ЛИТВИНЕНКО Юрий Николаевич

Родился 18 июня 1957 г. в городе Ставрополе. Окончил исторический факультет МГУ в 1986 г.

Кандидатская диссертация : Хозяйство диойкета Аполлония : взаимодействие восточного и греческого начал (МГУ, 1990).

В 1990—1993 годах преподавал в Ставропольском педагогическом институте.

В 1993—1994 гг. стажировался во Франции.

В 1994 г. перешёл на работу старшим научным сотрудником в Центр сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН.

Был заместителем главного редактора «Вестника древней истории». Преподавал в РГГУ. Являлся членом Международной ассоциации папирологов.

Область интересов : Эллинизм, папирология, историография истории древнего мира, греко-римский Египет.

Сочинения: толемеевский Египет и Сев. Причерноморпье в III в. до н. э. (к вопросу о контактах) // Вестник древней истории. 1991. № 1;

О «колониальном» сельском хозяйстве в птолемеевском Египте // Вестник древней истории. 1996. № 48;

Египетская хора по папирусам архива Зенона // Антология источников по истории, культуре и религии древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. СПБ, 2002;

Парфянкий выстрел. М., 2003 (отв. ред. и автор ряда глав книги).

Птолемеевский Египет и Северное Причерноморпье в 3 в. мира, греко-римский Египет М., 1990