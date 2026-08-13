ЛИВЕНЫ
ЛИВЕНЫ - Фон Ливены, шведский баронский и графский, русский баронский и княжеский род.
По семейному преданию, происходит от старшины ливов Каупо (Каупе, Куббе), который в конце XII или в начале XIII веков первым принял христианство после проповеди ливонского епископа Мейнарда (1186), а в 1202 году ездил послом от епископа Альберта в Авиньон к папе Римскому Иннокентию III, от которого, по легенде, получил фамилию Ливе и герб. Первым документально зафиксированным представителем рода является живший в 1269 году в Риге Герардус Ливо. Вероятно, его потомком был Иоганн Ливе (? - 1501), эстляндский рыцарь, убитый при осаде города Остров.
В 1653 году потомок И. Ливе в 4-м поколении Георг фон Ливен (годы рождения и смерти неизвестны) и его племянники, братья Рейнгольд (? - 1694), генерал-майор шведской службы, губернатор острова Эзель, и Берендс Отто (годы рождения и смерти неизвестны), генерал-майор шведской службы, были возведены шведской королевой Кристиной в баронское достоинство. Сын Р. фон Ливена - Бернгард [24.8(3.9).1651-18(29).5.1703], генерал от инфантерии шведской службы (1703), губернатор Висмара (1698-1703 годы). Его двоюродный брат - Ганс Генрих [1664 - 25.3(5.4).1733], граф (1719), генерал-лейтенант шведской службы (1714), вице-губернатор Эстляндии (1710), в 1713 году находился в Османской империи вместе с королём Карлом XII, став его доверенным лицом, после возвращения в Швецию (1714) назначен главой Адмиралтейства и главнокомандующим военно-морским флотом Швеции, руководителем Штатс-конторы и Камер-конторы, член Государственного совета Швеции (с 1719 года). Его сын - Ганс Генрих (1704-25.11.1781), генерал-лейтенант шведской службы (1756), член Государственного совета Швеции (с 1760 года), генерал-губернатор Померании и острова Рюген (1766-1772 годы), маршал шведского королевского двора (с 1772 года). Двоюродный брат последнего - Берндт Вильгельм [6(16).2.1685-9.2.1771], генерал-лейтенант шведской службы (1759).
Известны внуки Р. фон Ливена, братья: Юрий Григорьевич (Георг Рейнгольд) [10(20).9.1696-15(26).3.1763], генерал-фельдмаршал (1763), с 1717 года на российской службе, участник войн за польское и австрийское наследство, русско-турецкой войны 1735-1739 годов, командир лейб-гвардии Конного полка (1740-1763 годы), участник русско-шведской войны 1741-1743 годов (в 1744 году награждён золотой шпагой с бриллиантами), во время Семилетней войны 1756-1763 годов состоял при генерал-фельдмаршале С.Ф. Апраксине, с 1763 года в отставке; Матвей Григорьевич (Маттиас Эбергард) [24.2(6.3).1698-16(27).8.1762], генерал-поручик (1755/1756 годы), с 1723 года на российской службе, участник русско-турецкой войны 1735-1739 годов, отличился при взятии Очакова, командир Тобольского пехотного полка (1737-1746 годы), участвовал в русско-шведской войне 1741-1743 годов, командир 3-го каваллерийского корпуса (с 1756 года), во время Семилетней войны 1756-1763 годов командовал кавалерией в Грос-Егерсдорфском сражении 1757 года, получил тяжёлое ранение, с того же года в отставке. Его потомки в 1853, 1862 и 1863 годах признаны в баронском достоинстве Российской империи.
Правнук М.Г. фон Ливена - Вильгельм Карлович (Вильгельм Генрих) [29.9(11.10).1800-2(14).2.1880], генерал от инфантерии (1859), генерал-адъютант (1845), участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов, отличился при осаде Силистрии, в боях под Варной и Шумлой (в 1829 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), занял город Энос с цитаделью, участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов, в 1833 года состоял при графе А.Ф. Орлове во время его секретной миссии в Константинополь (Стамбул) для подписания Ункяр-Искелесийского договора 1833 года, затем командирован в Малую Азию для наблюдения за отводом египетской армии Ибрахим-паши, обер-квартирмейстер пехоты Отдельного гвардейского корпуса (1834-1841 годы), обер-квартирмейстер Гвардейского корпуса (1841-1855 годы), с 1836 года флигель-адъютант, сопровождал императора Николая I в его многочисленных поездках, генерал-майор Свиты Его Императорского Высочества (1842), генерал-квартирмейстер Главного штаба (1855-1861 годы), во время Крымской войны 1853-1856 годов член Комиссии для обороны Балтийских берегов, начальник училищ Военного ведомства (1858-1863 годы), член Комитета железных дорог (1858-1874 годы), рижский военный губернатор, лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор (1861-1864 годы), член Госсударственного совета (с 1863 года), обер-егермейстер (1871-1880 годы), почетный член Петербургской АН (1857).
