ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ДРАМА
ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ДРАМА - форма средневековой религиозной драмы, инсценировка ветхозаветной, евангельской или житийной истории, исполнявшаяся в ходе католического богослужения его непосредственными участниками (клиром).
(Латинское названия: ordo - служба или ludus - игра). Известны Литургические драмы на пасхальные (о Страстях Христовых, о посещении Гроба Господня, о хождении в Эммаус) и рождественские (о пастухах, волхвах, избиении младенцев) сюжеты, а также действа о ветхозаветных патриархах Иакове и Иосифе, пророке Данииле, праведном Лазаре, святом Николае, о пришествии антихриста и др. Корпус сохранившихся Литургических драмм весьма обширен - несколько сотен текстов, различных по объёму и структуре: самые элементарные ограничены 2-3 диалогическими фразами, наиболее развитые (например, 2 действа о Данииле) написаны метрически разнообразными стихами, предполагают участие десятков действующих лиц и требуют для своей реализации реквизита, декораций и бутафории. Имена авторов неизвестны за одним исключением: действа о Данииле, Лазаре и святом Николае принадлежат ученику П. Абеляра - Гиларию (последняя четверть XI века - 1-я половина XII века). Однако тот факт, что 5 действ (2 страстных, рождественское, пасхальное и о хождении в Эммаус) дошли до нас в составе «Carmina Burana», самого обширного свода вагантской поэзии, свидетельствует о причастности к авторству ряда Литургических драм вагантов.
Литургические драмы создавались в основном на латыни; с XII века появляются тексты, содержащие новоязычные (немецкие и французские) фрагменты. Особую группу образует т. н. полулитургическая драма, создававшаяся на новых языках (кастильское «Действо о волхвах» и англо-нормандские «Действо о Воскресении» и «Действо об Адаме»). Время расцвета Литургической драмы - X-XIII века, затем она уступает место городской драме (мистерия, моралите, фарс), прямой предшественницей которой является. Некоторые аналогии Литургической драмы прослеживаются в византийской и русской православной культуре (например, «Пещное действо»), но здесь они не получили дальнейшего развития.
Литургическая драма возникла вне какого-либо отношения к античной драме, представление о которой в средние века, ограниченное знакомством с Теренцием и несколькими комедиями Плавта, было деформировано непониманием её театральной природы. Нет оснований полагать, что и низшие формы древнеримкой. драмы (мим и др.) причастны к рождению драмы средневековой. Литургическая драма произошла из ритуала; в этом плане её генезис аналогичен генезису других независимых драматических традиций (древнегреческой, древнеиндийской, древнекитайской). Однако возникновение Литургической драмы было затруднено вследствие относительно малой зрелищности раннего римско-католического обряда в сравнении с языческими и восточными культами. Лишь усложнение культовой практики в XIII–IX веке (активное усвоение новых обрядов, имевших элементы зрелища, - процессия в Пальмовое воскресенье, омовение ног в Страстной четверг, поклонение Кресту в Страстную пятницу и др.) в сочетании с процессом лирического (т. е. музыкального и стихового) орнаментирования службы с помощью т. н. секвенций и тропов привело к возникновению первого собственно драматического феномена - действа о посещении Гроба Господня, инсценирующего приход жён-мироносиц к опустевшей могиле Христа и исполнявшегося, как правило, в конце пасхальной утрени (впервые в уставе святого Этельвольда, Уинчестер, около 965-967 годов). Подробные пояснения, которыми сопровождается текст уинчестерского действа (вопрос ангела о цели прихода, ответ жён-мироносиц и объявление о Воскресении Христа), не оставляют сомнения в его драматическом характере.
Действо о посещении Гроба Господня, несмотря на свою значительную популярность (свыше 400 текстов в собрании К. Юнга), менялось медленно и незначительно. Дальнейшую судьбу Литургической драмы определил её переход в службы рождественского цикла (совершившийся в XI веке), где она соприкоснулась с атмосферой церковного карнавала («праздник дураков»), его смеховой свободой и шутовским обменом социальными ролями. В созданных по пасхальному образцу действах о поклонении новорождённому Иисусу (прежде всего действа о волхвах) драматическое начало развивалось чрезвычайно быстро. Уже самые ранние действа этой группы существенно видоизменяют повествовательную ситуацию, намеченную в Евангелии, отводя значительное место комическим и даже пародийным элементам (основным персонажем становится царь Ирод, чья роль соответствует карнавальному предводителю дураков). Дальнейшее становление Литургической драмы определялось импульсами, исходившими от двух её основных источников - церковного богослужения и народного ритуала, причём именно последний даёт ей наиболее влиятельную драматическую структуру, воспроизводящую структуру календарного праздника. Литургическая драма остановилась в своём развитии, когда ей составил конкуренцию порождённый ею городской театр, но окончательно была исключена из богослужебных книг и церковной практики в XVI веке, не в последнюю очередь в результате критики со стороны протестантов, обличавших католическое богослужение за его театральность.
Музыка в Литургической драме
В основе музыкального материала Литургической драмы, как правило, лежат традиционные богослужебные песнопения католиков. Они образуют каркас, на который нанизывается новый материал - либо созданный на основе интонационных формул литургические монодии, либо контрастный ей (в духе литургической песни или светской музыки того времени - как, например, в драме «Посещение Гроба» из бенедиктинского монастыря в Ориньи).
Латинская литургическая песня, переживавшая расцвет в XII–XIII веке, определяла формы, текстомузыкальную стилистику Литургической драмы этого периода. Для строения литургических песен характерна периодичность как на поэтическом, так и на музыкальном уровне. Строфы чаще всего представляют собой двустишия одинаковой структуры, которые нередко объединяются в катрены, чаще всего со смежной рифмовкой (aa bb cc …). Поэтическую катрену или двустишию соответствует мелодическая строфа, или куплет, а поэтической рифме - рифма музыкальная, выражаемая в последовательности каденций. Самые распространённые стихотворные размеры - 8-сложник и 15-сложник (по модели гимнов и секвенций), а также 10-сложник, заимствованный предположительно из народного эпоса. Среди музыкальных жанров, включаемых в состав Литургической драмы, - плач (planctus) от имени Богородицы, Марии Магдалины или даже самого Спасителя.
Некоторые Литуургические драмы показывают поразительное разнообразие текстомузыкальных форм, как, напр., «Игра о Данииле» из Бове, в которой около полусотни нигде ранее не встречающихся и не повторяющихся в самой драме мелодий; бо́льшая их часть к тому же имеет небогослужебное происхождение. Чаще же для Литургической драмы характерно использование весьма ограниченного числа напевов и стихотворных форм: таковы Литургические драмы «Сын Гетрона», «Воскрешение Лазаря», «Обращение святого Павла», «Три дочери», «Три школяра» из сборника Флерийского аббатства. В драмах «Три дочери», «Три школяра» и «Воскрешение Лазаря» весь текст распевается на одну мелодию, подобно тому, как это предположительно могло быть в героическом эпосе или романсах на народных языках.