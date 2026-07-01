ЛИВАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ЛИВАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА (в замужестве Ферман) - российский музыковед.
В 1932 году окончила теоретико-композиторский факультет, в 1935 году - аспирантуру Московской консерватории под руководством М.В. Иванова-Борецкого. В 1934-1946 и 1948-1956 годах преподавала в Московской консерватории (профессор с 1939 года), в 1944-1948 годах - в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. С 1944 года старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ).
Доктор искусствоведения (1940). Многочисленные труды посвящены истории русского и западноевропейского музыкального искусства, музыкальной историографии, критике, библиографии. Сохраняют актуальность учебник «История западноевропейской музыки до 1789 года» (1940; 2-е издание, тома 1-2, 1982-1983 годы), книга «Музыкальная драматургия Баха и её исторические связи» (части 1-2, 1948-1980 годы). Составитель и редактор книг и сборников: «М.В. Иванов-Борецкий. Статьи и исследования…» (1972), «Из прошлого советской музыкальной культуры» (выпуски [1]–3, 1975-1982 годы), «Русская книга о Бахе» (1985).
Сочинения:
Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. Исследования и материалы: В 2 т. М., 1952-1953 годы;
Н.Я. Мясковский. Творческий путь. М., 1953;
Глинка. Творческий путь: В 2 т. М., 1955 (совместно с В.В. Протопоповым);
Moцарт и русская музыкальная культура. М., 1956;
Стасов и русская классическая опера. М., 1957;
Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. М., 1960-1979. Выпуски 1-6 (выпуск 5 совместно с О.А. Виноградовой);
Оперная критика в России. М., 1966. Том 1. Выпуск 1 (совместно с В.В. Протопоповым). М., 1967-1969. Том 1. Выпуск 2. Том 2. Выпуск 3;
Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств. М., 1977.