщения во Временном правительстве . Был арестован и заключён в Петропавловскую крепость , отказался перейти на сторону большевиков, но пообещал не выступать против них. В декабре 1917 года выехал в Крым. Работал садовником, сторожем, сигнальщиком на маяке, служил в Красной армии .

В 1923 году принял предложение Ф. Э. Дзержинского стать техническим экспертом народного комиссариата путей сообщения. В 1924 году вернулся в Ленинград, заведовал кафедрой строительного искусства в Институте инженеров путей сообщения, работал в Госплане , многократно выезжал на Запад в научные командировки. В 1927 году получил степень доктора технических наук. В 1932 году участвовал в проектировании Московского метрополитена.

В 1933 году был арестован по делу «вредителей» , два месяца содержался в тюрьме, но затем был условно осуждён и освобождён. Выезжал на лечение в Кисловодск . Осенью 1933 года вернулся на работу в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), но был вновь арестован. Содержался в Бутырской тюрьме. В марте 1934 года освободился и вернулся в Ленинград. В 1938 году получил степень доктора технических наук без защиты диссертации.

С начала Великой Отечественной войны работал в специальной комиссии ЛИИЖТ по технической попощм фронту. В годы блокады Ленинграда работал в Оборонной комиссии по технической помощи фронту Института инженеров железнодорожного транспорта. Принимал участие в проектировании «Дороги жизни» через Ладожское озеро . В июле 1942 года отправился в Москву на лечение. В 1944 году вернулся в Ленинград, возобновил работу в Институте инженеров путей сообщения. Был награждён орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Ленина. Скончался на 85-м году жизни в Ленинграде. Был похоронен там же на Шуваловском кладбище.