ЛИВАДИЯ
ЛИВАДИЯ - посёлок городского типа на юге Украины.
Приморский климатический курорт. Население 1,6 тысяч человек (2009). Расположен на Южном берегу Крыма, на склоне горы Могаби, близ Ялты.
В XVIII веке на месте современной Ливадии находилось небольшое греческое поселение. После присоединения Крымского ханства к России (1783) небольшой участок земли здесь приобрёл командир Балаклавского батальона Л. Кацонис, назвавший свою усадьбу Ливадией в честь своего родного города в Центральной Греции. В 1830-х годах новый владелец имения граф Л.С. Потоцкий выстроил дворец (проект архитектора К.И. Эшлимана) и заложил крупный виноградник (свыше 20,7 га). Окружающий дворец парк (ныне занимает 126 га) разбит в 1830-е годы садоводом Э. Делингером; вблизи дворца пейзажный парк переходит в регулярный. В парке в настоящее время насчитывается более 400 пород деревьев (секвойядендрон гигантский, кедр атласский голубой, кедр ливанский, кедр гималайский, сосна Сабинова, сосна крымская, сосна пицундская и др.). От Ливадийского дворца начинается Солнечная (Царская) тропа, соединяющая Ливадию и Ореанду. В 1862-1866 годах дворец Потоцких, приобретённый Депутатом уделов вместе со всем имением, был перестроен И.А. Монигетти «в татарском вкусе». По его же проекту возведены Малый (Шоколадный) дворец (перестроен в 1887-1888 годы, разрушен в 1941 году) и дворцовая Крестовоздвиженская церковь (реставрирована в 1910-1911 годах художником А.С. Славцовым). С 1866 года Ливадия использовалась как летняя резиденция царской семьи [здесь 20.10(1.11).1894 года умер император Александр III]. В Ливадии был подписан российско-китайский Ливадийский договор 1879.
С 1890-х годов в Ливадии работали видные российские виноделы А.В. Келлер, И.А. Бианки, К.П. Поляков, создавшие первые марки отечественных высококачественных десертных вин.
В 1910 году в связи с аварийным состоянием дворец Потоцких был снесён, на его месте по проекту ялтинского архитектора Н.П. Краснова из инкерманского известняка выстроен Большой дворец (1910-1911 годы), архитектура которого сочетает черты эклектизма и модерна. Фасады выдержаны в духе итальянского Возрождения, с включением арабских и византийских мотивов. Основная часть дворца имеет 2 этажа; на углу северного и западного фасадов расположена доминирующая в его композиции башня. Во дворце 116 помещений, которые группируются вокруг одного большого (Итальянского) и 3 малых дворов. В оформлении интерьеров парадных залов (Вестибюль, Белый зал и др.) и жилых комнат использованы различные исторические стили. В ансамбль также входят Свитский (Пажеский) корпус, дворец министра двора барона (с 1913 года графа) В.Б. Фредерикса. Возведением служебных зданий (электростанция, гараж для автомобилей и др.) руководил архитектор Г.П. Гущин.
В Ливадии 16.1.1918 года установлена сов. власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов Ливадию 30.4.1918 года заняли германские войска, которые разграбили дворцы. В ноябре 1918 года Ливадия была занята англо-французскими войсками и силами ВСЮР, в 1920 году - частями РККА. В ноябре 1920 года на землях имения создан виносовхоз «Ливадия» (ныне в составе объединения «Массандра»). В конце 1924 года Ливадия с лесом и парком передана курортному фонду. Летом 1925 года состоялось открытие крестьянского санатория на 300 мест (с 1931 года климатический лечебный комбинат). С 1939 года рабочий посёлок. Во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1941 - апреле 1944 годов, Ливадия была оккупирована германскими войсками, полностью разрушены корпуса здравниц, серьёзно пострадал дворцовый ансамбль.
После реконструкции Большого дворца в нём с 4 по 11.2.1945 года прошла Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года. В 1945-1955 годах восстановлены здравницы Ливадии. С лета 1974 года Большой дворец открыт для посещения. Ныне на территории комплекса находится кардиологический санаторий и музей.
Основу курортных ресурсов Ливадии составляют субтропический климат средиземноморского типа (подробнее смотри в статье Ялта), мелкогалечный пляж, благоприятствующие проведению климатолечения и талассотерапии при заболеваниях органов дыхания, кровообращения, функциональных расстройствах нервной системы. Имеются санатории, водолечебница. Ежегодно Ливадия принимает свыше 25 тысяч отдыхающих.