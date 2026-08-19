ЛИУТПРАНД
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ЛИУТПРАНД (лат. Liutprand) - лангобардский король (с 712 года).
Проводил политику, направленную на объединение Италии под властью Лангобардского королевства. Воспользовавшись конфликтом между Византией и Римом, вёл длительную борьбу за Равеннский экзархат, в 728 и 742 годах осаждал Рим. В 742 году подчинил находившиеся в союзе с папой Римским герцогства Беневенто и Сполето. До 739 года сохранял дружественные отношения с Франкским государством (приёмным отцом Лиутпранда был Пипин Короткuй), в 734-739 годы оказывал помощь Карлу Мартеллу в борьбе против арабов в Провансе. Пытаясь добиться поддержки складывающейся феодальной знати, широко раздавал церковные земли частным лицам. Между 713 и 735 годами на основании т. н. Эдикта Ротари (388 глав) составил новый (с дополнениями, 153 главы) систематизировший лангобардский свод законов.