ЛИТУРГИЯ

Литурги́я ( греч . λειτουργία) — институт в древних Афинах и в ряде других греческих полисов, сутью которого являлось финансирование состоятельными гражданами некоторых государственных мероприятий. Многие афинские Л. были связаны с полисными праздниками и состязаниями: подготовка хора для участия в музыкальных и драматических соревнованиях (хорегия); угощение сограждан по филам или демам во время праздников (гестиасис); подготовка участников спортивных соревнований (гимнасиархия); организация священных посольств для участия в праздниках других полисов (архитеория). Военным нуждам Афин отвечала триерархия — оснащение и содержание военного судна, а также засвидетельствованная для IV в. до н. э. проэйсфора — ответственность гражданина за сбор чрезвычайного налога с досрочным внесением в полисную казну установленной суммы. К исполнению Л. привлекались граждане, состояние которых оценивалось, вероятно, не менее, чем в три таланта. От Л. были освобождены афинские архонты и члены Совета 500 в период исполнения ими обязанностей. Гражданин имел возможность избежать наиболее дорогостоящих Л. (таких, как триерахия или хорегия), прибегнув к особой процедуре «обмена» (антидосис): он мог предложить кандидатуру другого, более обеспеченного, исполнителя, а тот в свою очередь должен был либо принять это предложение, либо согласиться на обмен имуществом с первоначальным кандидатом.

Лит. : Бондарь Л. Д . Афинские литургии V—IV вв. до н. э. СПб., 2009; Oehler J . Leiturgie // Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. 12/2. Stuttgart, 1925, Sp. 1871–9; Christ M. A. Liturgy Avoidance and Antidosis in Classical Athens // Transactions of the Ameri