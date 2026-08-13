ЛИВЕНЫ

ЛИВЕНЫ - Фон Ливены, шведский баронский и графский, русский баронский и княжеский род.

По се­мей­но­му пре­да­нию, про­ис­хо­дит от стар­ши­ны ли­вов Кау­по (Кау­пе, Куб­бе), ко­то­рый в конце XII или в начале XIII веков пер­вым при­нял хри­сти­ан­ст­во по­сле про­по­ве­ди ли­вон­ско­го епископа Мей­нар­да (1186), а в 1202 году ез­дил по­слом от епископа Аль­бер­та в Авинь­он к па­пе Рим­ско­му Ин­но­кен­тию III, от ко­то­ро­го, по ле­ген­де, по­лу­чил фа­ми­лию Ли­ве и герб. Пер­вым до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ван­ным пред­ста­ви­те­лем ро­да яв­ля­ет­ся жив­ший в 1269 году в Ри­ге Ге­рар­дус Ли­во. Ве­ро­ят­но, его по­том­ком был Ио­ганн Ли­ве (? - 1501), эс­т­лянд­ский ры­царь , уби­тый при оса­де города Ост­ров.

В 1653 году по­то­мок И. Ли­ве в 4-м по­ко­лении Ге­орг фон Ли­вен (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны) и его пле­мян­ники, бра­тья Рейн­гольд (? - 1694), генерал-майор шведской служ­бы, гу­бер­на­тор острова Эзель, и Бе­рендс От­то (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), генерал-майор шведской служ­бы, бы­ли воз­ве­де­ны шведской ко­ро­ле­вой Кри­сти­ной в ба­рон­ское дос­то­ин­ст­во. Сын Р. фон Ли­ве­на - Берн­гард [24.8(3.9).1651-18(29).5.1703], генерал от инфантерии шведской служ­бы (1703), гу­бер­на­тор Вис­ма­ра (1698-1703 годы). Его двою­род­ный брат - Ганс Ген­рих [1664 - 25.3(5.4).1733], граф (1719), генерал-лейтенант шведской служ­бы (1714), ви­це-гу­бер­на­тор Эс­т­лян­дии (1710), в 1713 году на­хо­дил­ся в Ос­ман­ской им­пе­рии вме­сте с ко­ро­лём Кар­лом XII, став его до­ве­рен­ным ли­цом, по­сле воз­вра­ще­ния в Шве­цию (1714) на­зна­чен гла­вой Ад­ми­рал­тей­ст­ва и глав­но­ко­мандующим во­енно-морским фло­том Шве­ции, ру­ко­во­ди­те­лем Штатс-кон­то­ры и Ка­мер-кон­то­ры, член Государственного со­ве­та Шве­ции (с 1719 года). Его сын - Ганс Ген­рих (1704-25.11.1781), генерал-лейтенант шведской службы (1756), член Государственного со­ве­та Шве­ции (с 1760 года), генерал-гу­бер­на­тор По­ме­ра­нии и острова Рю­ген (1766-1772 годы), мар­шал шведского ко­ро­лев­ско­го дво­ра (с 1772 года). Двою­род­ный брат по­след­не­го - Берндт Виль­гельм [6(16).2.1685-9.2.1771], генерал-лейтенант шведской служ­бы (1759).

Из­ве­ст­ны вну­ки Р. фон Ли­ве­на, бра­тья: Юрий Гри­горь­е­вич (Георг Рейн­гольд) [10(20).9.1696-15(26).3.1763], генерал-фельдмаршал (1763), с 1717 года на российской служ­бе, уча­ст­ник войн за польское и австрийское на­след­ст­во, русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов, командир лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка (1740-1763 годы), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1741-1743 годов (в 1744 году на­граж­дён зо­ло­той шпа­гой с брил­ли­ан­та­ми), во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов со­сто­ял при генерал-фельдмаршале С.Ф. Ап­рак­си­не, с 1763 года в от­став­ке; Мат­вей Гри­горь­е­вич (Мат­ти­ас Эбер­гард) [24.2(6.3).1698-16(27).8.1762], генерал-по­ру­чик (1755/1756 годы), с 1723 года на российской служ­бе, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов, от­ли­чил­ся при взя­тии Оча­ко­ва, командир То­боль­ско­го пехотного пол­ка (1737-1746 годы), уча­ст­во­вал в русско-шведской вой­не 1741-1743 годов, командир 3-го каваллерийского кор­пу­са (с 1756 года), во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов ко­ман­до­вал ка­ва­ле­ри­ей в Грос-Егерс­до­рф­ском сра­же­нии 1757 года, по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние, с то­го же го­да в от­став­ке. Его по­том­ки в 1853, 1862 и 1863 годах при­зна­ны в ба­рон­ском до­сто­ин­ст­ве Российской им­пе­рии.

