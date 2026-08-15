ЛИТВИНОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
ЛИТВИНОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ (настоящее фамилия и имя Валлах Меир Хенех Моисеевич) - советский государственный и партийный деятель.
Окончил реальное училище (1894). Член РСДРП с 1898 года, вёл пропагандистскую деятельность в Белостоке, фабричном посаде города Клинцы Черниговской губернии, в Киеве. Арестован в апреле 1901 года, один из организаторов группового побега (11 человек) в августе 1902 года из Лукьяновской тюрьмы (Киев). Эмигрировал в Швейцарию, занимался распространением газеты «Искра». После 2-го съезда РСДРП (1903) примкнул к большевикам. В 1903-1904 годы член Рижского, Северо-Западного комитетов РСДРП и Бюро комитетов большинства. В 1905 году делегат съезда РСДРП (фактически конференции большевиков) в Лондоне. В 1906 году занимался закупкой оружия за границей и организацией его переправки в Россию. В 1907 году секретарь делегации РСДРП на международном социалистическом конгрессе в Штутгарте. В 1908 году арестован в Париже как подозреваемый в причастности к ограблению тифлисского отделения Государственного банка, совершённому большевиком Камо, выслан французскими властями в связи с отсутствием доказательств и требованиями социалистов (в частности, Ж. Жореса). Литвинов переехал в Великобританию, где прожил 10 лет. С 1914 года по предложению В. И. Ленина представлял ЦК РСДРП в Международном социалистическом бюро 2-го Интернационала, участвовал в работе Лондонской большевистской секции РСДРП. После Октябрьской революции 1917 года уполномоченный Наркомата по иностранным делам РСФСР в Великобритании (с января 1918 года). В связи с арестом в Москве британского дипломатического агента Р. Локкарта Литвинов был арестован 6.09.1918 британскими властями в качестве ответной меры. После обмена дипломатов возвратился в Москву. В декабре 1918 года неофициальный полпред в Швеции, выступил в Стокгольме от имени советского правительства с мирными предложениями к державам Антанты. Полпред и торгпред в Эстонии (1920), уполномоченный СНК по валютным операциям. В 1921-1930 годы заместитель наркома по иностранным делам РСФСР (СССР с 1922 года) Г. В. Чичерина, с которым расходился во взглядах по некоторым вопросам международной политики. Одновременно член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции и заместитель председателя Главконцесскома РСФСР. Заместитель главы российской делегации Чичерина на Генуэзской конференции 1922 года, глава делегации по экономическим вопросам на Гаагской конференции 1922 года. В декабре 1922 председатель советской делегации на Московской конференции по разоружению. Содействовал официальному признанию СССР ведущими странами Европы и Азии. В ноябре 1927 Литвинов возглавил сов. делегацию на 4-й сессии подготовительной (к конференции по разоружению) комиссии Лиги Наций. С 1928 года, после отъезда Чичерина на лечение за границу, фактически возглавлял Наркомат по иностранным делам. Подписал 9.02.1929 Московский протокол (на Западе его называют Литвиновским) о досрочном введении в действие Келлога - Бриана пакта 1928 года об отказе от войны как орудия национальной политики (Чичерин считал присоединение к нему «принципиально невозможным»).
Нарком по иностранным делам (иностранных дел с 1936 года) СССР (21.7.1930-3.5.1939). Способствовал подписанию договора СССР с Францией о ненападении (ноябрь 1932), трёхстороннего договора о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией (1935). В ноябре 1933 года провёл успешные переговоры с президентом США Ф. Д. Рузвельтом об установлении дипломатич. отношений между двумя странами. Руководил организационными мероприятиями по вступлению СССР в Лигу Наций (1934). Член ЦК ВКП(б) (1934-1941). Противник политического сближения СССР с Германией, считал необходимым развивать экономические отношения с ней лишь в той мере, в какой это необходимо для избежания полного разрыва между государствами. После оккупации германскими войсками Чехословакии Литвинов выдвинул 17.04.1939 предложение о заключении соглашения о взаимопомощи между СССР, Великобританией и Францией и военной конвенции (смотреть в статье Московские переговоры 1939 года). Снят с поста наркома в преддверии подписания советско-германских договоров 1939 года [по официальной версии, ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу Литвинова об отставке ввиду его «серьёзного конфликта» с председателем СНК В. М. Молотовым].
В начале Великой Отечественной войны Литвинов присутствовал на встрече И. В. Сталина с личным представителем президента США Г. Л. Гопкинсом (31.07.1941). Заместитель наркома иностранных дел (1941–1946). Чрезвычайный и полномочный посол СССР в США (10.11.1941-22.08.1943), одновременно посланник СССР в Республике Куба (17.10.1942-27.09.1943). Стремился к укреплению антигитлеровской коалиции. Подписал в Вашингтоне наряду с представителями других участников антигитлеровской коалиции Декларацию 26 государств 1942 года. В том же году по окончании переговоров наркома иностранных дел В. М. Молотова с президентом Ф. Д. Рузвельтом об открытии второго фронта Литвинов подписал вместе с госсекретарём США К. Халлом Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Возглавлял Комиссию по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства (с 1943 года), участвовал в октябре 1943 года в работе советской делегации на Московской конференции министров иностранных дел СССР, Великобритании и США, посвящённой проблемам «сокращения сроков войны» и послевоенного устройства мира. Уволен с дипломатической службы в 1946 по возрасту.
Награждён орденом Ленина (1936).
Сочинения:
Внешняя политика СССР. Речи и заявления. 1927–1935. М., 1935.
Автор статьи: В. В. Соколов.