Правнук Р. фон Ливена - Андрей Романович (Отто Генрих Андреас) [11(22).10.1726-4(15).2.1781], генерал-майор российской службы, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов (в 1770 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени). Был женат [с 12(23).1.1766 года] на Шарлотте Карловне (Шарлоте Маргарите), урождённой баронессе фон Гаугребен [27.6(8.7).1743-24.2(7.3).1828], состоявшей с 1783 года воспитательницей дочерей великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I). Впоследствии она оказывала влияние и на воспитание сыновей цесаревича - великих князей Николая Павловича (будущего императора Николая I) и Михаила Павловича. Пользовалась расположением представителей династии Романовых, статс-дама (1794), обер-гофмейстерина (1796), кавалерственная дама ордена Святой Екатерины 1-й степени (большого креста) (1796), указом императора Павла I от 22.2(5.3).1799 года возведена с потомством в графское достоинство Российской империи, указом императора Николая I от 22.8(3.9).1826 года возведена с потомством в княжеское достоинство Российской империи с титулом светлости. Получила значительные земельные владения: мызы Мезотен, Фоккенхоф и Гренцхоф (все в Курляндской губернии), имения Терса (Саратовская губерния), Баки (Костромская губерния). От сыновей А.Р. и Ш.К. Ливен происходят три линии княжеского рода Ливенов.
Основатель старшей линии светлейших князей Ливенов - К.А. Ливен. Из его сыновей наиболее известны: Андрей Карлович (Отто Карл Эрнст) [2(13).3.1798-7(19).3.1856], генерал-майор (1839), командир Оренбургского уланского полка (с 1834 года), лейб-гвардии Уланского полка (май/июнь - ноябрь 1841 года), с 1841 года в отставке; Александр Карлович (Александр Фридрих) [14(26).1.1801-17(29).2.1880], генерал от инфантерии (1875), участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов, подавления Польского восстания 1830-1831 годов, 2-й комендант Севастополя (1842-1844 годы), градоначальник Таганрога (1844-1853 годы), сенатор (с 1853 года), в 1857 году председатель Особого ревизионного комитета в Москве, с 1861 года действительный член совета Императорского Человеколюбивого общества и президент Московского попечительного о бедных комитета. Из сыновей Андрея К. Ливена наиболее известен Георгий Андреевич (Георг Карл Отто) [23.2(7.3).1846-30.6(13.7).1909], титулярный советник, в должности гофмейстера (1906), курляндский губернский предводитель дворянства (1903-1909 годы). Сыновья Александра К. Ливена: А.А. Ливен (1839-1913 годы); Никита Александрович [17(29).10.1848-6(19).3.1902], тайный советник (1900), обер-прокурор 1-го депутата Сената (1898-1900 годы), сенатор (с 1900 года). Правнук К.А. Ливена - А.А. Ливен (1860-1914 годы).
Основатель средней линии рода светлейших князей Ливенов - Христофор Андреевич (Христофор Генрих) [6(17). 5.1774-10.1.1839], генерал от инфантерии (1819), генерал-адъютант (1798), участник русско-шведской войны 1788-1790 годов, в 1794 году находился добровольцем в австрийских войсках, участвовал в сражениях с французскими войсками при Тамплёве, Турне и Флёрюсе, участник Персидского похода 1797 года, начальник Военно-походной канцелярии императоров Павла I (1798-1801 годы) и Александра I (1801-1808 годы), в ходе русско-австро-французской войны 1805 года участвовал в сражениях при Вишау и Аустерлице (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), участник русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, в 1807 году сопровождал императора Александра I в Тильзит, в 1808 году зачислен в Коллегию иностранных дел, чрезвычайный посланник и полномочный министр в Берлине (1809-1812 годы), пользовался расположением короля Фридриха Вильгельма III, поддерживал антифранцузские настроения в стране, организовал широкую агентурную сеть, благодаря его усилиям многие прусские офицеры перешли на русскую службу, чрезвычайный и полномочный посол в Лондоне (1812-1834 годы), член Государственного совета (с 1831 года), с 1834 года попечитель цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II), в 1838 году сопровождал его в поездке в Европу, обер-церемониймейстер (1836-1838/1839 годы), почетный член Российской академии (с 1821 года) и почетный любитель АХ (1827). Был женат (с 1800 года) на родной сестре А.Х. Бенкендорфа Дарье Христофоровне [17(28).12.1785-26.1.1857], хозяйке литературно-политических салонов в Берлине (1810-1812 годы) и Лондоне (1812-1834 годы), которые посещали многие выдающиеся государственные деятели и дипломаты европейских держав, она поддерживала переписку с К.В. Нессельроде, была возлюбленной австрийского дипломата и государственного деятеля князя К. Меттерниха, в 1835 году порвала с мужем и уехала за границу, с 1837 года жила в Париже, свыше 20 лет поддерживала близкие отношения с французским историком и государственным деятелем Ф. Гизо. Эта линия рода пресеклась со смертью сына Х.А. Ливена Александра в 1885 году.
