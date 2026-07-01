ЛИТВЯК ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Советский лётчик- истребитель.
Самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1990, посмертно), старший лейтенант( 1990, посмертно). Воспитанница московского аэроклуба; окончила Херсонскую авиационную школу (1941). В 1941 году работала лётчиком-инструктором в аэроклубе города Калинин (ныне Тверь). С января 1942 года лётчик 586-го истребительного авиационного полка (сформированного из женщин) 144-й истребительой авиационной дивизии ПВО, прикрывавшего город Саратов.
С сентебря 1942 года воевала в составе различных истребительных авиационных полков 8-й воздушной армии под Сталинградом (ныне Волгоград). На капоте самолёта, на котором летала Литвяк, была изображена белая лилия, отсюда прозвище - Белая лилия Сталинграда. 01.08.1943 года, совершив 3 боевых вылета, командир звена 3-й эскадрильи 73-го гвардейского истребительного авиационного полка 6-й гвардейской истребительной авиационной дивизии гвардии младший лейтенант Литвяк не вернулась из 4-го вылета.
Всего совершила 168 боевых вылетов, сбила лично 11 самолётов и 1 аэростат противника, в группе - 3 самолёта. Командованием была представлена к званию Героя Советского Союза, но, т. к. считалась пропавшей без вести, награждена не была. В 1979 году останки Литвяк обнаружили в братской могиле в селе Дмитриевка Шахтёрского районана Донецкой области