ЛИТВИНОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

ЛИТВИНОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ (настоящее фамилия и имя Вал­лах Ме­ир Хе­нех Мои­се­евич) - советский государственный и партийный дея­тель.

Окон­чил ре­аль­ное училище (1894). Член РСДРП с 1898 года, вёл про­па­ган­ди­ст­скую дея­тель­ность в Бе­ло­сто­ке, фаб­рич­ном по­са­де города Клин­цы Чер­ни­гов­ской губернии, в Кие­ве. Аре­сто­ван в апреле 1901 года, один из ор­га­ни­за­то­ров груп­по­во­го по­бе­га (11 человек) в августе 1902 года из Лукь­я­нов­ской тюрь­мы (Ки­ев). Эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию, за­ни­мал­ся рас­про­стра­не­ни­ем газеты «Ис­кра». По­сле 2-го съез­да РСДРП (1903) примк­нул к боль­ше­ви­кам. В 1903-1904 годы член Риж­ско­го, Се­ве­ро-За­пад­но­го ко­ми­те­тов РСДРП и Бю­ро ко­ми­те­тов боль­шин­ст­ва. В 1905 году де­ле­гат съез­да РСДРП (фак­ти­че­ски кон­фе­рен­ции боль­ше­ви­ков) в Лон­до­не. В 1906 году за­ни­мал­ся за­куп­кой ору­жия за гра­ни­цей и ор­га­ни­за­ци­ей его пе­ре­прав­ки в Рос­сию. В 1907 году сек­ре­тарь де­ле­га­ции РСДРП на ме­ж­ду­народном со­циа­ли­стическом кон­грес­се в Штут­гар­те. В 1908 году аре­сто­ван в Па­ри­же как по­доз­ре­вае­мый в при­ча­ст­но­сти к ог­раб­ле­нию тиф­лис­ско­го от­де­ле­ния Государственного бан­ка, со­вер­шён­но­му боль­шеви­ком Ка­мо, вы­слан французскими вла­стя­ми в свя­зи с от­сут­ст­ви­ем до­ка­за­тельств и тре­бо­ва­ния­ми со­циа­ли­стов (в ча­ст­но­сти, Ж. Жо­ре­са). Литвинов пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию , где про­жил 10 лет. С 1914 года по пред­ло­же­нию В. И. Ле­ни­на пред­став­лял ЦК РСДРП в Ме­ж­ду­народном со­циа­ли­стическом бю­ро 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Лон­дон­ской боль­ше­ви­ст­ской сек­ции РСДРП. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года упол­но­мо­чен­ный Нар­ко­ма­та по иностранным де­лам РСФСР в Ве­ли­ко­бри­та­нии (с января 1918 года). В свя­зи с аре­стом в Мо­ск­ве британского ди­пло­ма­тического аген­та Р. Лок­кар­та Литвинов был аре­сто­ван 6.09.1918 британскими вла­стя­ми в ка­че­ст­ве от­вет­ной ме­ры. По­сле об­ме­на ди­пло­ма­тов воз­вра­тил­ся в Мо­ск­ву. В декабре 1918 года не­официальный пол­пред в Шве­ции, вы­сту­пил в Сток­голь­ме от име­ни советского пра­ви­тель­ст­ва с мир­ны­ми пред­ло­же­ния­ми к дер­жа­вам Ан­тан­ты. Пол­пред и торг­пред в Эс­то­нии (1920), упол­но­мо­чен­ный СНК по ва­лют­ным опе­ра­ци­ям. В 1921-1930 годы заместитель нар­ко­ма по иностранным де­лам РСФСР (СССР с 1922 года) Г. В. Чи­че­ри­на, с ко­то­рым рас­хо­дил­ся во взгля­дах по не­ко­то­рым во­про­сам ме­ж­ду­народной по­ли­ти­ки. Од­но­вре­мен­но член кол­ле­гии Нар­ко­ма­та ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ин­спек­ции и заместитель председателя Глав­кон­цес­ско­ма РСФСР. Заместитель гла­вы российской де­ле­га­ции Чи­че­ри­на на Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции 1922 года, гла­ва де­ле­га­ции по эко­но­мическим во­про­сам на Га­аг­ской кон­фе­рен­ции​ 1922 года. В декабре 1922 председатель советской де­ле­га­ции на Московской кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию. Со­дей­ст­во­вал официальному при­зна­нию СССР ве­ду­щи­ми стра­на­ми Ев­ро­пы и Азии. В но­ябре 1927 Литвинов воз­гла­вил сов. де­ле­га­цию на 4-й сес­сии под­го­то­ви­тель­ной (к кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию) ко­мис­сии Ли­ги На­ций. С 1928 года, по­сле отъ­ез­да Чи­че­ри­на на ле­че­ние за гра­ни­цу, фак­ти­че­ски воз­глав­лял Нар­ко­мат по иностранным де­лам. Под­пи­сал 9.02.1929 Московский про­то­кол (на За­па­де его на­зы­ва­ют Лит­ви­нов­ским) о дос­роч­ном вве­де­нии в дей­ст­вие Кел­ло­га - Бриа­на пак­та 1928 года об от­ка­зе от вой­ны как ору­дия национальной по­ли­ти­ки (Чи­че­рин счи­тал при­сое­ди­не­ние к не­му «прин­ци­пи­аль­но не­воз­мож­ным»).