Пра­внук М.Г. фон Ли­ве­на - Виль­гельм Кар­ло­вич (Виль­гельм Ген­рих) [29.9(11.10).1800-2(14).2.1880], генерал от инфантерии (1859), генерал-адъю­тант (1845), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, от­ли­чил­ся при оса­де Си­ли­ст­рии, в бо­ях под Вар­ной и Шум­лой (в 1829 году на­граж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­писью «За храб­рость»), за­нял город Энос с ци­та­де­лью, уча­ст­ник по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, в 1833 года со­сто­ял при графе А.Ф. Ор­ло­ве во вре­мя его сек­рет­ной мис­сии в Кон­стан­ти­но­поль (Стам­бул) для под­пи­са­ния Ун­кяр-Ис­ке­ле­сий­ско­го до­го­во­ра 1833 года, за­тем ко­ман­ди­ро­ван в Ма­лую Азию для на­блю­де­ния за от­во­дом египетской ар­мии Иб­ра­хим-па­ши, обер-квар­тир­мей­стер пе­хо­ты Отдельного гвардейского кор­пу­са (1834-1841 годы), обер-квар­тир­мей­стер Гвардейского кор­пу­са (1841-1855 годы), с 1836 года фли­гель-адъю­тант, со­про­вож­дал императора Ни­ко­лая I в его мно­го­численных по­ез­д­ках, генерал-майор Сви­ты Его Императорского Высочества (1842), генерал-квар­тир­мей­стер Главного шта­ба (1855-1861 годы), во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов член Ко­мис­сии для обо­ро­ны Бал­тий­ских бе­ре­гов, начальник учи­лищ Во­енного ве­дом­ст­ва (1858-1863 годы), член Комитета же­лез­ных до­рог (1858-1874 годы), риж­ский во­енный гу­бер­на­тор, лиф­ля­нд­ский, эстлянд­ский и кур­ля­нд­ский генерал-гу­бер­на­тор (1861-1864 годы), член Госсударственного со­ве­та (с 1863 года), обер-егер­мей­стер (1871-1880 годы), почетный член Пе­тербургской АН (1857).

Пра­внук Р. фон Ли­ве­на - Ан­д­рей Ро­ма­но­вич (От­то Ген­рих Ан­д­ре­ас) [11(22).10.1726-4(15).2.1781], генерал-майор российской служ­бы, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (в 1770 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни). Был же­нат [с 12(23).1.1766 года] на Шар­лот­те Кар­лов­не (Шар­ло­те Мар­га­ри­те), уро­ж­дён­ной ба­ро­нес­се фон Га­уг­ре­бен [27.6(8.7).1743-24.2(7.3).1828], со­сто­яв­шей с 1783 года вос­пи­та­тель­ни­цей до­че­рей великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I). Впо­след­ст­вии она ока­зы­ва­ла влия­ние и на вос­пи­та­ние сы­но­вей це­са­ре­ви­ча - великих кня­зей Ни­ко­лая Пав­ло­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Ни­ко­лая I) и Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча. Поль­зо­ва­лась рас­по­ло­же­ни­ем пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Ро­ма­но­вых, статс-да­ма (1794), обер-гоф­мей­сте­ри­на (1796), ка­ва­лер­ст­вен­ная да­ма ор­де­на Святой Ека­те­ри­ны 1-й сте­пе­ни (боль­шо­го кре­ста) (1796), ука­зом императора Пав­ла I от 22.2(5.3).1799 года воз­ве­де­на с по­том­ст­вом в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии, ука­зом императора Ни­ко­лая I от 22.8(3.9).1826 года воз­ве­де­на с по­том­ст­вом в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии с ти­ту­лом свет­ло­сти. По­лу­чи­ла зна­чительные зе­мель­ные вла­де­ния: мы­зы Ме­зо­тен, Фок­кен­хоф и Гренц­хоф (все в Кур­лянд­ской губернии), име­ния Тер­са (Са­ра­тов­ская губерния), Ба­ки (Ко­ст­ром­ская губерния). От сы­но­вей А.Р. и Ш.К. Ли­вен про­ис­хо­дят три ли­нии кня­же­ско­го ро­да Ли­ве­нов.

