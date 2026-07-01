ЛИВЕН КАРЛ АНДРЕЕВИЧ
ЛИВЕН КАРЛ АНДРЕЕВИЧ (Карл Христофор) - Светлейший князь, российский военный и государственный деятель.
Генерал от инфантерии (1827), почетный член Петербургской АН (1826), Российской академии (1828). Из рода Ливенов. С 1781 года на военной службе, в 1785-1789 годах в лейб-гвардии Семёновском полку, в 1788 году участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов. С 1789 года генеральс-адъютант светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического, в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов участвовал во взятии Аккермана и Бендер (1789). Командир Тульского мушкетёрского полка (1790-1797 годы), участвовал в оккупации Речи Посполитой (1792) и подавлении Польского восстания 1794 года, во взятии Варшавы и её предместья Праги (в 1795 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени и золотой шпагой «За храбрость»).
Командир лейб-гвардии Гренадерского (1798) и лейб-гвардии Преображенского (1799) полков. Член Военной коллегии (с мая 1799 года). Архангельский военный губернатор (с ноября 1799 года). В 1801-1817 годах в отставке. Попечитель Дерптского учебного округа, член Главного правления училищ и Комитета по устройству учебных заведений (1817-1828 годы). Член Государственного совета (с 1826 года). Министер народного просвещения (1828-1833 годы). Участвовал в разработке Устава гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов [утверждён 8(20).12.1828 года], и Устава о цензуре [22.4(4.5).1828 года]. С 1829 году Ливен возглавлял комиссию по выработке нового университетского устава, пытался найти компромисс между прежним, достаточно либеральным уставом и требованиями императора Николая I ужесточить контроль над университетами. По инициативе Ливена аппарат министерства был сокращён, в 1829-1830 годах созданы Белорусский и Одесский учебные округа.
Член Общества любителей российской словесности при Московском университете. Старшина Русского библейского общества (1813). С 1819 года президент евангелическо-лютеранской консистории.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1818; в 1826 году - алмазными знаками к нему), Святого Владимира 1-й степени (1829) и др.