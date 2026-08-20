ЛИТУРГИЯ (др.-греч. λειτουργία, атт. λῃτουργία ‒ общественная служба)

В древней Греции - обязанность по организации отдельных актов государственного значения, возлагавшиеся на состоятельных граждан; со II в. н.э. христианское богослужение.

1. Обязанности по организации отдельных актов государственного значения, возлагавшиеся на наиболее состоятельных граждан в известной очередности. Эта повинность была сопряжена со значительными денежными издержками. Лучше всего в источниках представлены литургии в Афинах (надписи и речи ораторов, особенно Демосфена). Литургии появились при Солоне. Позднее они возникли и в других греческих полисах. Литургии сохранялись и в эллинистический период, хотя в несколько измененном виде. Имущественный ценз в Афинах для исполнения литургий составлял на рубеже V–IV вв. до н.э. около 3 талантов. К литургиям привлекались как граждане, так и метеки. Литургии исполнялись поочередно, нельзя было налагать на гражданина более одной литургии одновременно. Самой крупной и разорительной ординарной литургией была хорегия. Она предназначалась для организации выступления хоров на афинских государственных праздниках. Поскольку у греков существовало несколько родов состязающихся хоров, имелось и несколько видов хорегии. Для облегчения бремени хорегии в конце IV в. до н.э. вводится так называемая синхорегия. Теперь обязанности одного хорега могли быть распределены между двумя лицами. Институт хорегии был ликвидирован вместе с прочими литургиями во время правления Деметрия Фалерского (316–301 гг. до н.э.) и заменён агонофесией. Агонофет принимал на себя обязанности хорегов, расходуя при этом не личные, а государственные средства. Среди малых ординарных магистратур главной была гимнасиархия. В V–IV вв. до н.э. гимнасиархия предназначалась для организации состязаний в ритуальном беге с факелами на Панафинеях , Гефестиях, Прометиях, а также на целом ряде других праздников. Второго рода афинские литургии – экстраординарные – служили для удовлетворения военных нужд. Наиболее крупной среди этих повинностей являлась триерархия – обязанность по содержанию и обслуживанию государственных военных судов на собственные средства, введенная морским законом Фемистокла 483/2 г. до н.э. Триерарх, получая от государства остов корабля и съемные корабельные снасти, обязан был привести судно в боевую готовность, поддерживать его в этом состоянии и при необходимости командовать им. За счет государства вербовалась и содержалась судовая команда. В конце V в. до н.э. обязанности триерарха стали распределяться между несколькими богатыми афинскими гражданами (т.н. институт синтриерархии). В 340 г. до н.э. по предложению Демосфена обязанности триерарха были возложены на 300 богатейших граждан, которые должны были нести расходы не в равных долях, а пропорционально их состоянию. Триерархия просуществовала до времени Деметрия Фалерского. Во введении литургий проявились уравнительные тенденции, характерные для античных обществ. Афинская демократия приспособила систему литургий для своих нужд, сделав её эффективным способом перераспределения средств. В Спарте аналогом литургий были дополнительные поставки продуктов к общественному столу со стороны богатых граждан.

2. Со II в. н.э. христианское богослужение, в котором совершается таинство святой евхаристии (благодати). В Восточной Римской империи порядок проведения Литургии сложился в период раннего средневековья. У Н.В. Гоголя в специальном очерке «Размышления о божественной литургии» (1848) разбираются детали и нюансы православной литургии.

Иллюстрации :

1. Почетный декрет дема Аиксоны в честь двух хорегов. 313/312 г. до н.э. Рельеф с изображением Диониса и сатира. На архитраве 5 театральных масок. Эпиграфический музей Афин;

2. Монумент хорега Лисикрата в честь того, что руководимый им хор занял первое место. 335/334 г. до н.э. Афины. Фотография 1880 г.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова