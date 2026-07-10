ЛИВЕН АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ

Происходил из древнего дворянского рода , получившего баронское достоинство в XVII веке. Был третьим сыном в семье члена Государственного совета, министра народного просвещения, генерала от инфантерии графа Карла Андреевича (Карла Христофора) Ливена (1767–1844), в 1826 году возведённого в княжеское достоинство Российской империи с титулом Светлости, и его супруги Екатерины Владимировны, урождённой Ребиндер (? – 1822).

Получив домашнее образование, в 1818 году поступил на службу в лейб-гвардии Гренадёрский полк. В 1820 году получил чин подпоручика. В 1824 году, уже в чине поручика, перешёл в лейб-гвардии Московский полк. В 1826 году был пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В. В период Русско-турецкой войны 1828–1829 годов принимал участие в осаде Варны . В 1831 году участвовал в подавлении Польского восстания , находился при штурме Варшавы, осаде Модлина, преследовал остатки разбитой польской армии к границе с Пруссией . В 1832 году был произведён в полковники и переведён в лейб-гвардии Преображенский полк . В 1838 году был назначен состоять для особых поручений при командире 5-го пеотного корпуса.

В апреле 1842 года получил чин генерал-майора и занял пост второго коменданта города Севастополя. В 1845–1853 годах был градоначальником Таганрога, в 1853 году – получил чин генерал-лейтенанта и был назначен сенатором. В 1857 году председательствовал в Особом ревизионном комитете, составленном для наблюдения за хранением разменного фонда, в Москве . В 1861 году был включён в состав Совета Императорского Человеколюбивого общества и стал президентом Московского попечительного о бедных комитета, который был подведомственен предыдущей организации. В 1875 году за отличие по службе был произведён в генералы от инфантерии. Умер в Москве на 80-м году жизни.

Был женат на Екатерине Никитичне Панкратьевой (1818–1867). У супругов родилось восемь детей. Старший сын, Андрей (1839–1913), впоследствии стал тайным советником, сенатором, членом Государственного совета, занимал посты министра государственных имуществ и главноуправляющего Собственной Е. И. В. Канцелярии по учреждениям императрицы Марии. Другой сын, Никита (1848–1902), был камергером, прокурором Киевского окружного суда. Дочь Екатерина (1850 – ?) вышла замуж за будущего министра народного просвещения тайного советника Н. П. Боголепова.