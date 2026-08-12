ЛИТВИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 27.10.1956. Окончил Ворошиловградский государственный педагогический институт в 1979 г.

Кандидатская диссертация : Международные связи Дона, Кубани, Ставрополья со странами Центра и Юго-Вост. Европы (1995).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права историко-филологического факультета Ставропольского государственного педагогического университета.

Оласть интересов : Международные связи Юга России со странами Восточной Европы.

Сочинения: Становление и укрепление межд. межрегиональных миротворческих связей Дона, Кубани, Ставрополья (1970-90) // Великая Отечественная война. История и современность: Сб. ст. Ставрополь, 1995;

Развитие межд. туризма на Дону, Кубани, Ставрополь (1970-1990) // Из истории землди Ставропольской: Сб. ст. Вып. 1.Ставрополь, 1995;

Внешнеэкон. связи Сев. Кавказа со странами Вост. Европы // Развитие экономики и предпринимательства в России и за рубежом: Межвузов. сб. научн. тр. Ставрополь, 1996;

Развитие внешних связей Ставрополья в 70-80 гг. ХХ в. // Ставропольская земля в прошлом и настоящем: Материалы научн. конф. Ч.2. Ставрополь, 1998.