Основатель младшей линии рода светлейших князей Ливенов - Иван Андреевич (Иоганн Георг) [24.5.1775-14.2.1848], генерал-лейтенант (1813), адъютант цесаревича Александра Павловича (1796-1800 годы), шеф сводного гарнизонного своего имени полка в Астрахани (1800-1801 годы), участник русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, отличился в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года (ранен, награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), командир 10-й пехотной дивизии (1806-1815 годы), в 1811-1812 годах находился на театре русско-турецкой войны 1806-1812 годов, в Отечественную войну 1812 года участвовал в сражениях при Устилуге, Любомле, Брест-Литовске (в 1813 году награждён золотым оружием, украшенным алмазами), во время заграничных походов российской армии 1813-1814 годов участвовал в бою под Пулавами, во взятии Ченстохова, осаде Бреслау, сражении при Кацбахе, отличился в Лейпцигском сражении 1813 года (награждён орденом Святого Александра Невского), в 1814 году участвовал в сражениях при Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьере (ранен), с 1815 года в отставке. Его сын - Павел Иванович (Пауль Герман) [21.1(2.2).1821-19.7.1881], тайный советник (1870), лифляндский губернский предводитель дворянства (1862-1866 годы), обер-церемониймейстер (1866-1881 годы). Из его сыновей наиболее известен Анатолий Павлович (Анатоль Леонид) [16(28).11.1872-3.4.1937], коллежский советник (1912), полковник (1919), в звании камер-юнкера (1901), бауский уездный предводитель дворянства (1912-1914 годы), участник 1-й мировой войны (в 1916 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), в 1918 году, во время Гражданской войны 1917-1922 годы, участник белых добровольческих частей в Прибалтике, в январе 1919 года сформировал и возглавил Либавский добровольческий стрелковый отряд, вскоре реорганизованный в Либавскую добровольческую группу, которая в феврале - марте 1919 года участвовала в занятии Виндавы и Митавы, а в мае 1919 года - Риги, в ходе преследования частей РККА попал в засаду и получил тяжёлое ранение, номинальный начальник 5-й пехотной дивизии Северо-Западной армии под командованием генерала от инфантерии Н.Н. Юденича (июль - декабрь 1919 года), с 1920 года в эмиграции во Франции, с 1921 года жил в своём имении Мезотен, в 1924-1930 годах полномочный представитель в Прибалтике т. н. Братства Русской Правды, осуществлявшего вооружённые акции на территории западных областей СССР, в 1927-1929 годах личный резидент в Прибалтике начного Русского общевоинского союза, автор мемуаров (опубликованы в 1929 году). Правнуки П.И. Ливена, братья: Доминик (Доминик Кристоф Богдан) (родился в 19.1.1952), британский историк, специалист по российской истории, профессор российского государственного управления Лондонской школы экономики Департаментата государственного управления Великобритании, автор книг: «Россия и причины Первой мировой войны» («Russia and the origins of the First World War», 1983); «Правители России при старом режиме» («Russia’s rulers under the old regime», 1989); «Аристократия в Европе, 1815-1914 годы» («The aristocracy in Europe, 1815-1914», 1992; русский перевод 2000); «Николай II» («Nicholas II», 1993); «Российская империя и её враги» («Empire: the Russian Empire and its rivals», 2000; русский перевод 2007); Анатоль (Петер Пауль Анатоль) (родился 28.6.1960), британский политолог, писатель и журналист, сотрудник Фонда Карнеги (2000-2005 годы), с 2005 года организации «New America Foundation», изучающей вопросы американской политики и борьбы с терроризмом, автор книг: «Балтийская революция: Эстония, Латвия и Литва на пути к независимости» («The Baltic revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the path to independence», 1993); «Чечня: могильный камень российской мощи» («Chechnya: tombstone of Russian power», 1998); «Украина и Россия: братское соперничество» («Ukraine and Russia: fraternal rivalry», 1999); «Права или неправа Америка: анатомия американского национализма» («America right or wrong: an anatomy of American nationalism», 2004); «Этический реализм» («Ethical realism», 2006, with J. Hulsman).
Потомок И. Ливе в 7-м поколении - Иван Романович (Иоганн Кристоф) [2(13).10.1736-29.4(11.5).1809], генерал от инфантерии (1798), правитель Архангельского наместничества (1784-1796 годы), архангельский генерал-губернатор (1796-1797 годы) и военный губернатор (1797-1798 годы), с 1798 года в отставке.
Род Ливенов внесён в дворянские матрикулы Курляндии (1631), Лифляндии (1821, 1862) и острова Эзель (1865), а также в 4-ю и 5-ю части дворянских родословных книг Виленской, Нижегородской и Санкт-Петербургской губерний.