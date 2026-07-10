ЛИТВИНОВА АЙВИ ВАЛЬТЕРОВНА

Айви Лоу родилась в семье еврея-эмигранта из Венгрии Вальтера-Фабиана Гумбольдта Лёве, после переезда в Великобританию сменившего имя на Уолтер Лоу, и его супруги Элис Лоу (урождённой Бейкер). Когда девочке было пять лет, её отец умер, и вскоре мать повторно вышла замуж. Под именем Элис Герберт она опубликовала несколько романов.

Вскоре после начала Первой мировой войны Айви познакомилась с будущим мужем, российским революционером-эмигрантом Максимом Литвиновым . В 1916 году они поженились в Хэмпстеде. В 1917 году у супругов родился сын Михаил, в 1918 году – дочь Татьяна. В конце 1918 года Литвинов вернулся в Москву, Айви присоединилась к нему в 1920 году. В те времена, когда её супруг работал в НКИД СССР, а затем возглавлял его, Литвинова занималась переводами. В 1930-х годах она активно продвигала в СССР методику изучения английского языка «Basic English». В 1935 году в Москве было издано учебное пособие Литвиновой «Basic step by step» тиражом 30 тыс. экземпляров. Впоследствии она также выпустила серию грампластинок и несколько «переведённых» по системе «Basic English» художественных произведений, в том числе рассказы Л. Н. Толстого в её переводе. В 1936 году Наркомпрос направил Литвинову в Индустриальный институт Свердловска , где супруга наркома иностранных дел с успехом преподавала английский язык по продвигаемой ей методике. В 1939 году, когда М. М. Литвинов был снят со всех государственных и партийных постов, женщина, ожидая худшего, немедленно вернулась в Москву. Тогда же ей пришлось прекратить преподавательскую деятельность.

В 1941–1943 годах, в бытность Литвинова послом в США , она жила вместе с ним в Вашингтоне . После смерти мужа в 1951 году Литвинова осталась в СССР, продолжая заниматься переводами и преподаванием музыки и английского языка. В 1960 году она посетила Великобританию, а в 1972 году перебралась туда навсегда. В 1976 году к ней переехала дочь Татьяна. Последние годы Литвинова провела в Хоуве. Она писала короткие рассказы, некоторые из них были опубликованы в издании «The New Yorker».