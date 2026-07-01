ЛИВАДИЯ

ЛИВАДИЯ - посёлок городского типа на юге Украины.

При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт. Население 1,6 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на Юж­ном бе­ре­гу Кры­ма, на скло­не го­ры Мо­га­би, близ Ял­ты.

В XVIII веке на мес­те современной Ливадии на­хо­ди­лось не­боль­шое греческое по­се­ле­ние. По­сле при­сое­ди­не­ния Крым­ско­го хан­ст­ва к Рос­сии (1783) не­боль­шой уча­сток зем­ли здесь при­об­рёл командир Ба­лак­лав­ско­го ба­таль­о­на Л. Ка­цо­нис, на­звав­ший свою усадь­бу Ли­ва­ди­ей в честь сво­его род­но­го го­ро­да в Центральной Гре­ции. В 1830-х годах но­вый вла­де­лец име­ния граф Л.С. По­тоц­кий вы­стро­ил дво­рец (про­ект архитектора К.И. Эш­ли­ма­на) и за­ло­жил круп­ный ви­но­град­ник (свыше 20,7 га). Ок­ру­жаю­щий дво­рец парк (ны­не за­ни­ма­ет 126 га) раз­бит в 1830-е годы са­до­во­дом Э. Де­лин­ге­ром; вбли­зи двор­ца пей­заж­ный парк пе­ре­хо­дит в ре­гу­ляр­ный. В пар­ке в настоящее вре­мя на­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 400 по­род де­ревь­ев (се­к­вой­я­ден­д­рон ги­гант­ский, кедр ат­лас­ский го­лу­бой, кедр ли­ван­ский, кедр ги­ма­лай­ский, со­сна Са­би­но­ва, со­сна крым­ская, со­сна пи­цунд­ская и др.). От Ли­ва­дий­ско­го двор­ца на­чи­на­ет­ся Сол­неч­ная (Цар­ская) тро­па, со­еди­няю­щая Ливадию и Оре­ан­ду. В 1862-1866 годах дво­рец По­тоц­ких, при­обре­тён­ный Депутатом уде­лов вме­сте со всем име­ни­ем, был пе­ре­стро­ен И.А. Мо­ни­гет­ти «в та­тар­ском вку­се». По его же про­ек­ту воз­веде­ны Ма­лый (Шо­ко­лад­ный) дво­рец (перестроен в 1887-1888 годы, раз­ру­шен в 1941 году) и двор­цо­вая Кре­стовоз­дви­жен­ская церковь (ре­став­ри­ро­ва­на в 1910-1911 годах художником А.С. Слав­цовым). С 1866 года Ливадия ис­поль­зо­ва­лась как лет­няя ре­зи­ден­ция цар­ской се­мьи [здесь 20.10(1.11).1894 года умер император Алек­сандр III ]. В Ливадии был под­пи­сан российско-китайский Ли­ва­дий­ский до­го­вор 1879.

С 1890-х годов в Ливадии ра­бо­та­ли вид­ные российские ви­но­де­лы А.В. Кел­лер, И.А. Би­ан­ки, К.П. По­ля­ков, соз­дав­шие пер­вые мар­ки отечественных вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных де­серт­ных вин.

В 1910 году в свя­зи с ава­рий­ным со­стоя­нием дво­рец По­тоц­ких был сне­сён, на его мес­те по про­ек­ту ял­тин­ско­го архитектора Н.П. Крас­но­ва из ин­кер­ман­ско­го из­вест­ня­ка вы­стро­ен Боль­шой дво­рец (1910-1911 годы), ар­хи­тек­ту­ра ко­то­ро­го со­че­та­ет чер­ты эк­лек­тиз­ма и мо­дер­на. Фа­са­ды вы­дер­жа­ны в ду­хе итальянского Воз­ро­ж­де­ния, с вклю­че­ни­ем арабских и ви­зантийских мо­ти­вов. Ос­нов­ная часть двор­ца име­ет 2 эта­жа; на уг­лу северного и западного фа­са­дов рас­по­ло­же­на до­ми­ни­рую­щая в его ком­по­зи­ции баш­ня. Во двор­це 116 по­ме­ще­ний, ко­то­рые груп­пи­ру­ют­ся во­круг од­но­го боль­шо­го (Италь­ян­ско­го) и 3 ма­лых дво­ров. В оформ­ле­нии ин­терь­е­ров па­рад­ных за­лов (Вес­ти­бюль, Бе­лый зал и др.) и жи­лых ком­нат ис­поль­зо­ва­ны различные ис­то­ри­че­ские сти­ли. В ан­самбль так­же вхо­дят Свит­ский (Па­же­ский) кор­пус, дво­рец ми­ни­ст­ра дво­ра ба­ро­на (с 1913 года гра­фа) В.Б. Фре­де­рик­са. Воз­ве­де­ни­ем слу­жеб­ных зда­ний (элек­тро­стан­ция, га­раж для ав­то­мо­би­лей и др.) ру­ко­во­дил архитектор Г.П. Гу­щин.

В Ливадии 16.1.1918 года ус­та­нов­ле­на сов. власть. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов Ливадию 30.4.1918 года за­ня­ли германские вой­ска, ко­то­рые раз­гра­би­ли двор­цы. В но­ябре 1918 года Ливадия бы­ла за­ня­та анг­ло-французскими вой­ска­ми и си­ла­ми ВСЮР, в 1920 году - час­тя­ми РККА. В но­ябре 1920 года на зем­лях име­ния соз­дан ви­но­сов­хоз «Ли­ва­дия» (ны­не в со­ста­ве объ­еди­не­ния «Мас­са­нд­ра»). В конце 1924 года Ливадия с ле­сом и пар­ком пе­ре­да­на ку­рорт­ному фон­ду. Ле­том 1925 года со­стоя­лось от­кры­тие кре­сть­ян­ско­го са­на­то­рия на 300 мест (с 1931 года кли­ма­тический ле­чеб­ный ком­би­нат). С 1939 года ра­бо­чий по­сё­лок. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны , в но­ябре 1941 - апреле 1944 годов, Ливадия бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми, пол­но­стью раз­ру­ше­ны кор­пу­са здрав­ниц, серь­ёз­но по­стра­дал двор­цо­вый ан­самбль.

По­сле ре­кон­ст­рук­ции Боль­шо­го двор­ца в нём с 4 по 11.2.1945 года про­шла Крым­ская (Ял­тин­ская) кон­фе­рен­ция 1945 года. В 1945-1955 годах вос­ста­нов­ле­ны здрав­ни­цы Ливадии. С ле­та 1974 года Боль­шой дво­рец от­крыт для по­се­ще­ния. Ны­не на тер­ри­то­рии ком­плек­са на­хо­дит­ся кар­дио­ло­гический са­на­то­рий и му­зей.

Ос­но­ву ку­рорт­ных ре­сур­сов Ливадии со­став­ля­ют суб­тро­пический кли­мат сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па (под­роб­нее смотри в статье Ял­та), мел­ко­га­леч­ный пляж, бла­го­при­ят­ст­вую­щие про­ве­де­нию кли­ма­то­ле­че­ния и та­лас­со­те­ра­пии при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов ды­ха­ния, кро­во­об­ра­ще­ния, функ­цио­наль­ных рас­строй­ствах нерв­ной сис­те­мы. Име­ют­ся са­на­то­рии, во­до­ле­чеб­ни­ца. Еже­год­но Ливадия при­ни­ма­ет свыше 25 тысяч от­ды­хаю­щих.

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