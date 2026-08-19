ЛИТВИНСКИЙ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ

ЛИТВИНСКИЙ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ - российский ар­хео­лог, вос­то­ко­вед, академик Тад­жик­ской АН (1985).

В 1941 году по­сту­пил на ка­фед­ру ар­хео­ло­гии в Сред­не­ази­ат­ский государственный университет (САГУ; Таш­кент); окон­чил в 1946 году. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. Ра­бо­тал на ка­фед­ре ар­хео­ло­гии САГУ (1946-1948); заместитель ди­рек­то­ра по нау­ке Института ис­кус­ст­во­зна­ния в Таш­кен­те (1949-1950). В Ду­шан­бе ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил (1951-1971) сек­тор ар­хео­ло­гии и ну­миз­ма­ти­ки в Институте ис­то­рии, ар­хео­ло­гии, эт­но­гра­фии (ны­не Институт ис­то­рии имени А. До­ни­ша), од­ной из основных за­дач ко­то­ро­го бы­ло сплош­ное ар­хео­ло­гическое об­сле­до­ва­ние тер­ри­то­рии Тад­жи­ки­ста­на. С 1971 года ру­ко­во­дил сек­то­ром в от­де­ле Советского Вос­то­ка, за­тем от­де­лом Древ­не­го Вос­то­ка в Институте вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР (ны­не РАН; с 2004 года главный на­учный со­труд­ник, с 2006 года на­учный кон­суль­тант). Уча­ст­ник воз­глав­ляе­мой М. Е. Мас­со­ном Южно-туркменской ар­хео­ло­гической ком­плекс­ной экс­пе­ди­ции. Ру­ко­во­ди­тель ра­бот в пус­ты­не Кай­рак­кум (1954-1956) на па­мят­ни­ках брон­зо­во­го ве­ка, ко­то­рые да­ли важ­ный ма­те­ри­ал для изу­че­ния ис­то­рии но­си­те­лей ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков в Средней Азии. В 1960-1975 ру­ко­во­ди­тель рас­ко­пок Ад­жи­на-Те­пе; ма­те­риа­лы это­го мо­на­сты­ря и других средне-ази­атских буд­дий­ских па­мят­ни­ков, с при­вле­че­ни­ем письменных ис­точ­ни­ков, по­зво­ли­ли Литвинскому дать пер­вую ре­кон­ст­рук­цию ис­то­рии рас­про­стра­не­ния буд­диз­ма в Средней Азии. Изу­чал ка­мен­ные кур­ган­ные по­гре­бе­ния ко­чев­ни­ков (так называемых ку­ру­мов) в Во­ру­хе (Фер­га­на); мно­го­лет­ние экс­пе­ди­ции Литвинского на Восточном Па­ми­ре по­зво­ли­ли под­го­то­вить ряд обоб­ще­ний и ба­зо­вых пуб­ли­ка­ций по ис­то­рии и куль­ту­ре ко­чев­ни­ков этих ре­гио­нов от позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка до ран­не­го Сред­не­ве­ковья, осо­бен­но са­ко-мас­са­гет­ско­го кру­га куль­тур. В 1973 году соз­дал и воз­гла­вил Южно-таджикскую ар­хео­ло­гическую экс­пе­ди­цию, про­во­див­шую ис­сле­до­ва­ния на па­мят­ни­ках мно­гих эпох, в том числе свя­зан­ных с ис­то­ри­ей и куль­ту­рой Ку­шан­ского цар­ст­ва (Те­паи-Шах, мо­гиль­ник Туп-Ха­на), буд­диз­ма (Ка­лаи-Ка­фир­ни­ган и др.). Важ­ным вкла­дом в изу­че­ние эл­ли­низ­ма на Вос­то­ке ста­ли рас­коп­ки Литвинского (совместно с И. Р. Пи­чи­кя­ном) в 1976-1991 годы хра­ма Ок­са на го­ро­ди­ще Тах­ти-Сан­гин. Литвинский - один из ос­но­ва­те­лей ар­хео­ло­гической нау­ки в Тад­жи­ки­ста­не, ав­тор и ре­дак­тор ря­да обоб­щаю­щих ра­бот по ис­то­рии Тад­жи­ки­ста­на и тад­жи­ков; от­ветственных ре­дак­тор фун­даментального 4-том­но­го ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии и куль­ту­ре Восточного Тур­ке­ста­на. Ка­ва­лер ор­де­на «Ша­раф» Рес­пуб­ли­ки Та­джи­ки­стан (2009).

Сочинения:

Кан­гюй­ско-сар­мат­ский фарн. (К ис­то­ри­ко-куль­тур­ным свя­зям пле­мен Юж­ной Рос­сии и Сред­ней Азии). Душ., 1968;

Outline history of Buddhism in Central Asia. Du­shan­be, 1968;

Ад­жи­на-Те­па. Ар­хи­тек­ту­ра. Жи­во­пись. Скульп­ту­ра. М., 1971 (с Т. И. Зей­маль);

Мо­гиль­ни­ки За­пад­ной Фер­га­ны. М., 1972–1974. Вып. 1–4;

Древ­ние ко­чев­ни­ки «Кры­ши ми­ра». М., 1972;

Эл­ли­ни­сти­че­ский храм Ок­са в Бак­трии: (Юж­ный Тад­жи­ки­стан). М., 2000–2001. Т. 1–2 (совм. с И. Р. Пи­чи­кя­ном).