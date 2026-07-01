ЛИВЕН КАРЛ АНДРЕЕВИЧ

ЛИВЕН КАРЛ АНДРЕЕВИЧ (Карл Хри­сто­фор) - Свет­лей­ший князь , российский во­енный и государственный дея­тель.

Генерал от инфантерии (1827), почетный член Пе­тербургской АН (1826), Российской ака­де­мии (1828). Из ро­да Ли­ве­нов . С 1781 года на во­енной служ­бе, в 1785-1789 годах в лейб-гвардии Се­мё­нов­ском пол­ку, в 1788 году уча­ст­во­вал в русско-шведской вой­не 1788-1790 годов. С 1789 года ге­не­ральс-адъ­ю­тант свет­лей­ше­го князя Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го, в хо­де русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов уча­ст­во­вал во взя­тии Ак­кер­мана и Бен­дер (1789). Командир Туль­ско­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка (1790-1797 годы), уча­ст­во­вал в ок­ку­па­ции Ре­чи По­спо­ли­той (1792) и по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года, во взя­тии Вар­ша­вы и её пред­ме­стья Пра­ги (в 1795 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни и зо­ло­той шпа­гой «За храб­рость»).

Командир лейб-гвардии Гре­на­дер­ско­го (1798) и лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ско­го (1799) пол­ков. Член Во­енной кол­ле­гии (с мая 1799 года). Ар­хан­гель­ский во­енный гу­бер­на­тор (с но­ября 1799 года). В 1801-1817 годах в от­став­ке. По­пе­чи­тель Дерпт­ско­го учеб­но­го округа, член Главного прав­ле­ния учи­лищ и Комитета по уст­рой­ст­ву учеб­ных за­ве­де­ний (1817-1828 годы). Член Государственного со­ве­та (с 1826 года). Министер народного про­све­ще­ния (1828-1833 годы). Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Ус­та­ва гим­на­зий и учи­лищ уезд­ных и при­ход­ских, со­стоя­щих в ве­дом­ст­ве уни­вер­си­те­тов [ут­вер­ждён 8(20).12.1828 года], и Ус­та­ва о цен­зу­ре [22.4(4.5).1828 года]. С 1829 году Ливен воз­глав­лял ко­мис­сию по вы­ра­бот­ке но­во­го уни­вер­си­тет­ско­го ус­та­ва, пы­тал­ся най­ти ком­про­мисс ме­ж­ду преж­ним, дос­та­точ­но ли­бе­раль­ным ус­та­вом и тре­бо­ва­ния­ми императора Ни­ко­лая I уже­сто­чить кон­троль над уни­вер­си­те­тами. По ини­циа­ти­ве Ливена ап­па­рат министерства был со­кра­щён, в 1829-1830 годах соз­да­ны Бе­ло­рус­ский и Одес­ский учеб­ные ок­ру­га.

Член Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти при Московском университете. Стар­ши­на Русского биб­лей­ско­го общества (1813). С 1819 года пре­зи­дент еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской кон­си­сто­рии.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1818; в 1826 году - ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1829) и др.