Ос­но­ва­тель стар­шей ли­нии свет­лей­ших кня­зей Ливенов - К.А. Ли­вен. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Ан­д­рей Кар­ло­вич (От­то Карл Эрнст) [2(13).3.1798-7(19).3.1856], генерал-майор (1839), командир Орен­бург­ско­го улан­ско­го пол­ка (с 1834 года), лейб-гвардии Улан­ско­го пол­ка (май/июнь - ноябрь 1841 года), с 1841 года в от­став­ке; Алек­сандр Кар­ло­вич (Алек­сандр Фрид­рих) [14(26).1.1801-17(29).2.1880], генерал от инфантерии (1875), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, 2-й ко­мен­дант Се­ва­сто­по­ля (1842-1844 годы), гра­до­на­чаль­ник Та­ган­ро­га (1844-1853 годы), се­на­тор (с 1853 года), в 1857 году председатель Осо­бо­го ре­ви­зи­он­но­го комитета в Мо­ск­ве, с 1861 года дей­ст­вительный член со­ве­та Императорского Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества и пре­зи­дент Московского по­пе­чи­тель­но­го о бед­ных комитета. Из сы­но­вей Ан­д­рея К. Ли­ве­на наи­бо­лее из­вес­тен Ге­ор­гий Ан­д­рее­вич (Ге­орг Карл От­то) [23.2(7.3).1846-30.6(13.7).1909], ти­ту­ляр­ный со­вет­ник, в долж­ности гоф­мей­сте­ра (1906), кур­лянд­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1903-1909 годы). Сы­но­вья Алек­сан­д­ра К. Ли­ве­на: А.А. Ли­вен (1839-1913 годы); Ни­ки­та Алек­санд­ро­вич [17(29).10.1848-6(19).3.1902], тайный советник (1900), обер-про­ку­рор 1-го депутата Се­на­та (1898-1900 годы), се­на­тор (с 1900 года). Пра­внук К.А. Ли­ве­на - А.А. Ли­вен (1860-1914 годы).

