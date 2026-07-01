ЛИВАДИН АНДРЕЙ

ЛИВАДИН АНДРЕЙ - византийский ритор и духовный писатель.

По­лу­чил бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние в Кон­стан­ти­но­по­ле. В 1321-1328 годах в со­ста­ве по­соль­ст­ва к мам­люк­ско­му сул­та­ну На­сир ад-Ди­ну Му­хам­ма­ду по­се­тил Па­ле­сти­ну и Еги­пет. Слу­жил на­ло­го­вым чи­нов­ни­ком на острове Те­не­дос. В 1335 году по при­гла­ше­нию Ва­си­лия I Ве­ли­ко­го Ком­ни­на от­пра­вил­ся в Тра­пе­зунд, где изу­чал ас­тро­но­мию, слу­жил в сек­ре­та­риа­те Ве­ли­ких Ком­ни­нов и при ми­тро­по­ли­те Тра­пе­зун­да Гри­го­рии. В 1341 году под­верг­ся опа­ле и кон­фи­ска­ции иму­ще­ст­ва. В 1355 году уча­ст­во­вал в мя­те­же про­тив Алек­сея III Ве­ли­ко­го Ком­ни­на, при дво­ре ко­то­ро­го он позд­нее стал ри­то­ром.

Центральное про­из­ве­де­ние Ливадина Андрея «Опи­са­тель­ная ис­то­рия вос­хо­ж­де­ния Ан­д­рея» («Περιηγητιϰή ἱστορία ἀναβάσεως τοῦ ’Ανδρέου », по­сле октября 1355 года) на­пи­са­но в жан­ре пу­те­во­ди­тель­ных за­пи­сок (περιήγησις ) и име­ет ав­то­био­гра­фический ха­рак­тер: в изы­скан­ной ри­то­рической ма­не­ре Ливадин Андрей бла­го­дарит Хри­ста и Бо­го­ро­ди­цу за из­бав­ле­ние от об­ру­шив­ших­ся на не­го бо­лез­ней и бед, по­пут­но де­таль­но опи­сы­вая гео­гра­фию сво­их юно­ше­ских пу­те­ше­ст­вий и ис­то­рию гражданских смут в Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии. Ливадин Андрей так­же при­над­ле­жит го­ро­скоп на 1336-й год и ряд ду­хов­ных со­чи­не­ний: «Ис­по­ве­да­ние ве­ры» («‘Ομοlogία πίστεως»), тро­па­ри Бо­го­ро­ди­це, ям­бы на Ро­ж­де­ст­во, Бла­го­ве­ще­ние и Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­цы, эн­ко­мий священномученику Фо­ке Си­ноп­ско­му.

Сочинения:

Praedictiones pro anno 1336 / Descr. F. Boll // Catalogus Codicum astrologorum grae­co­rum. Brux., 1908. Vol. 7