ЛИВАДИН АНДРЕЙ
ЛИВАДИН АНДРЕЙ - византийский ритор и духовный писатель.
Получил богословское образование в Константинополе. В 1321-1328 годах в составе посольства к мамлюкскому султану Насир ад-Дину Мухаммаду посетил Палестину и Египет. Служил налоговым чиновником на острове Тенедос. В 1335 году по приглашению Василия I Великого Комнина отправился в Трапезунд, где изучал астрономию, служил в секретариате Великих Комнинов и при митрополите Трапезунда Григории. В 1341 году подвергся опале и конфискации имущества. В 1355 году участвовал в мятеже против Алексея III Великого Комнина, при дворе которого он позднее стал ритором.
Центральное произведение Ливадина Андрея «Описательная история восхождения Андрея» («Περιηγητιϰή ἱστορία ἀναβάσεως τοῦ ’Ανδρέου », после октября 1355 года) написано в жанре путеводительных записок (περιήγησις ) и имеет автобиографический характер: в изысканной риторической манере Ливадин Андрей благодарит Христа и Богородицу за избавление от обрушившихся на него болезней и бед, попутно детально описывая географию своих юношеских путешествий и историю гражданских смут в Трапезундской империи. Ливадин Андрей также принадлежит гороскоп на 1336-й год и ряд духовных сочинений: «Исповедание веры» («‘Ομοlogία πίστεως»), тропари Богородице, ямбы на Рождество, Благовещение и Успение Богородицы, энкомий священномученику Фоке Синопскому.
Сочинения:
Praedictiones pro anno 1336 / Descr. F. Boll // Catalogus Codicum astrologorum graecorum. Brux., 1908. Vol. 7