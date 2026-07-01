ЛИТВИН ФEЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЛИТВИН (Litvinne) ФЕЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА (настоящее имя и фамилия Франсуаза Жанна Шютц (Sch ̈utz), в замужестве Литвинова) - российкая и французская певица (драматическое сопрано).
С 14-15 лет жила в Париже, училась у Барт- Бандерали, с начала 1880-х годов у П. Виардо- Гарсия; как оперная певица дебютировала в 1884 году. В 1885-1889 пела в Женеве, Барселоне, Нью-Йорке, Брюсселе, городах Италии. В 1890 году впервые приехала на гастроли в Россию; в московском Большом театре дебютировала в «Гугенотах» Дж. Мейербера (Валентина), выступала в партии Юдифи («Юдифь» А. Н. Серова) - «коронной» в её русском репертуаре; пела также в петербургском Мариинском театре, одесской Итальянской опере. В 1892 году уехала во Францию и до 1895 года не выступала (по настоянию мужа оставила сцену; вернулась в театр, получив развод). В 1897 году совершила турне по городам США. В 1898 году приехала в Россию в составе немецкой труппы, в 1899-1904 годы ежегодно пела в Мариинском театре в операх Р. Вагнера и «Фаусте» Ш. Гуно (Маргарита), в 1903 году получила звание «солистка Его Императорского Величества». По приглашению С. П. Дягилева участвовала в Исторических русских концертах (1907) и Русских сезонах (1909), где её партнёром был Ф. И. Шаляпин. Продолжала гастролировать в России (1908), в крупнейших оперных центрах Европы, в 1911 году также в городах Южной Америки. В 1912-1913 годы вновь в России, первая на русской сцене исполнила партии Изольды, Кундри, Брунгильды («Тристан и Изольда», «Парсифаль», «Гибель богов» Вагнера). Как камерная певица участвовала в концертах ИРМО, в концертах А. И. Зилоти, С. А. Кусевицкого, выступала в ансамбле с пианистами А. Корто, М. Лонг, К. Сен-Сансом, С. И. Танеевым, А. Г. Рубинштейном. Последние спектакли с участием Литвин состоялись в 1915 году (Монте-Карло) и 1917 году (Парижская опера), последнее выступление на камерной сцене - в 1924 году (Париж). Литвин обладала феноменальным по силе, подвижности и диапазону голосом (от «соль» малой до «ре» 3-й октавы), позволявшим ей исполнять партии сопрано, меццо-сопрано и контральто (Кармен в одноим. опере Ж. Бизе, Далила в опере «Самсон и Далила» Сен-Санса; всего свыше 40 партий). Одна из лучших певиц вагнеровского репертуара, участвовала в Байрёйтском фестивале. Записывалась на грампластинки.
С 1927 года профессор консерватории в Фонтенбло. В разные годы у неё совершенствовались И. А. Алчевский, Н. П. Кошиц и другие.
Награждена орденом Почётного легиона (1927).
Сочинения:
Моя жизнь и мое искусство. Л., 1967.