Ос­но­ва­тель сред­ней ли­нии ро­да свет­лей­ших кня­зей Ливенов - Хри­сто­фор Ан­д­рее­вич (Хри­сто­фор Ген­рих) [6(17). 5.1774-10.1.1839], генерал от инфантерии (1819), генерал-адъ­ю­тант (1798), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов, в 1794 году на­хо­дил­ся доб­ро­воль­цем в австрийских вой­сках, уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях с французскими вой­ска­ми при Тамп­лё­ве, Тур­не и Флё­рю­се, уча­ст­ник Пер­сид­ско­го по­хо­да 1797 года, начальник Во­ен­но-по­ход­ной кан­це­ля­рии им­пе­ра­то­ров Пав­ла I (1798-1801 годы) и Алек­сан­д­ра I (1801-1808 годы), в хо­де русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях при Ви­шау и Ау­с­тер­ли­це (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), уча­ст­ник русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов, в 1807 году со­про­вож­дал императора Алек­сан­д­ра I в Тиль­зит, в 1808 году за­чис­лен в Кол­ле­гию иностранных дел, чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр в Бер­ли­не (1809-1812 годы), поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма III, под­дер­жи­вал ан­ти­фран­цуз­ские на­строе­ния в стра­не, ор­га­ни­зо­вал ши­ро­кую аген­тур­ную сеть, бла­го­даря его уси­ли­ям многие прусские офи­це­ры пе­ре­шли на русскую служ­бу, чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Лон­до­не (1812-1834 годы), член Государственного со­ве­та (с 1831 года), с 1834 года по­пе­чи­тель це­саре­ви­ча Алек­сан­д­ра Ни­ко­лае­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Алек­сан­д­ра II), в 1838 году со­про­во­ж­дал его в по­езд­ке в Ев­ро­пу, обер-це­ремо­ний­мей­стер (1836-1838/1839 годы), почетный член Российской ака­де­мии (с 1821 года) и почетный лю­би­тель АХ (1827). Был же­нат (с 1800 года) на род­ной се­стре А.Х. Бен­кен­дор­фа Да­рье Хри­сто­фо­ров­не [17(28).12.1785-26.1.1857], хо­зяй­ке литературно-по­ли­тических са­ло­нов в Бер­ли­не (1810-1812 годы) и Лон­до­не (1812-1834 годы), ко­то­рые по­се­ща­ли многие вы­даю­щие­ся государственные дея­те­ли и ди­пло­ма­ты ев­ропейских дер­жав, она под­дер­жи­ва­ла пе­ре­пис­ку с К.В. Нес­сель­ро­де, бы­ла воз­люб­лен­ной австрийского ди­пло­ма­та и государственного дея­те­ля князя К. Мет­тер­ни­ха, в 1835 году по­рва­ла с му­жем и уе­ха­ла за гра­ни­цу, с 1837 года жи­ла в Па­ри­же, свыше 20 лет под­дер­жи­ва­ла близ­кие от­но­ше­ния с французским ис­то­ри­ком и государственным дея­те­лем Ф. Ги­зо. Эта ли­ния ро­да пре­секлась со смер­тью сы­на Х.А. Ли­ве­на Алек­сан­д­ра в 1885 году.

