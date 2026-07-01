ЛИТУРГИКА
ЛИТУРГИКА - наука о христианском богослужении.
(От λειτουργιϰ&varia;η ἐπιστήμη - литургическая наука). Её предметом является как общественное богослужение, так и личная молитва. В изучении богослужения различают 3 основных подхода: исторический, рассматривающий богослужение в его историческое развитии; практический, изучающий современное состояние богослужения; богословский, занимающийся богословским осмыслением отношения богослужения к вере и к жизни Церкви. В российских духовных школах эти подходы часто рассматривают как особые разделы Литургики, соответственно: «историческая Литургика», «практическая Литургика, или (богослужебный) Устав» и «литургическое богословие». Часто выделяют также филологический подход в изучении богослужения, включающий лингвистический анализ, герменевтику богослужебных текстов и палеографические изучение богослужебных рукописей.
Систематическое изучение христианского богослужения, положившее начало современной Литургике, началось в середине XVI века в Римско-католической церкви в связи с нападками протестантов, отвергавших значение богослужебной традиции. Среди литургических трудов XVI века выделяются работы немецкого католического богослова Г. Кассандера (1513-1566). В XVII–XVIII веке исследованиями по истории богослужения и изданием богослужебных текстов занимались католические учёные Ж. Морен (1591-1659; Франция), Л. Муратори (1672-1750), Ф. Заккария (1714-1795; оба - Италия) и др. Особое место занимает монументальный труд французского историка доминиканца Ж. Гоара (1601-1653) «Εὐχολόγιον, sive Rituale Graecorum...» («Евхологий, то есть Греческий ритуал…», 1647), представляющий собой первый опыт критического издания православных богослужений греческой традиции с параллельным латинским переводом и комментариями, познакомивший западный мир с православной богослужебной традицией. В середине XIX века французский аббат-бенедиктинец П. Геранже (1805-1875) основал первое периодическое издание по Литургике. В 1-й половине XX века в трудах бельгийского монаха-бенедиктинца Л. Бодуэна (1873-1960) и немецкого учёного аббата-бенедиктинца И. Хервегена (1874-1946) начало развиваться литургическое богословие. Плодом этих начинаний стало создание исследовательских институтов по Литургике и различных пастырско-просветительских программ, среди которых большое значение приобрели литургические конгрессы, ставящие своей задачей привлечение мирян к полноценному и осознанному участию в богослужении. Из академических институтов, занимающихся проблемами Литургики, выделяется Восточный Папский институт (Рим), изучающий богослужение православной и восточной нехалкидонских церквей, в котором сотрудничали Х. Матеос, М. Арранц, Р. Ф. Тафт. В других институтах изучается западное богослужение (Х. Аркас, Дж. Крихтон, П. де Клерк).
Первые православные труды по Литургике появились во 2-й четверти XVII века в Западнорусской митрополии вследствие необходимости апологии православного богослужения перед нападками со стороны католиков. Авторы этих трудов - игумен Тарасий Земка (умер в 1632 году) и митрополит Пётр Могила. В Московской Руси первые литургические трактаты написаны в конце XVII века в связи со спорами о времени преложения Святых Даров на литургии. Однако в Русской церкви Литургика развивалась медленно, и следующие работы появились лишь в 1790-х годах В 1-й половине XIX века регулярно проводились историко-археологические исследования по Литургике, но настоящий расцвет этой науки начался с середины XIX века в рамках общего подъёма богословской науки в России. Ценные исследования, вышедшие с середины XIX века до 1917 года, авторами которых были Н. Ф. Красносельцев, А. А. Дмитриевский, И. Д. Мансветов, М. Н. Скабалланович и др., охватывают почти всю богослужебную тематику. После 1917 года русская Литургика развивалась в основном в эмиграции. Труды архимандрита Киприана (Керна), протопресвитеров Н. Н. Афанасьева и А. Шмемана раскрывали связь богослужения с богословием, в частности с экклезиологией. В СССР над проблемами Литургики работал Н. Д. Успенский. В других поместных православных церквах Литургика как наука возникла не ранее 2-й половины XIX века. Крупнейшие греческие православные литургисты - П. Трембелас (1886-1977) и И. Фундулис (1927-2007), румынские - протоиерей П. Винтилеску (1887-1974) и Е. Браниште (1913-1984), сербский - Л. Миркович (1885-1968).
В Англиканской церкви Литургика начала развиваться во 2-й половине XIX века, хотя отдельные работы появлялись раньше. Наиболее полное на начало XX века научное издание текстов древних литургий («Liturgies eastern and western», 1896) подготовлено английским учёным Ф. Брайтманом (1856-1932).
Лютеране в начале XX века основали ряд организаций и неформальных групп, занимавшихся изучением и реформой богослужения. Были составлены новые богослужебные книги, ориентированные на древние формы богослужения. Аналогичные поиски предпринимали и представители некоторых других протестантских сообществ. С 1937 года в рамках движения «Вера и церковное устройство» и с 1948 года в рамках Всемирного совета церквей создавались межхристианские богослужебные комиссии и рабочие группы, изучавшие расхождения в понимании главныых обрядов и таинств, а также общие основы христианского богослужения. В начале XXI века в протестантском мире исследования по Литургике ведутся в большинстве основных деноминаций, а также в межконфессиональных и экуменических институтах и организациях. Среди ведущих специалистов - английский учёный Д. Трип (1940-2007) и американский учёный Дж. Уэйнрайт (родился в 1939 году). В протестантской среде был разработан ещё один подход в Литургике - антропологический, рассматривающий богослужение как выражение стремления человека к трансцендентному началу.