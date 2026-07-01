ЛИВЕН ГЕРМАН-АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Точная дата рождения Германа-Александра Ивановича не установлена. В одних источниках фигурирует 1851 г., в других – 1857 г. Происходил он из евангелическо-лютеранской семьи.

Торговая деятельность

В 1874 г. Л. перебрался в сибирский город Томск. Записался в купцы 2-й гильдии. Открыл собственное дело. Специализировался на галантерее. В 1880-х гг. управлял собственным галантерейным магазином, позднее начал продавать письменные принадлежности, елочные украшения, вязальные и чулочные машины, детские игрушки, посуду, мебель, конскую сбрую, обои, которые закупал самостоятельно.

С 1900 г. – соучредитель товарищества «А. Усачев и Г. Ливен», которое владело книжным магазином, располагавшимся в доме известных томских купцов Кухтериных, и типографией. Однако в 1915 г. Л. продал магазин канцелярских и писчебумажных товаров, а в 1917 г. эта участь постигла и типографию.

Общественная деятельность

В разные годы занимал в Томске общественные должности: член городского врачебного санитарного совета, член городской управы; директор Сибирского общественного банка; член Томского железнодорожного комитета по ходатайству о постройке железнодорожной линии Томск – Енисейск. С 1903 г. – почетный попечитель Заисточного женского начального училища. Член попечительского совета Сибирского политехникума, почетный попечитель Сретенского приходского училища. Глава комитета по призрению нищенствующих детей, член комитета по оказанию помощи беженцам войны.

В 1909 г. удостоился присвоения ему почетного звания потомственного почетного гражданина.

Не избежал Л. службы в органах власти Томска. В 1910 – 1914 гг. – гласный Томской городской думы. В 1914 – 1919 гг. – заступающий место городского головы (на период отсутствия городского головы исполнял его должность).

С марта 1917 г. – член Томского комитета общественного порядка и безопасности. Член партии народной свободы.

Умер Л. 4 октября 1928 г.

Семья

Состоял в браке два раза. Вторая супруга – Христиана (или Христина) Степановна. Дети: Нина, Александр, Владимир, Николай, Лидия.