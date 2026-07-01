ЛИВАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

ЛИВАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА (в за­му­же­ст­ве Фер­ман) - российский музыковед.

В 1932 году окон­чи­ла тео­ре­ти­ко-ком­по­зи­тор­ский факультет, в 1935 году - ас­пи­ран­ту­ру Московской консерватории под руководством М.В. Ива­но­ва-Бо­рец­ко­го. В 1934-1946 и 1948-1956 годах пре­по­да­ва­ла в Московской консерватории (профессор с 1939 года), в 1944-1948 годах - в Музыкально-пе­да­го­гическом институте имени Гне­си­ных . С 1944 года стар­ший на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии ис­кусств (ны­не Государственный институт ис­кус­ст­во­зна­ния Министерства куль­ту­ры РФ).

Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1940). Мно­го­численные тру­ды по­свя­ще­ны ис­то­рии русского и западноев­ропейского музыкального ис­кус­ст­ва, музыкальной ис­то­рио­гра­фии, кри­ти­ке, биб­лио­гра­фии. Со­хра­ня­ют ак­ту­аль­ность учеб­ник «Ис­то­рия за­пад­но­ев­ро­пей­ской му­зы­ки до 1789 года» (1940; 2-е издание, тома 1-2, 1982-1983 годы), книга «Му­зы­каль­ная дра­ма­тур­гия Ба­ха и её ис­то­ри­че­ские свя­зи» (части 1-2, 1948-1980 годы). Со­ста­ви­тель и ре­дак­тор книг и сборников: «М.В. Ива­нов-Бо­рец­кий. Ста­тьи и ис­сле­до­ва­ния…» (1972), «Из про­шло­го со­вет­ской му­зы­каль­ной куль­ту­ры» (выпуски [1]–3, 1975-1982 годы), «Рус­ская кни­га о Ба­хе» (1985).

Сочинения:

Рус­ская му­зы­каль­ная куль­ту­ра XVIII века в ее свя­зях с ли­те­ра­ту­рой, те­ат­ром и бы­том. Ис­сле­до­ва­ния и ма­те­риа­лы: В 2 т. М., 1952-1953 годы;

Н.Я. Мяс­ков­ский. Твор­че­ский путь. М., 1953;

Глин­ка. Твор­че­ский путь: В 2 т. М., 1955 (совместно с В.В. Про­то­по­по­вым);

Moцарт и рус­ская му­зы­каль­ная куль­ту­ра. М., 1956;

Ста­сов и рус­ская клас­си­че­ская опе­ра. М., 1957;

Му­зы­каль­ная биб­лио­гра­фия рус­ской пе­рио­ди­че­ской пе­ча­ти XIX века. М., 1960-1979. Выпуски 1-6 (выпуск 5 совместно с О.А. Ви­но­гра­до­вой);

Опер­ная кри­ти­ка в Рос­сии. М., 1966. Том 1. Выпуск 1 (совместно с В.В. Про­то­по­по­вым). М., 1967-1969. Том 1. Выпуск 2. Том 2. Выпуск 3;

Запад­но­ев­ро­пей­ская му­зы­ка XVII-XVIII веков в ря­ду ис­кусств. М., 1977.