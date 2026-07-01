ЛИТВИН ФEЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ЛИТВИН (Litvinne) ФЕЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА (настоящее имя и фамилия Фран­суа­за Жан­на Шютц (Sch ̈utz), в за­му­же­ст­ве Лит­ви­нова) - российкая и французская пе­ви­ца (дра­ма­тическое со­пра­но).

С 14-15 лет жи­ла в Па­ри­же, учи­лась у Барт- Бан­де­ра­ли, с начала 1880-х годов у П. Ви­ар­до- Гар­сия; как опер­ная пе­ви­ца де­бю­ти­ро­ва­ла в 1884 году. В 1885-1889 пе­ла в Же­не­ве, Бар­се­ло­не, Нью-Йор­ке, Брюс­се­ле, го­ро­дах Ита­лии. В 1890 году впер­вые при­еха­ла на га­ст­ро­ли в Рос­сию; в московском Боль­шом те­ат­ре де­бю­ти­ро­ва­ла в «Гу­гено­тах» Дж. Мей­ер­бе­ра (Ва­лен­ти­на), вы­сту­па­ла в пар­тии Юди­фи («Юдифь» А. Н. Се­ро­ва) - «ко­рон­ной» в её русском ре­пер­туа­ре; пе­ла так­же в пе­тербургском Ма­ри­ин­ском те­ат­ре, одес­ской Италь­ян­ской опе­ре. В 1892 году уе­ха­ла во Фран­цию и до 1895 года не вы­сту­па­ла (по на­стоя­нию му­жа ос­та­ви­ла сце­ну; вер­ну­лась в те­атр, по­лу­чив раз­вод). В 1897 году со­вер­ши­ла тур­не по го­ро­дам США. В 1898 году прие­ха­ла в Рос­сию в со­ста­ве немецкой труп­пы, в 1899-1904 годы еже­год­но пе­ла в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре в опе­рах Р. Ваг­не­ра и «Фау­сте» Ш. Гу­но (Мар­га­ри­та), в 1903 году по­лу­чи­ла зва­ние «со­ли­ст­ка Его Императорского Ве­ли­че­ст­ва». По при­гла­ше­нию С. П. Дя­ги­ле­ва уча­ст­во­ва­ла в Ис­то­ри­че­ских рус­ских кон­цер­тах (1907) и Рус­ских се­зо­нах (1909), где её парт­нё­ром был Ф. И. Ша­ля­пин. Про­дол­жа­ла га­ст­ро­ли­ро­вать в Рос­сии (1908), в круп­ней­ших опер­ных цен­трах Ев­ро­пы, в 1911 году так­же в го­ро­дах Южной Аме­ри­ки. В 1912-1913 годы вновь в Рос­сии, пер­вая на русской сце­не ис­пол­ни­ла пар­тии Изоль­ды, Кун­д­ри, Брун­гиль­ды («Три­стан и Изоль­да», «Пар­си­фаль», «Ги­бель бо­гов» Ваг­не­ра). Как ка­мер­ная пе­ви­ца уча­ст­во­ва­ла в кон­цер­тах ИРМО, в кон­цер­тах А. И. Зи­ло­ти, С. А. Ку­се­виц­ко­го, вы­сту­па­ла в ан­самб­ле с пиа­ни­ста­ми А. Кор­то, М. Лонг, К. Сен-Сан­сом, С. И. Та­нее­вым, А. Г. Ру­бин­штей­ном. По­след­ние спек­так­ли с уча­сти­ем Литвин со­стоя­лись в 1915 году (Мон­те-Кар­ло) и 1917 году (Па­риж­ская опе­ра), по­след­нее вы­сту­п­ле­ние на ка­мер­ной сце­не - в 1924 году (Па­риж). Литвин об­ла­да­ла фе­но­ме­наль­ным по си­ле, под­виж­но­сти и диа­па­зо­ну го­ло­сом (от «соль» ма­лой до «ре» 3-й ок­та­вы), по­зво­ляв­шим ей ис­пол­нять пар­тии со­пра­но, мец­цо-со­пра­но и кон­траль­то (Кар­мен в од­но­им. опе­ре Ж. Би­зе, Да­ли­ла в опе­ре «Сам­сон и Да­ли­ла» Сен-Сан­са; все­го свыше 40 пар­тий). Од­на из луч­ших пе­виц ваг­не­ров­ско­го ре­пер­туа­ра, уча­ст­во­ва­ла в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле. За­пи­сы­ва­лась на грам­пла­стин­ки.

С 1927 года профессор кон­сер­ва­то­рии в Фон­тенб­ло. В раз­ные го­ды у неё со­вер­шен­ст­во­ва­лись И. А. Ал­чев­ский, Н. П. Ко­шиц и другие.

На­гра­ж­де­на ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1927).

Сочинения:

Моя жизнь и мое ис­кус­ст­во. Л., 1967.