Нар­ком по иностранным де­лам (иностранных дел с 1936 года) СССР (21.7.1930-3.5.1939). Спо­соб­ст­во­вал под­пи­са­нию до­го­во­ра СССР с Фран­ци­ей о не­на­па­де­нии (но­ябрь 1932), трёх­сто­рон­не­го до­го­во­ра о взаи­мо­по­мо­щи ме­ж­ду СССР, Фран­ци­ей и Че­хо­сло­ва­ки­ей (1935). В но­ябре 1933 года про­вёл ус­пеш­ные пе­ре­го­во­ры с пре­зи­ден­том США Ф. Д. Руз­вель­том об ус­та­нов­ле­нии ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми. Ру­ко­во­дил ор­га­ни­зационными ме­ро­прия­тия­ми по всту­п­ле­нию СССР в Ли­гу На­ций (1934). Член ЦК ВКП(б) (1934-1941). Про­тив­ник по­ли­тического сбли­же­ния СССР с Гер­ма­ни­ей, счи­тал не­об­хо­ди­мым раз­ви­вать эко­но­мические от­но­ше­ния с ней лишь в той ме­ре, в ка­кой это не­об­хо­ди­мо для из­бе­жа­ния пол­но­го раз­ры­ва ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми. По­сле ок­ку­па­ции германскими вой­ска­ми Че­хо­сло­ва­кии Литвинов выдвинул 17.04.1939 предложение о заключении соглашения о взаи­мо­по­мо­щи ме­ж­ду СССР, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей и во­енной кон­вен­ции (смотреть в статье Мо­с­ков­ские пе­ре­го­во­ры 1939 года). Снят с по­ста нар­ко­ма в пред­две­рии под­пи­са­ния со­вет­ско-гер­ман­ских до­го­во­ров 1939 года [по официальной вер­сии, ЦК ВКП(б) удов­ле­тво­рил прось­бу Литвинова об от­став­ке вви­ду его «серь­ёз­но­го кон­флик­та» с председателем СНК В. М. Мо­ло­то­вым].

В на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны Литвинов при­сут­ст­во­вал на встре­че И. В. Ста­ли­на с лич­ным пред­ста­ви­те­лем пре­зи­ден­та США Г. Л. Гоп­кин­сом (31.07.1941). Заместитель нар­ко­ма иностранных дел (1941–1946). Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР в США (10.11.1941-22.08.1943), од­но­вре­мен­но по­слан­ник СССР в Рес­пуб­ли­ке Ку­ба (17.10.1942-27.09.1943). Стре­мил­ся к ук­ре­п­ле­нию ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. Под­пи­сал в Ва­шинг­то­не на­ря­ду с пред­ста­ви­те­ля­ми других уча­ст­ни­ков ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции Дек­ла­ра­цию 26 го­су­дарств 1942 года. В том же го­ду по окон­ча­нии пе­ре­го­во­ров нар­ко­ма иностранных дел В. М. Мо­ло­то­ва с пре­зи­ден­том Ф. Д. Руз­вель­том об от­кры­тии вто­ро­го фрон­та Литвинов под­пи­сал вме­сте с гос­сек­ре­та­рём США К. Хал­лом Со­гла­ше­ние ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми СССР и США о прин­ци­пах, при­ме­ни­мых к вза­им­ной по­мо­щи в ве­де­нии вой­ны про­тив аг­рес­сии. Воз­глав­лял Ко­мис­сию по во­про­сам мир­ных до­го­во­ров и по­сле­во­ен­но­го уст­рой­ст­ва (с 1943 года), уча­ст­во­вал в октябре 1943 года в ра­бо­те советской де­ле­га­ции на Московской кон­фе­рен­ции ми­ни­ст­ров иностранных дел СССР, Ве­ли­ко­бри­та­нии и США, по­свя­щён­ной про­бле­мам «со­кра­ще­ния сро­ков вой­ны» и по­сле­во­ен­но­го уст­рой­ст­ва ми­ра. Уво­лен с ди­пло­ма­тической служ­бы в 1946 по воз­рас­ту.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1936).

Сочинения:

Внеш­няя по­ли­ти­ка СССР. Ре­чи и за­яв­ле­ния. 1927–1935. М., 1935.

Автор статьи: В. В. Со­ко­лов.