Ос­но­ва­тель млад­шей ли­нии ро­да свет­лей­ших кня­зей Ливенов - Иван Ан­д­рее­вич (Ио­ганн Ге­орг) [24.5.1775-14.2.1848], генерал-лейтенант (1813), адъ­ю­тант це­са­ре­ви­ча Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча (1796-1800 годы), шеф свод­но­го гар­ни­зон­но­го сво­его име­ни пол­ка в Ас­т­ра­ха­ни (1800-1801 годы), уча­ст­ник русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов, от­ли­чил­ся в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года (ра­нен, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), командир 10-й пехотной ди­ви­зии (1806-1815 годы), в 1811-1812 годах на­хо­дил­ся на те­ат­ре русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов, в Отечественную вой­ну 1812 года уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях при Ус­ти­лу­ге, Лю­бом­ле, Брест-Ли­тов­ске (в 1813 году на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем, ук­ра­шен­ным ал­ма­за­ми), во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов уча­ст­во­вал в бою под Пу­ла­ва­ми, во взя­тии Чен­сто­хо­ва, оса­де Брес­лау, сра­же­нии при Кац­ба­хе, от­ли­чил­ся в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го), в 1814 году уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях при Бри­енн-ле-Ша­то и Ла-Роть­е­ре (ра­нен), с 1815 года в от­став­ке. Его сын - Па­вел Ива­но­вич (Па­уль Гер­ман) [21.1(2.2).1821-19.7.1881], тайный советник (1870), лиф­лянд­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1862-1866 годы), обер-це­ре­мо­ний­мей­стер (1866-1881 годы). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Ана­то­лий Пав­ло­вич (Ана­толь Ле­о­нид) [16(28).11.1872-3.4.1937], кол­леж­ский со­вет­ник (1912), полковник (1919), в зва­нии ка­мер-юн­ке­ра (1901), бау­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1912-1914 годы), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны (в 1916 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), в 1918 году, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годы, уча­ст­ник бе­лых доб­ро­вольческих час­тей в При­бал­ти­ке, в январе 1919 года сфор­ми­ро­вал и воз­гла­вил Ли­бав­ский доб­ровольческий стрелковый от­ряд, вско­ре ре­ор­га­ни­зо­ван­ный в Ли­бав­скую доб­ро­вольческую груп­пу, ко­то­рая в феврале - мар­те 1919 года уча­ст­во­ва­ла в за­ня­тии Вин­да­вы и Ми­та­вы, а в мае 1919 года - Ри­ги, в хо­де пре­сле­до­ва­ния час­тей РККА по­пал в за­са­ду и по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние, но­ми­наль­ный начальник 5-й пехотной ди­ви­зии Северо-Западной ар­мии под ко­мандованием генерала от инфантерии Н.Н. Юде­ни­ча (июль - декабрь 1919 года), с 1920 года в эмиг­ра­ции во Фран­ции, с 1921 года жил в сво­ём име­нии Ме­зо­тен, в 1924-1930 годах пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель в При­бал­ти­ке т. н. Брат­ст­ва Рус­ской Прав­ды, осу­ще­ст­в­ляв­ше­го воо­ру­жён­ные ак­ции на тер­ри­то­рии западных об­лас­тей СССР, в 1927-1929 годах лич­ный ре­зи­дент в При­бал­ти­ке начного Русского об­ще­во­ин­ско­го сою­за, ав­тор ме­муа­ров (опубликованы в 1929 году). Пра­вну­ки П.И. Ли­ве­на, бра­тья: До­ми­ник (До­ми­ник Кри­стоф Бо­гдан) (родился в 19.1.1952), британский ис­то­рик, спе­циа­лист по российской ис­то­рии, профессор российского государственного управ­ле­ния Лон­дон­ской шко­лы эко­но­ми­ки Департаментата государственного управ­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии, ав­тор книг: «Рос­сия и при­чины Пер­вой ми­ро­вой вой­ны» («Russia and the origins of the First World War», 1983); «Пра­ви­те­ли Рос­сии при ста­ром ре­жи­ме» («Russia’s rulers under the old regime», 1989); «Ари­сто­кра­тия в Ев­ро­пе, 1815-1914 годы» («The aristocracy in Europe, 1815-1914», 1992; русский перевод 2000); «Ни­ко­лай II» («Nicholas II», 1993); «Рос­сий­ская им­пе­рия и её вра­ги» («Empire: the Russian Em­pire and its rivals», 2000; русский перевод 2007); Ана­толь (Пе­тер Па­уль Ана­толь) (родился 28.6.1960), британский по­ли­то­лог, пи­са­тель и жур­на­лист, со­труд­ник Фон­да Кар­не­ги (2000-2005 годы), с 2005 года организации «New Ame­rica Foundation», изу­чаю­щей во­про­сы американской по­ли­ти­ки и борь­бы с тер­ро­риз­мом, ав­тор книг: «Бал­тий­ская ре­во­лю­ция: Эс­то­ния, Лат­вия и Лит­ва на пу­ти к не­за­ви­си­мо­сти» («The Baltic revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the path to independence», 1993); «Чеч­ня: мо­гиль­ный ка­мень рос­сий­ской мо­щи» («Che­ch­nya: tombstone of Russian power», 1998); «Ук­раи­на и Рос­сия: брат­ское со­пер­ни­че­ст­во» («Uk­ra­ine and Russia: fraternal rivalry», 1999); «Пра­ва или не­пра­ва Аме­ри­ка: ана­то­мия аме­ри­кан­ско­го на­цио­на­лиз­ма» («America right or wrong: an ana­tomy of Ame­rican nationalism», 2004); «Эти­че­ский реа­лизм» («Ethical realism», 2006, with J. Hulsman).

По­то­мок И. Ли­ве в 7-м по­ко­ле­нии - Иван Ро­ма­но­вич (Ио­ганн Кри­стоф) [2(13).10.1736-29.4(11.5).1809], генерал от инфантерии (1798), пра­ви­тель Ар­хан­гель­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1784-1796 годы), ар­хан­гель­ский генерал-гу­бер­на­тор (1796-1797 годы) и во­енный гу­бер­на­тор (1797-1798 годы), с 1798 года в от­став­ке.

Род Ливенов вне­сён в дво­рян­ские мат­ри­ку­лы Кур­лян­дии (1631), Лиф­лян­дии (1821, 1862) и острова Эзель (1865), а так­же в 4-ю и 5-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ви­лен­ской, Ни­же­го­род­ской и Санкт-Пе­тербургской гу­бер­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)