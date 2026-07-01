ЛИТВЯК ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Советский лёт­чик- ис­тре­би­тель.

Са­мая ре­зуль­та­тив­ная жен­щи­на-пи­лот Второй ми­ро­вой вой­ны , Ге­рой Советского Сою­за (1990, посмертно), стар­ший лейтенант( 1990, посмертно). Вос­пи­тан­ни­ца московского аэ­ро­клу­ба; окон­чи­ла Хер­сон­скую авиационную шко­лу (1941). В 1941 году ра­бо­та­ла лёт­чи­ком-ин­ст­рук­то­ром в аэ­ро­клу­бе города Ка­ли­нин (ны­не Тверь). С января 1942 года лёт­чик 586-го ис­тре­бительного авиационного пол­ка (сфор­ми­ро­ван­но­го из жен­щин) 144-й ис­тре­бительой авиационной ди­ви­зии ПВО, при­кры­вав­ше­го город Са­ра­тов.

С сентебря 1942 года вое­ва­ла в со­ста­ве различных ис­тре­бительных авиационных пол­ков 8-й воздушной ар­мии под Ста­лин­гра­дом (ны­не Вол­го­град). На ка­по­те са­мо­лё­та, на ко­то­ром ле­та­ла Литвяк, бы­ла изо­бра­же­на бе­лая ли­лия, от­сю­да про­зви­ще - Бе­лая ли­лия Ста­лин­гра­да. 01.08.1943 года, со­вер­шив 3 бое­вых вы­ле­та, командир зве­на 3-й эс­кад­ри­льи 73-го гвардейского ис­тре­бительного авиационного пол­ка 6-й гвардейской ис­тре­бительной ави­ационной ди­ви­зии гвар­дии млад­ший лейтенант Литвяк не вер­ну­лась из 4-го вы­ле­та.

Все­го со­вер­ши­ла 168 бое­вых вы­ле­тов, сби­ла лич­но 11 са­мо­лё­тов и 1 аэ­ро­стат про­тив­ни­ка, в груп­пе - 3 са­мо­лё­та. Ко­ман­до­ва­ни­ем бы­ла пред­став­ле­на к зва­нию Ге­роя Советского Сою­за, но, т. к. счи­та­лась про­пав­шей без вес­ти, на­гра­ж­де­на не бы­ла. В 1979 году ос­тан­ки Литвяк об­на­ру­жи­ли в брат­ской мо­ги­ле в селе Дмит­ри­ев­ка Шах­тёр­ско­го районана До­нец­кой области